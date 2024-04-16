Си Цзиньпин назвал "четыре принципа для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля"
Лидер КНР Си Цзиньпин назвал четыре принципа урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Государственные китайские СМИ назвали это "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".
Так, по словам Си Цзиньпина, страны должны сосредоточиться на:
- "поддержке мира и стабильности"
- и "воздерживаться от поиска корыстных целей",
- а также "охладить ситуацию"
- и "не подливать масла в огонь".
"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", – сказал китайский лидер.
Также он подчеркнул необходимость "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".
BBC отмечает, что "четыре принципа" перекликаются с прошлогодним документом Пекина, в котором содержался призыв к "политическому урегулированию конфликта". По данным западных обозревателей, это позволит России удержать большую часть захваченных украинских территорий.
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Все остальное - ху..ня, которая не работает
Водій заблукав у нічному Лондоні, та побачив перехожого і питає:
- Сер, вибачте, де я знагоджусь?
- У автомобілі, сер.
Так і з тезами Сі - усе вірно, але толку НОЛЬ.
Яка мотивація на перемогу?) впаде Часів Яр і ще бацнуть якусь одну чи дві ТЕЦ, потім вийде зеЛебобік хРенпідун і скаже що це випадково і люди ахреніють... Які воєнні рельси якщо наша економіка нагадує полутрупа який на апараті підтримки життя, який тільки і чекає щоб вимкнули апарат. Окрім цього наші браві тцкуни здурі вигребли незахищені верстви населення, а там і була основна маса слюсарів і техніків, тепер їх повільно переселяють на фарш, а у нас вбільшості лишились торгаші і ідіоти з яких в оборонці толку як з козла молока...
Фронт же не сипиться за рахунок відданості солдат, але і це питання часу, бо ні хРенпідун ні його зелене шобло нічого не робитиме!!!!
"підтримці миру і стабільності"
"утримуватися від пошуку корисливих цілей"
"охолодити ситуацію"
"не підливати масла у вогонь"
Ну нормальна, а що!
Відтепер "китайська мудрість" -- це оксюморон!
І війна б одразу завершилась...
Що там Китай - навіть США , з кацапами , й досі торгує ....
і взагалі більшість американського виробництва зараз на аутсорсінгу в Азії в тому числі в Китаї та також куплють ресурси в орків з дисконтом заробляючи міліарди...
Але втрата такого союзника як китай, лишить орків багато чого в плані як виробництва озброєння так і фінпоступлень
- Я за все хороше, проти всього поганого
- Ху, ху, ло, ло!
Сі - іди нах
***** - іди нах
Аятолла - іди нах
Кім - іди нах
Чи чітко і ясно?
Тож мудрий нарід які у вас пропозиції?
Прикро одне, коли ще в 22 році деякі кричали прямо в голос що хРенпідуна потрібно гнати в шию, їм казали що війна і неначасі, тож що тепер коли точка критична а рубікон давно позаду?
Основним претендентом на таку участь, звісно є рашистська пітьма, для якої війна з Україної - це останній шанс протягнути ще деякий час, долаючи відцентричні сили.
Тому і тримаються єдиної лінії Китай зі США, не дозволяючи Україні здолати одним разючим ударом рашистську пітьму. Бо бояться її гучного розпаду, а значить і свого за нею.