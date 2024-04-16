Си Цзиньпин назвал "четыре принципа для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля"

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал четыре принципа урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Государственные китайские СМИ назвали это "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".

Так, по словам Си Цзиньпина, страны должны сосредоточиться на:

"поддержке мира и стабильности"

и "воздерживаться от поиска корыстных целей",

а также "охладить ситуацию"

и "не подливать масла в огонь".

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"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", – сказал китайский лидер.

Также он подчеркнул необходимость "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".

BBC отмечает, что "четыре принципа" перекликаются с прошлогодним документом Пекина, в котором содержался призыв к "политическому урегулированию конфликта". По данным западных обозревателей, это позволит России удержать большую часть захваченных украинских территорий.

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