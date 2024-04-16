Удары по предприятию в Татарстане свидетельствуют о возможности Украины поражать цели в глубоком тылу РФ, - британская разведка
После ударов по предприятию по производству "шахедов" в российском Татарстане британская разведка считает, что Украина может поражать цели в глубоком тылу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии.
"2 апреля 2024 года Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу в Татарстане, расположенном примерно в 800 милях от украинской границы. Завод работает с июля 2023 года и известен тем, что на нем производят иранские беспилотники типа "шахед", которые Россия использует для атак по Украине. Глава Татарстана впоследствии заявил, что "никто не защитит нас, кроме нас самих", - говорится в отчете.
Как отмечается, этот случай подтверждает способность Украины наносить удары в глубоком тылу РФ, обходить систему ПВО и находить объекты, связанные с российской военной машиной.
"Комментарии главы Татарстана, вероятнее всего, свидетельствуют об опасениях таких атак. Вероятно, Министерство обороны РФ пытается прикрывать подобные объекты и балансирует риски для объектов, где работают гражданские, ради первоочередного внимания к линии фронта, где тактика применения Украиной беспилотных систем и частота таких атак продолжает создавать проблемы для российских сил", – добавили в разведке Британии.
Ранее росСМИ сообщили, что утром 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.
Атака дальнобойным дроном НПЗ в российском Нижнекамске – это операция ГУР и СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
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