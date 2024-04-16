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Удары по предприятию в Татарстане свидетельствуют о возможности Украины поражать цели в глубоком тылу РФ, - британская разведка

татарстан

После ударов по предприятию по производству "шахедов" в российском Татарстане британская разведка считает, что Украина может поражать цели в глубоком тылу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии.

"2 апреля 2024 года Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу в Татарстане, расположенном примерно в 800 милях от украинской границы. Завод работает с июля 2023 года и известен тем, что на нем производят иранские беспилотники типа "шахед", которые Россия использует для атак по Украине. Глава Татарстана впоследствии заявил, что "никто не защитит нас, кроме нас самих", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Татарстана Миниханов после атаки дронов: Не рассчитывайте на ПВО

Как отмечается, этот случай подтверждает способность Украины наносить удары в глубоком тылу РФ, обходить систему ПВО и находить объекты, связанные с российской военной машиной.

"Комментарии главы Татарстана, вероятнее всего, свидетельствуют об опасениях таких атак. Вероятно, Министерство обороны РФ пытается прикрывать подобные объекты и балансирует риски для объектов, где работают гражданские, ради первоочередного внимания к линии фронта, где тактика применения Украиной беспилотных систем и частота таких атак продолжает создавать проблемы для российских сил", – добавили в разведке Британии.

Также читайте: ООН об атаке дронами на завод в Татарстане: "Призываем прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру"

Ранее росСМИ сообщили, что утром 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака дальнобойным дроном НПЗ в российском Нижнекамске – это операция ГУР и СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Читайте также: Украина не использовала иностранное оружие при ударах по объектам в Татарстане, - ГУР

Автор: 

Великобритания (4918) разведка (4168) Татарстан (30)


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Помилка у заголовку!
Такі узагальнення зазвичай є парафією британських вчених.
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16.04.2024 14:49 Ответить
Неожиданный вывод
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16.04.2024 14:56 Ответить
А ще - це свідчить про масове виробництво шахедів скрізь в кацапії ...
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16.04.2024 14:57 Ответить
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16.04.2024 14:58 Ответить
Ні про що вони не свідчать.
Разові акції для короткотермінових інфо приводів. Так як і "удари" по Криму - абсолютно безсистемні з нульовим військовим ефектом...
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16.04.2024 15:15 Ответить
please do not bomb a civilian objects.
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16.04.2024 16:29 Ответить
 
 