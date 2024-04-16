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Новости мобилизации
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Мобилизация авто: У кого и при каких условиях могут изъять транспортное средство

авто

Изымать авто на нужды ВСУ могут у граждан, имеющих более одного транспортного средства.

Об этом говорится в материале Экономической правды, информирует Цензор.НЕТ.

Мобилизация транспортных средств

Во время мобилизации украинцы должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.

Это правило, по сути, существует в нынешнем законе о мобилизации, который предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируют привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливают местные госадминистрации - в соответствии с Мобилизационным планом Украины.

Изъять транспортное средство могут Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций.

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У кого и какие авто могут изъять

Изымать авто на нужды Вооруженных Сил могут у тех украинцев, которые имеют более одного транспортного средства. Перед этим должны провести оценку рыночной стоимости автомобиля, и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.

То есть, если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснял, что в новом законе конкретизировали, что транспорт не будут изымать, если он "является единственным источником обеспечения существования человека".

"Если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил.

Речь идет о грузовых автомобилях, которые подходят для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может работать в условиях бездорожья. Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили", - отмечал в одном из интервью Вениславский.

Он также объяснил подробнее, как должен работать алгоритм перед изъятием авто:

Вооруженные силы формируют, какие им нужны транспортные средства, затем в рамках этих потребностей в конкретных административно-территориальных единицах в областях формируются мобилизационные заказы и они ставятся на учет в ТЦК и могут быть изъяты.

"Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет", - говорит народный депутат.

Информацию об имеющихся транспортных средствах у граждан ТЦК получит от органов, ведущих их учет (МВД, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства).

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Будут ли изымать авто у уклонистов

Принятый закон также предусматривает положения о наказании тех, кто уклоняется от мобилизации. Однако нормы об изъятии авто у уклонистов нет.

Их будут ограничивать в праве пользования собственным транспортным средством. Исключение - если вождение является источником дохода для человека, если человек имеет инвалидность I или II группы или имеет ребенка с такой инвалидностью

Дальнейшая судьба изъятого авто

Транспортное средство запрещено отправлять в другой регион или за пределы Украины. То есть, если авто, к примеру, изъяли в Киевской области, его нельзя отправлять в Днепропетровскую область - и наоборот.

Также запрещено передавать права собственности на транспортное средство, сдавать его в долгосрочную аренду или использовать в качестве залога.

Вернуть транспортное средство владельцу должны в течение 30 дней после объявления демобилизации. Порядок компенсации убытков, причиненных транспортным средствам, должен определить Кабинет Министров.

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Автор: 

авто (4196) законопроект (3219) мобилизация (2734)


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Топ комментарии
+23
самий час відібрати: вантажівки, трактори, екскаватори.
і взагалі, все, що припаде до душі, місцевому князьку, і його куму.
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16.04.2024 14:54
+21
Чому не можна просто купити в людини цей транспортний засіб???
Чому його *****, потрібно вилучати???
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16.04.2024 15:00
+18
А в олігархів , чинуш і багатіїв автівки - за кордоном ! Як і бабло і нерухомість ....
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16.04.2024 14:53
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а давайте потрусимо кончу заспу там хмара всього і грошей найдемо на десят Патріотів в льогку
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16.04.2024 20:33 Ответить
А шо у фірм та кампаній вже нічого забирати не будуть? Відкупилися? Це шо якийсь майор з ТЦК який їздить на геленвагені,забере в мене мій старенький сузуки джіммі 2010 року?
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16.04.2024 20:43 Ответить
Ні, він візьме з вас трохи грошей щоб не забирати. І взагалі геленваген на фронті не дуже зайде, а от джіммі якраз топ. А по факту ніхто нічого не забиратиме. Зараз же не забирають. В майбутньому все може бути, людська алчність не має меж.
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16.04.2024 23:14 Ответить
Те, у кого 3 машины и больше, а то и целый автопарк, могут не беспокоиться...
Ведь, сказано, "ТЕ, У КОГО БОЛЕЕ ОДНОЙ"

т.е. по базе будут сначала пробивать тех, у кого ДВЕ машины
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16.04.2024 23:47 Ответить
Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна.

- Лиса, ты куда так несёшься?

- Да у нас новый прогрессивный налог на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю шкуру не сняли.

Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Даже лису обогнала. Лиса ей в спину удивлённо кричит:

- Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?

Обезьяна, обернувшись на бегу:

- А то я порядки в нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
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16.04.2024 23:53 Ответить
Нормальный закон, по типу эстонского. правда эстонцы и люди другие, понимают, что если уже дойдет до мобилизации транспорта, то значит враг у ворот. А хахлам и маларосам кажется, что война где-то на далеком бамбасе, который и не нужен никому даже. Да им и Украина не нужна, собственно говоря.
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17.04.2024 00:29 Ответить
Що тут забув московит?
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17.04.2024 08:28 Ответить
У московита спроси
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17.04.2024 15:39 Ответить
Нехай у ахметова, (який здав Донбас кацапам } заберуть палац на Лазурному бергу Францii за 200 мiльонiв евро.
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17.04.2024 00:56 Ответить
Тепер у холопів й машини заберуть. Ну, що, бидло, поржали?
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17.04.2024 07:39 Ответить
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