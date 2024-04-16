Шольц на встрече с Си Цзиньпином попросил Китай способствовать "справедливому миру" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине пути достижения справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад для достижения справедливого мира в Украине", - подчеркнул Шольц.

В ходе переговоров с лидером Китая канцлер Германии заявил, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН – принцип нерушимости национальных границ.

Си сказал, что Китай и Германия "должны развивать двусторонние отношения по долгосрочной и стратегической перспективе и работать вместе, чтобы внести в мир больше стабильности и уверенности".

Он отметил важность сотрудничества между великими государствами перед лицом "растущих рисков и вызовов", "новой эры турбулентности и потрясений".

В то же время, в заявлении по итогам встречи лидеров говорится, что Китай не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса", а Пекин "по-своему продвигает мирные переговоры", информирует Tagesschau.

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