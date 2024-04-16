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Шольц на встрече с Си Цзиньпином попросил Китай способствовать "справедливому миру" в Украине

шольц,сі,цзіньпін

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине пути достижения справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад для достижения справедливого мира в Украине", - подчеркнул Шольц.

В ходе переговоров с лидером Китая канцлер Германии заявил, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН – принцип нерушимости национальных границ.

Си сказал, что Китай и Германия "должны развивать двусторонние отношения по долгосрочной и стратегической перспективе и работать вместе, чтобы внести в мир больше стабильности и уверенности".

Он отметил важность сотрудничества между великими государствами перед лицом "растущих рисков и вызовов", "новой эры турбулентности и потрясений".

В то же время, в заявлении по итогам встречи лидеров говорится, что Китай не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса", а Пекин "по-своему продвигает мирные переговоры", информирует Tagesschau.

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Автор: 

Китай (2909) Си Цзиньпин (279) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+6
У Китаю справедливість зовсім інакша ніж у України.
******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
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16.04.2024 15:24
+5
Попросив крокодила не їсти м'ясо.
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16.04.2024 15:20
+3
Судячи з викладеної розмови косоокі під-ори, пана Шольця, чемно обісцяли...
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16.04.2024 15:21
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Попросив крокодила не їсти м'ясо.
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16.04.2024 15:20 Ответить
Судячи з викладеної розмови косоокі під-ори, пана Шольця, чемно обісцяли...
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16.04.2024 15:21 Ответить
У Китаю справедливість зовсім інакша ніж у України.
******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
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16.04.2024 15:24 Ответить
Євродитсадок.
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16.04.2024 15:24 Ответить
Кого вони всі просять??? Такого самого людожера як і путлєра, це все одно що розмовляти з муром!!! Їхня, китайозів відповідь це ні про що!!!
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16.04.2024 15:24 Ответить
Інакше кажучи, сьогодні Шольц - це Штольц. Біполярочка.
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16.04.2024 15:24 Ответить
Толку з того що попросив?
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16.04.2024 15:28 Ответить
Шольц: "дії росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН - принцип непорушності національних кордонів."

Цзиньпінь: "Китай та Німеччина повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".
Якби ці репліки комусь показати, хто не знає цих двох і не бачить їх прізвищ, сказали б: "Другий співрозмовник -- ідіот."
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16.04.2024 15:32 Ответить
Це лінгводудос. Лінгво-DDoS атака. Словесна діарея по-простому.
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16.04.2024 15:41 Ответить
Ну що то за наратив "справедливий мир"? Для українців справедливий мир - це одне, для німців - друге, а для китайців - третє. Тільки виведення військ агресора з окупованих територій і відновлення територіальної цілістності - це і є справедливий мир.
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16.04.2024 15:33 Ответить
Просити треба,переносячи свої виробництва в В'єтнам,Малайзію і Мексику,а не падати на коліна і відсмактувати китайський чупа-чупс.Китай має відчути економічно наслідки своєї підтримки ху@ляндії.
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16.04.2024 15:33 Ответить
Чотири доби китайці обсцикають шольца
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16.04.2024 15:47 Ответить
Вже відчутне розчарування товариша Сі по відношенню до здобутків ***** у війні з Україною. Адже, надаючи свою згоду ******* напасти на Україну, правитель Китаю розраховував швидко отримати обіцяні йому українські орні землі в оренду на 100 років для прогодівлі свого 1.4 мільярдного населення. Але все пішло по зовсім іншому сценарію.
Тому зараз питання стоїть так, щоби можна було отримати хоч щось для покриття своїх багатомільярдних збитків від цієї авантюри. Звідси - така наполегливість у заморожуванні поточної лінії зіткнення з потенційним збереженням окупованих територій за пітьмою (читай - Китаєм).
Тиск на Україну на полях битви за незалежність і територіальну цілісність наростатиме.
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16.04.2024 15:50 Ответить
слова лицемірного фріца про "ніщо".але про китайсько- німецьку торгівлю більш важливіше і актуальніше..
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16.04.2024 16:37 Ответить
 
 