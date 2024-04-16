Шольц на встрече с Си Цзиньпином попросил Китай способствовать "справедливому миру" в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине пути достижения справедливого мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад для достижения справедливого мира в Украине", - подчеркнул Шольц.
В ходе переговоров с лидером Китая канцлер Германии заявил, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН – принцип нерушимости национальных границ.
Си сказал, что Китай и Германия "должны развивать двусторонние отношения по долгосрочной и стратегической перспективе и работать вместе, чтобы внести в мир больше стабильности и уверенности".
Он отметил важность сотрудничества между великими государствами перед лицом "растущих рисков и вызовов", "новой эры турбулентности и потрясений".
В то же время, в заявлении по итогам встречи лидеров говорится, что Китай не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса", а Пекин "по-своему продвигает мирные переговоры", информирует Tagesschau.
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******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
Цзиньпінь: "Китай та Німеччина повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".
Якби ці репліки комусь показати, хто не знає цих двох і не бачить їх прізвищ, сказали б: "Другий співрозмовник -- ідіот."
Тому зараз питання стоїть так, щоби можна було отримати хоч щось для покриття своїх багатомільярдних збитків від цієї авантюри. Звідси - така наполегливість у заморожуванні поточної лінії зіткнення з потенційним збереженням окупованих територій за пітьмою (читай - Китаєм).
Тиск на Україну на полях битви за незалежність і територіальну цілісність наростатиме.