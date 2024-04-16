США не предоставляют пакет помощи Украине, поскольку Европа не хочет тратить больше на оборону, - The Times

Лучший шанс для Европы спасти НАТО – это увеличить расходы на оборону.

Об этом говорится в материале The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание приводит цитату 35-го президент США Джона Кеннеди на заседании Совета национальной безопасности в 1963 году: "Мы не можем продолжать платить за военную защиту Европы, в то время как страны НАТО не платят свою справедливую долю и живут на широкую ногу. Мы были очень щедры к Европе, и теперь пора позаботиться о себе".

Times считает, что Трамп был прав, когда сказал, что Россия может делать "все, что угодно" со странами, уклоняющимися от расходов на оборону.

По данным журналистов, США сейчас тратит 3,5% ВВП на оборону. В то же время, когда РФ напала на Грузию, европейские страны сократили военные бюджеты. После оккупации Крыма они сократили еще больше. Даже после полномасштабного вторжения РФ некоторые европейские страны-члены НАТО не выполнили свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону.

Читайте: Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить

"Хотите понять, почему Конгресс США не хочет раскошелиться на помощь Украине? Не смотрите на Вашингтон, посмотрите на Европу. Зачем Америке присылать миллиарды долларов налогоплательщиков, если страны, ближе всего к этому конфликту, сами не хотят платить?" - пишет издание.

Доклад Carnegie Europe свидетельствует, что 14 стран-членов НАТО из Европы в 1990 году тратили на оборону около $314 млрд в год. К 2015 году количество стран-членов почти удвоилось, однако расходы на оборону упали на 30%. Только расходы Германии в прошлом году были на 14 млрд евро ниже ее обязательств. Бельгия, где находится штаб-квартира НАТО, потратила всего 1,21% ВВП.

Авторы материала отмечают, что лучшим шансом для Европы спасти НАТО даже независимо от того, победит ли Трамп на президентских выборах - это увеличить и повысить эффективность оборонных расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подводная инфраструктура НАТО в Европе и Северной Америке уязвима к российским угрозам, - вице-адмирал Альянса Малетер