РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11026 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
16 808 102

США не предоставляют пакет помощи Украине, поскольку Европа не хочет тратить больше на оборону, - The Times

байден

Лучший шанс для Европы спасти НАТО – это увеличить расходы на оборону.

Об этом говорится в материале The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание приводит цитату 35-го президент США Джона Кеннеди на заседании Совета национальной безопасности в 1963 году: "Мы не можем продолжать платить за военную защиту Европы, в то время как страны НАТО не платят свою справедливую долю и живут на широкую ногу. Мы были очень щедры к Европе, и теперь пора позаботиться о себе".

Times считает, что Трамп был прав, когда сказал, что Россия может делать "все, что угодно" со странами, уклоняющимися от расходов на оборону.

По данным журналистов, США сейчас тратит 3,5% ВВП на оборону. В то же время, когда РФ напала на Грузию, европейские страны сократили военные бюджеты. После оккупации Крыма они сократили еще больше. Даже после полномасштабного вторжения РФ некоторые европейские страны-члены НАТО не выполнили свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону.

Читайте: Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить

"Хотите понять, почему Конгресс США не хочет раскошелиться на помощь Украине? Не смотрите на Вашингтон, посмотрите на Европу. Зачем Америке присылать миллиарды долларов налогоплательщиков, если страны, ближе всего к этому конфликту, сами не хотят платить?" - пишет издание.

Доклад Carnegie Europe свидетельствует, что 14 стран-членов НАТО из Европы в 1990 году тратили на оборону около $314 млрд в год. К 2015 году количество стран-членов почти удвоилось, однако расходы на оборону упали на 30%. Только расходы Германии в прошлом году были на 14 млрд евро ниже ее обязательств. Бельгия, где находится штаб-квартира НАТО, потратила всего 1,21% ВВП.

Авторы материала отмечают, что лучшим шансом для Европы спасти НАТО даже независимо от того, победит ли Трамп на президентских выборах - это увеличить и повысить эффективность оборонных расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подводная инфраструктура НАТО в Европе и Северной Америке уязвима к российским угрозам, - вице-адмирал Альянса Малетер

Автор: 

Европа (1831) НАТО (9943) США (26368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Яке тупе "перекидання стрілок". До чого тут Україна взагалі? Це внутрішня справа НАТО. Гівнюки брехливі.
показать весь комментарий
16.04.2024 15:29
+18
Це заказуха трампістів.
показать весь комментарий
16.04.2024 15:31
+10
Ну все правильно, Європа має рівноцінно або навіть більше допомагати Україні. Наприклад якщо США нададуть пакет на 60млрд, то Європа повинна надати на 80млд або навіть на 100млд, так як на нашому континенті триває війна, і потрібно виділяти гроші на швидше її закінчення в Україні та на своє переозброєння!
показать весь комментарий
16.04.2024 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
хіба справа тільки в грошах. Якщо Україна програє чи буде безпечніше для США та Європи. Можливо пальне подешевшає на пару центів, не надовго. Ото й усе. Вони мають достатньо зброї і ***********, ППО й літаків. Все це виготовлялось десятки років і якби не війна було стилізоване. Що відбувається?
показать весь комментарий
16.04.2024 20:36 Ответить
Бідон домовився про щось з Сі листопад 2023 р. Я так думаю що , Сі пообіцяв забуди про Тайвань а Бідон забути про велику допомогу Україні.
показать весь комментарий
17.04.2024 09:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 