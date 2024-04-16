Поражение России в Украине неизбежно. На ход войны будут влиять четыре основных фактора, - The Economist
Агрессия России против Украины является переломным моментом после окончания "холодной войны", что будет оказывать глубокое и длительное влияние на мировую политику. Издание The Economist выделило 4 основных фактора, которые будут влиять на ход войны в Украине и определят поражение России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Economist.
Материал опубликовал профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь.
"Война между Россией и Украиной стала катастрофической для обеих стран. Поскольку ни у одной из сторон нет преимущественного преимущества, а их политические позиции полностью расходятся, боевые действия вряд ли закончатся в ближайшее время. Однако очевидно одно: этот конфликт является переломным моментом после окончания "холодной войны" "который будет иметь глубокое и длительное влияние на мировую политику", - пишет издание.
Факторы, которые будут влиять на ход войны
Первый фактор - это уровень сопротивления и национального единства, который демонстрируют украинцы, и до сих пор был чрезвычайным.
Второй фактор – международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не отвечает ожиданиям страны, остается достаточно значительной.
Третий фактор – это характер современной войны, соревнования, которое базируется на сочетании индустриальной мощи и систем командования, управления, связи и разведки.
"Одной из причин, почему Россия ведет эту войну, является то, что она еще не оправилась от драматической деиндустриализации, которой подверглась после распада Советского Союза", - отмечает Economist.
Четвертый фактор – это информация. Отмечается, что когда дело доходит до принятия решений, российский диктатор Владимир Путин находится в информационном коконе благодаря тому, что он так долго находится у власти.
"У Путина и его команды национальной безопасности нет доступа к точным разведывательным данным. Система, которой они управляют, не имеет эффективного механизма исправления ошибок. Их украинские коллеги более гибки и эффективны", - пишет издание.
"В сочетании эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве ядерная Америка не ушла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?"
Хотя война стоила Украине чрезвычайно дорого, сила и единство ее сопротивления разрушили миф о том, что Россия непобедима в военном плане. Украина еще может восстать из пепла. Когда война закончится, она может рассчитывать на возможность присоединения к Европейскому Союзу и НАТО", - подчеркивает The Economist.
Война является поворотным моментом для России. Она обрекла режим Путина на широкую международную изоляцию.
"Между тем война заставила Европу проснуться и осознать огромную угрозу, которую военная агрессия России представляет для безопасности континента и международного порядка, положив конец разрядке в отношениях между ЕС и Россией, наступившей после окончания холодной войны. Многие европейские страны развеяли свои иллюзии по путинской России.
В то же время война вывела НАТО из состояния, которое Эммануэль Макрон, президент Франции, назвал "мертвым мозгом". Поскольку большинство стран НАТО увеличивают свои военные расходы, передовой военный контингент альянса в Восточной Европе был значительно усилен. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО подчеркивает неспособность Путина использовать войну для предотвращения расширения Североатлантического союза.
Поскольку Россия все еще атакует украинские военные позиции, критически важные объекты инфраструктуры и города и возможно готова к дальнейшей эскалации, шансы на перемирие в корейском стиле выглядят призрачными. В отсутствие фундаментальных изменений в политической системе и идеологии России, конфликт может стать замороженным. Это лишь позволит России продолжать начинать новые войны после передышки, подвергая мир еще большей опасности", - резюмирует The Economist.
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И запомните.Большинство тем,выкладываемых в СМИ такого ранга,никогда не выкладываются без задуманной цели.
Сначала с этим. http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu Тыць
Теперь с этим. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=295520503609171&id=61559322069639&rdid=dRYimERShm7XHaj6 Тыць http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Тыць
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Америка "пішла"?
А хіба США нападають на якісь країни щоби захопити їх та "не йти"?!
гадаєш американським строковикам в 70-х було би приємніше помирати в джунглях Мексики ніж В'єтнаму? Чи якщо війна поруч то можна камінням воювати і солдати на підніжному кормі?
Щось, у мене таке передчуття, що коммі-Китай зіграє головну скрипку у розвʼязці. А може й ні.
прахффффффесер вихтартаттартатхфьодирдирдирдир ібуковіч ....
Твіттер Корчинського
@DKorchynskii
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https://twitter.com/DKorchynskii/status/1780229440183660863 29 хв
У законопроектах Джонсона Ізраїль і Тайвань названі союзниками США. Україна, на думку конгресу, не союзник, а клієнт. Ми віддали їм третій в світі арсенал яд.зброї, вони за це 30 років допомагали Москві - нашому ворогу.
«Без лоха жизнь плоха
- пес патрон
- з нами мама тереза й діва марія
- найпотужніший президент
- росія - тупі чмобікі , смішні балалайки, аналоговнєти
Й головне -- чомусь їх дупі постіїно свербить дуже добра й давно вже покійна Баба Паразка до постаті якої у жодного патріота України не може бути аж ніякої претензії . Для щирих українців будь якої національності (й будь якої освіти і виховання) Баба Паразка - має виключно світлу й позитивну канотацію й асоціацію . Але ж ригоблювотні , московити за мизком , усякі промосковицьки ушлепки її щиро ненавиділи (такого ж рівня сказа і розлючення) як гопник й босота з вулиці "люмпен-пролетарська" ненавидить будь якого інтелігента в окулярах ...
ничего в теме не понимает.
Або ні. Anyway, слідкуємо чи буде він чинним професором того універу і надалі (посилання я навів вище).
На полі бою вони краще виглядають. Нам стільки зброї як у них- хорошої, поганої, байдуже. Головне кількість.