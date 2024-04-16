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Новости Война
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Поражение России в Украине неизбежно. На ход войны будут влиять четыре основных фактора, - The Economist

путін

Агрессия России против Украины является переломным моментом после окончания "холодной войны", что будет оказывать глубокое и длительное влияние на мировую политику. Издание The Economist выделило 4 основных фактора, которые будут влиять на ход войны в Украине и определят поражение России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Economist.

Материал опубликовал профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь.

"Война между Россией и Украиной стала катастрофической для обеих стран. Поскольку ни у одной из сторон нет преимущественного преимущества, а их политические позиции полностью расходятся, боевые действия вряд ли закончатся в ближайшее время. Однако очевидно одно: этот конфликт является переломным моментом после окончания "холодной войны" "который будет иметь глубокое и длительное влияние на мировую политику", - пишет издание.

Факторы, которые будут влиять на ход войны

Первый фактор - это уровень сопротивления и национального единства, который демонстрируют украинцы, и до сих пор был чрезвычайным.

Второй фактор – международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не отвечает ожиданиям страны, остается достаточно значительной.

Третий фактор – это характер современной войны, соревнования, которое базируется на сочетании индустриальной мощи и систем командования, управления, связи и разведки.

"Одной из причин, почему Россия ведет эту войну, является то, что она еще не оправилась от драматической деиндустриализации, которой подверглась после распада Советского Союза", - отмечает Economist.

Четвертый фактор – это информация. Отмечается, что когда дело доходит до принятия решений, российский диктатор Владимир Путин находится в информационном коконе благодаря тому, что он так долго находится у власти.

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"У Путина и его команды национальной безопасности нет доступа к точным разведывательным данным. Система, которой они управляют, не имеет эффективного механизма исправления ошибок. Их украинские коллеги более гибки и эффективны", - пишет издание.

"В сочетании эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве ядерная Америка не ушла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?"

Хотя война стоила Украине чрезвычайно дорого, сила и единство ее сопротивления разрушили миф о том, что Россия непобедима в военном плане. Украина еще может восстать из пепла. Когда война закончится, она может рассчитывать на возможность присоединения к Европейскому Союзу и НАТО", - подчеркивает The Economist.

Война является поворотным моментом для России. Она обрекла режим Путина на широкую международную изоляцию.

"Между тем война заставила Европу проснуться и осознать огромную угрозу, которую военная агрессия России представляет для безопасности континента и международного порядка, положив конец разрядке в отношениях между ЕС и Россией, наступившей после окончания холодной войны. Многие европейские страны развеяли свои иллюзии по путинской России.

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В то же время война вывела НАТО из состояния, которое Эммануэль Макрон, президент Франции, назвал "мертвым мозгом". Поскольку большинство стран НАТО увеличивают свои военные расходы, передовой военный контингент альянса в Восточной Европе был значительно усилен. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО подчеркивает неспособность Путина использовать войну для предотвращения расширения Североатлантического союза.

Поскольку Россия все еще атакует украинские военные позиции, критически важные объекты инфраструктуры и города и возможно готова к дальнейшей эскалации, шансы на перемирие в корейском стиле выглядят призрачными. В отсутствие фундаментальных изменений в политической системе и идеологии России, конфликт может стать замороженным. Это лишь позволит России продолжать начинать новые войны после передышки, подвергая мир еще большей опасности", - резюмирует The Economist.

Автор: 

россия (95339) Украина (44911)


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Топ комментарии
+22
"Ну, неминуча, так неминуча", - сказав Джонсон і скасував голосування
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16.04.2024 15:54
+17
Я так зрозумів це передрук статті професора Пекінського університета Фен Юйцзяня
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16.04.2024 15:55
+13
"З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?"
-------
Америка "пішла"?
А хіба США нападають на якісь країни щоби захопити їх та "не йти"?!
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16.04.2024 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Списали все в китайозів? Чи то кітайози скомуніздили ?
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16.04.2024 15:53 Ответить
"Ну, неминуча, так неминуча", - сказав Джонсон і скасував голосування
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16.04.2024 15:54 Ответить
Чому не вказали, що автор статті працює в одному з університетів комуністичного Китаю?

https://en.igcu.pku.edu.cn/info/1966/3409.htm
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16.04.2024 15:54 Ответить
ну ось, вказали ж: Матеріал для видання опублікував професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті Фен Юйцзюнь. Джерело:
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16.04.2024 16:51 Ответить
Я так зрозумів це передрук статті професора Пекінського університета Фен Юйцзяня
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16.04.2024 15:55 Ответить
Exactly. Думаю, без дозволу партії він би таке не опублікував.
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16.04.2024 15:58 Ответить
думаю ви праві
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16.04.2024 16:00 Ответить
а якщо і справді без дозволу він це зробив? то тоді він по ідеї має швидко зникнути з радарів. тож краще трошки почекати із висновками. якщо зникне, значить без дозволу він це зробив і комуняки таки віддані підтримці кацапів. ну або ще більше хочуть втягнути їх у війну, щоб потім прибрати собі всі злачні активи на ********* разом з усією **********.
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16.04.2024 16:56 Ответить
Набор хотелок, которые ещё и реальности не отвечают практически.
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16.04.2024 15:56 Ответить
Полностью согласен. Непонятно только зачем такое выкладывать на уважаемом новостном ресурсе?
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16.04.2024 17:20 Ответить
Не думаю,что любой человек будет продолжать уважать этот новостной ресурс узнав,что это СМИ-рупор глобалистов,которые по своему желанию зажигают и тушат войны.
И запомните.Большинство тем,выкладываемых в СМИ такого ранга,никогда не выкладываются без задуманной цели.
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17.04.2024 07:08 Ответить
Получается путлер - глобалист?
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17.04.2024 10:08 Ответить
Нет,он их марионетка.
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19.04.2024 21:31 Ответить
"Глобалисты" заставили путлера напасть на Украину?
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22.04.2024 11:03 Ответить
Ваши мысли на правильном пути.Ознакомьтесь.

Сначала с этим. http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu Тыць

Теперь с этим. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=295520503609171&id=61559322069639&rdid=dRYimERShm7XHaj6 Тыць http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu

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29.05.2024 17:46 Ответить
Вот ещё красноречивое видео.Умный поймёт его смысл

https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Тыць
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29.05.2024 18:00 Ответить
Поразка росії з часом, це коли? Якщо це десятиліття, то як пришвидчити плин історії?
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16.04.2024 15:59 Ответить
Здохнути, і через Колесо Сансари переродитися в іншу особу, і краще в якійсь іншій країні
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16.04.2024 16:03 Ответить
З такою життєвою позицією перероджуються у плісняву, максимум - у хробака.
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17.04.2024 01:26 Ответить
"З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?"
-------
Америка "пішла"?
А хіба США нападають на якісь країни щоби захопити їх та "не йти"?!
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16.04.2024 15:59 Ответить
Очень классное сравнение мля. Где Америка а где Корея Вьетнам и Афганистан, понятно что рано или поздно ушла бы, потому что нет сухопутной границы. А из теоретической Мексики, ушла бы при конфликте? Аналитики херовы
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16.04.2024 16:07 Ответить
" А из теоретической Мексики, ушла бы при конфликте"

гадаєш американським строковикам в 70-х було би приємніше помирати в джунглях Мексики ніж В'єтнаму? Чи якщо війна поруч то можна камінням воювати і солдати на підніжному кормі?
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16.04.2024 16:33 Ответить
а хіба совки не пішли з Афганістану? там і кордони були спільні.
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16.04.2024 17:01 Ответить
Це стаття писалася у 2022 році, чи що?
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16.04.2024 16:01 Ответить
Особливо 2-й пункт ....((
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16.04.2024 16:06 Ответить
Сім мішків вовни і всі не повні
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16.04.2024 16:10 Ответить
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16.04.2024 16:25 Ответить
П'ятий чинник - зєля. Який зручно всівсь на "неначасі" і тримає дві дулі в кишені - зрада і крадійство. І цей чинник навхрест перекреслює усі попередні
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16.04.2024 16:26 Ответить
Заголовок і текст різняться за змістом...
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16.04.2024 16:26 Ответить
Хороша стаття. Тепер Сі має це в популярній формі переказати пу.
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16.04.2024 16:27 Ответить
я закинув цю статтю по дуже багатьом групам вк по багатьом цапським містам... там стільки того імперського гімна полилося, шо песдець просто. таке враження, що там дійсно більшість зетнуте бидло..
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16.04.2024 17:03 Ответить
німці теж в 1945 до останнього дня кричали х.г. і не вірили в поразку
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16.04.2024 17:27 Ответить
ну в того бидла зараз є козир - ядрьона бімба.
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16.04.2024 17:33 Ответить
Ви дуже правильно зробили.

Щось, у мене таке передчуття, що коммі-Китай зіграє головну скрипку у розвʼязці. А може й ні.
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16.04.2024 21:28 Ответить
коммі-Китай зіграє точно не за нас. На то він і коммі-Китай
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16.04.2024 23:18 Ответить
Чомусь кацапські боти незадоволені думкою "Economist".
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16.04.2024 16:36 Ответить
Зато наші боти в захваті) вам ще не надоїли ті експерти і аналітики різних мастей?)
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17.04.2024 07:49 Ответить
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16.04.2024 16:40 Ответить
Надо писать что это британские СМИ. Это важно.
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16.04.2024 16:50 Ответить
Глибока і аналітична стаття. Єдиний прокол , те що зільонський мудріший за путіна. Тут пан професор дещо помиляється. Розуму в обох не більше ніж у баби Параски у десятій степені , яка і вибирала до влади , що одного, що другого.
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16.04.2024 16:54 Ответить
дуже "глибокі" висновки, то треба бути професором.
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16.04.2024 16:56 Ответить
Цей термін на твоїй ригоблювотній мові пишеться трохи інакше :
прахффффффесер вихтартаттартатхфьодирдирдирдир ібуковіч ....
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16.04.2024 19:01 Ответить
лікуйтеся, у вас шось із головою не в порядку
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25.04.2024 17:45 Ответить
У середині статті "РФ програє", у кінці - "конфлікт може бути замороженим".
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16.04.2024 17:00 Ответить


Твіттер Корчинського

@DKorchynskii

·

https://twitter.com/DKorchynskii/status/1780229440183660863 29 хв

У законопроектах Джонсона Ізраїль і Тайвань названі союзниками США. Україна, на думку конгресу, не союзник, а клієнт. Ми віддали їм третій в світі арсенал яд.зброї, вони за це 30 років допомагали Москві - нашому ворогу.

«Без лоха жизнь плоха
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16.04.2024 17:10 Ответить
Второй фактор - международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не отвечает ожиданиям страны, остается достаточно значительной.
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16.04.2024 17:19 Ответить
Влітку армія нових гітлерівців(кацапiв) спробує розвинути свій наступ на двох основних напрямках на Донеччині: на Костянтинівку-Краматорськ та на Покровськ.
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16.04.2024 17:21 Ответить
4 чинники, чому росія програє :

- пес патрон

- з нами мама тереза й діва марія

- найпотужніший президент

- росія - тупі чмобікі , смішні балалайки, аналоговнєти
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16.04.2024 17:47 Ответить
третій пункт самий важливий, але насправді 2ий -- самий реальний
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16.04.2024 20:12 Ответить
в чорному морі переможе дружба "морського малюка" і "марійчки"
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16.04.2024 18:09 Ответить
Але є нюанс...
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16.04.2024 18:27 Ответить
Помітив головну особистість майже усіх критикунів статті -- вони або взгагалі на язикє ворога , або в їх текстах (нібито й якби) україномовних постійно зустрічаються чітки фразіологічні обороти що притаманні виключно язИку ворога ...

Й головне -- чомусь їх дупі постіїно свербить дуже добра й давно вже покійна Баба Паразка до постаті якої у жодного патріота України не може бути аж ніякої претензії . Для щирих українців будь якої національності (й будь якої освіти і виховання) Баба Паразка - має виключно світлу й позитивну канотацію й асоціацію . Але ж ригоблювотні , московити за мизком , усякі промосковицьки ушлепки її щиро ненавиділи (такого ж рівня сказа і розлючення) як гопник й босота з вулиці "люмпен-пролетарська" ненавидить будь якого інтелігента в окулярах ...
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16.04.2024 18:58 Ответить
Добрая душа у этого профессора. Жаль только что он абсолютно
ничего в теме не понимает.
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16.04.2024 19:06 Ответить
Тим не менш, йому дозволили це опублікувати.

Або ні. Anyway, слідкуємо чи буде він чинним професором того універу і надалі (посилання я навів вище).
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16.04.2024 21:30 Ответить
Треба місяць почекати поки вода знесе половину мостів і дамб в Сибірі, а тоді почати балакати.
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16.04.2024 19:36 Ответить
Якось не особо віриться у чинники. Не написано що рашка консолідувала для здобуття перемоги.
На полі бою вони краще виглядають. Нам стільки зброї як у них- хорошої, поганої, байдуже. Головне кількість.
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16.04.2024 21:00 Ответить
Х....єдиний погонщик стада баранів на молох війни. Бо вважає себе Вованом Невмирущим.
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16.04.2024 22:16 Ответить
4,5 мільйонів чоловіків проголосувало зе зеленського. Де ви, підераси, чому на не передовій захищаєте шута і те що він накрав?
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17.04.2024 07:46 Ответить
 
 