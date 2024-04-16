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Новости Война
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Принято решение о выделении штурмового батальона 67-й ОМБр в отдельную штурмовую воинскую часть, - Сухопутные войска ВСУ

бригада,шеврон,дук

Командование Сухопутных войск ВСУ приняло решение о выделении штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Как отмечается, в Сухопутных войсках ВСУ постоянно проводится работа, направленная на усовершенствование существующей организационной структуры, изменение численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформирование. Это касается в том числе и бригад Вооруженных Сил Украины.

Такая работа проводится с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проводимых действий, и преследует цель повысить устойчивость обороны. Последствия потерь позиций нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.

Читайте также: Всех командиров и бойцов ДУК "ПС" переводят из 67 ОМБр, основой которой они являются. Против командиров подразделений начаты служебные расследования, - ГУК "ПС"

"Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

Напомним, ранее сообщалось, что командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК "Правый Сектор", которые формировали 67 ОМБр и являются ее боевым остовом.

67 бригада Сухопутні війська ЗСУ

Автор: 

Правый сектор (855) ВСУ (6539) 67 ОМБр (18)


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Топ комментарии
+39
Ну что, панове правосеки, ну и чем вам в 2018-19 так Порошенко мешал, что вы дожились теперь до этого позора? Ничего не икается?
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16.04.2024 17:06
+38
Зеленоморді розуміють, що ДУК зі зброєю в руках для них загроза, а так планують розкидати по різних підрозділах, можливо і "прокатіт", але суки будуть висіти на *****
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16.04.2024 17:09
+19
Та й ще Правий Сектор - денацифікація ж якраз по планам *****
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16.04.2024 17:07
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Якраз з напрямку Часового Яру , щоб ***** не взяв Часовий Яр до 9 травня
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16.04.2024 17:06 Ответить
Та й ще Правий Сектор - денацифікація ж якраз по планам *****
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16.04.2024 17:07 Ответить
ПЕРЕМОВИНИ в Стамбулі радників-ЗРАДНИКІВ « янетряпка « не відміняв ! Днацифікація, ТЕРРОРИСТИ -РАШИСТИ - гаранти безпеки України 🙃🙃🤢🤡
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16.04.2024 18:32 Ответить
Ну что, панове правосеки, ну и чем вам в 2018-19 так Порошенко мешал, что вы дожились теперь до этого позора? Ничего не икается?
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16.04.2024 17:06 Ответить
А що, вони теж хотіли зробити всіх разом і поржати у процесі?
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16.04.2024 17:16 Ответить
Кушайте не обляпайтесь патриоты-дезертиры. Плющевыми свинками можете закусить, позорники.
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16.04.2024 18:01 Ответить
Идиот.
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16.04.2024 18:15 Ответить
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16.04.2024 18:59 Ответить
Калібрований.
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16.04.2024 21:22 Ответить
Сказав А кажи і Б. Конфлікт тоді був, через те що правий сектор не хотів входити до зсу, а хотів бути сам по собі. Домовилися, правий сектор увійшов до зсу, конфлікт вичерпано.
https://www.radiosvoboda.org/amp/26984913.html https://www.radiosvoboda.org/amp/26984913.html


Маніпулятор ти хренов.
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16.04.2024 18:19 Ответить
Обижаете, он от супер патриотизма забежал аж в Польшу. Оттуда удобнее быть настоящим патриотом. Главное - безопаснее.
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16.04.2024 18:24 Ответить
і де вони після роззброєння поділися ? По яким тюрмам ?
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16.04.2024 18:20 Ответить
При 4* кратному ухилянті« ЯНЕТРЯПЦІ»з агентом» козирем» їм набагато краще?
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16.04.2024 18:43 Ответить
Скажи, дебил, это сотням тысяч погибших и миллионам обездоленных. А лучше застрелись после всего, что ты сделал для страны.
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16.04.2024 19:20 Ответить
Смачного.

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17.04.2024 14:37 Ответить
Зеленоморді розуміють, що ДУК зі зброєю в руках для них загроза, а так планують розкидати по різних підрозділах, можливо і "прокатіт", але суки будуть висіти на *****
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16.04.2024 17:09 Ответить
Так 100% , зегниди защали , через місяць тю тю .
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16.04.2024 17:14 Ответить
Паркетним тупо нічим більше займатися. Це просто неймовірна кількість паперової роботи (як воно у нас в ЗСУ ще робиться - все повинно бути роздруковане в 14-му кеглі з конкретними виступами). Тобто, реально тони офісного паперу, тони картріджу для прінтерів, абсолютний аврал для усіх офіцерів та усіх штабних.

Нахіба? От тупо якомусь полковнику чи генералу нехрєн було робити. Смішно, що коли все закінчиться і підемо в цивільне життя, то максимум, що чекає тих генералів - посада начальника охорони невеликого супермаркету. Все, що вміють.
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16.04.2024 17:12 Ответить
Так у них пенсія нормальна буде, нафіг їм той супермаркет...
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16.04.2024 17:19 Ответить
То ти з суддями переплутав. Та яка там пенсія у військових? Повна фігня, а не пенсія.
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16.04.2024 17:32 Ответить
Загалом так, але якраз у генералів нормальна
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16.04.2024 17:37 Ответить
Та я тебе прошу.. Солдат такий як я, до 24.02.22. цивільний, отримує 22 000 грн. з копійками. Все інше - бойові.

Генерал отримую надбавки за стаж, за таємність, за особливості проходження служби, премії, що вписуються в основну зарплату. На виході, нехай 30-40 000 грн. Ну, й плюс бойові, якщо на фронті. Чи 30, чи 100 т. (вони в пенсію не рахуються).

Особливо не розгуляєшся. Звичайно, трохи більше ніж роботяга, що все життя пропахав на заводі, але теж не мільйони.

І ще не забувай, що роботяга, що все життя пропрацював - він професіонал. А от паркетний генерал - він не вміє від слова "ніхрєна". Тільки пальці крутить та понти всякі.
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16.04.2024 17:46 Ответить
Подивись сам. Я тільки що порахував цілісінького Джеймса Бонда та Супермена в одному обличчі. І вийшло аж 37 000 грн )))))))))))))))))

https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
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16.04.2024 17:50 Ответить
Ну пенсія у генерала мінімум тисяч 20 буде (бо військові пенсії за особливою формулою рахують), а це вже досить норм
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16.04.2024 18:14 Ответить
Какая пенсия??? Кто ее будет платить! Уже сейчас в Украине 10 млн. пенсов на 35 млн. населения (35 довольно оптимистична!).
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16.04.2024 18:27 Ответить
Народ ще не роздуплився.
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16.04.2024 21:26 Ответить
ЗЕ-влада злякалась "походу Пригожина" в українському виконанні.
"Правий Сектор" до Києва би дійшов, на відміну від "Вагнера до Москви".
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16.04.2024 17:15 Ответить
а що саме головне - люди вітали б квітами.зельоний це знає.
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16.04.2024 17:29 Ответить
побачив прізвисько "пригожин" та зразу загрився - ти тупий з однією звивиною?
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17.04.2024 19:30 Ответить
Порох, Залужний, ПС, а тепер і вся Україна, що залишилась - порхаті винищують усе... Як довго терпітимемо...
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16.04.2024 17:21 Ответить
А до кого то питання?
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16.04.2024 17:58 Ответить
геніально *****, коли доукомплектувати наявні не можемо, створити щось нове це ***** супер
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16.04.2024 17:21 Ответить
вони щось задумали на травень - якусь гуйню пархату.бояться що не проканає - розформовують мотивованих.
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16.04.2024 17:30 Ответить
Ось https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/ коментар "Української правди" про причини перевірок у 67-й ОМБр:

"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."
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16.04.2024 17:41 Ответить
"Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів" - это про что???
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16.04.2024 17:43 Ответить
Це про відбій москалів які на Часів Яр наступали. Не по плану здачі територій пішли
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16.04.2024 18:48 Ответить
А криміналтні справи на командирів ДУК ПС теж для відокремлення в окремий підрозділ?
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16.04.2024 17:57 Ответить
*******. Спроба зам'яти розформування чи не останніх добровольців. У всякому разі вся лажа вилізе на поверхню.
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16.04.2024 18:17 Ответить
Ну що панове Правий Сектор, як кажуть бумеранг ніхто не відміняв
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16.04.2024 18:42 Ответить
А шо ви всі так нервуєте? Ну був батальйон у складі бригади (як підрозділ) а відтепер стане окремою військовою частиною (окремим батальйоном або полком) із всіма атрибутами окремою військової части - прапором, номером в/ч, власною печаткою, штабом,та інш. А командир буде власноруч керувати кадровими та бойовими питаннями. Так хіба це пагано ???
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16.04.2024 19:56 Ответить
Ти читати вмієш? Бійців і командирів батальону ДУК ПС порозкидали по інших частинах. І укомплектовують частину з новим складом з "мобіків". Але вже не ДУК ПС. Найбільш боєздатні і вмотивовані частини і підрозділи розформовують перед здачею...
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16.04.2024 21:21 Ответить
Думаю, що розпорошивши ПС сонцесяйний тільки собі гірше зробить: був один небезпечний для нього підрозділ, може стати декілька. Хлопці в ПС непрості і вміють переконувати. Та це його проблема .
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17.04.2024 16:37 Ответить
 
 