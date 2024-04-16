Принято решение о выделении штурмового батальона 67-й ОМБр в отдельную штурмовую воинскую часть, - Сухопутные войска ВСУ
Командование Сухопутных войск ВСУ приняло решение о выделении штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.
Как отмечается, в Сухопутных войсках ВСУ постоянно проводится работа, направленная на усовершенствование существующей организационной структуры, изменение численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформирование. Это касается в том числе и бригад Вооруженных Сил Украины.
Такая работа проводится с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проводимых действий, и преследует цель повысить устойчивость обороны. Последствия потерь позиций нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.
"Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.
Напомним, ранее сообщалось, что командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК "Правый Сектор", которые формировали 67 ОМБр и являются ее боевым остовом.
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Маніпулятор ти хренов.
Нахіба? От тупо якомусь полковнику чи генералу нехрєн було робити. Смішно, що коли все закінчиться і підемо в цивільне життя, то максимум, що чекає тих генералів - посада начальника охорони невеликого супермаркету. Все, що вміють.
Генерал отримую надбавки за стаж, за таємність, за особливості проходження служби, премії, що вписуються в основну зарплату. На виході, нехай 30-40 000 грн. Ну, й плюс бойові, якщо на фронті. Чи 30, чи 100 т. (вони в пенсію не рахуються).
Особливо не розгуляєшся. Звичайно, трохи більше ніж роботяга, що все життя пропахав на заводі, але теж не мільйони.
І ще не забувай, що роботяга, що все життя пропрацював - він професіонал. А от паркетний генерал - він не вміє від слова "ніхрєна". Тільки пальці крутить та понти всякі.
https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
"Правий Сектор" до Києва би дійшов, на відміну від "Вагнера до Москви".
"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."