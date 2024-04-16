Принято решение о выделении штурмового батальона 67-й ОМБр в отдельную штурмовую воинскую часть, - Сухопутные войска ВСУ

Командование Сухопутных войск ВСУ приняло решение о выделении штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Как отмечается, в Сухопутных войсках ВСУ постоянно проводится работа, направленная на усовершенствование существующей организационной структуры, изменение численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформирование. Это касается в том числе и бригад Вооруженных Сил Украины.

Такая работа проводится с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проводимых действий, и преследует цель повысить устойчивость обороны. Последствия потерь позиций нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.

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"Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

Напомним, ранее сообщалось, что командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК "Правый Сектор", которые формировали 67 ОМБр и являются ее боевым остовом.