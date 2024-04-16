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Франция пригласила Россию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии, но без Путина

макрон,франція

Россию пригласят на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Организаторы памятных мероприятий Mission Libération заявили, что российского диктатора не пригласили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Учитывая обстоятельства (войну РФ против Украины. - Ред.) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представлена через свою роль и жертвы среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года", - объяснили они.

Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Читайте также: Франция будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, - Макрон

Автор: 

путин (31201) россия (95339) Франция (3487)


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Топ комментарии
+25
Сьогоднішнія власівська росія може бути запрошена хіба що як союзник нацистської Германії. Яка намагається взяти реванш за поразку Гітлера...
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16.04.2024 17:17
+20
Запрошувати фашистів на міжнародні заходи антифашистів це толерастія і повна деградація ідеалів захисту прав людини та принципів створення ООН.
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16.04.2024 17:18
+14
О соромище!!! ,,Внесок у перемогу"!!! Краще б його не було!!!
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16.04.2024 17:16
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О соромище!!! ,,Внесок у перемогу"!!! Краще б його не було!!!
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16.04.2024 17:16 Ответить
Не поєду, по причине гордой застєнчивості.
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16.04.2024 17:46 Ответить
А то шо Гітлер з Сталіним Польщу в 1939 загарбали - то таке
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16.04.2024 17:51 Ответить
..... через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року"

французи - ідіоти ! донскіє казакі їх відтрахали під час окупації Парижу чи що ? ніяк не можеть позбутись русофільства !

у війні брали участь народи срср
Україна не делегувала представляти її на річниці Нормаді.
Кулеба і ЗЄля мають висловити протест.

допомагають нам у війні і у той же час визнають рашку правоснаступницею совєцької імперії!
це ж треба так з головою не дружити !
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16.04.2024 21:18 Ответить
А для тих підарів весь колишній срср - то раіся і це, нажаль, не жарт і не вигадки.
Чим далі від раісі - тим меньше хто знає щось. Мені один придурок в банку сказав "так українська та россійська - це ж одна і та сама мова"...
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16.04.2024 21:41 Ответить
Сьогоднішнія власівська росія може бути запрошена хіба що як союзник нацистської Германії. Яка намагається взяти реванш за поразку Гітлера...
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16.04.2024 17:17 Ответить
Власов Другої Світової не розпочинав. То саме совєцкая, сталінська разом з гітлером замутила. Та сама, що себе пабєдітєльніцой називає, дєди ваєвалі, так би мовити...
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16.04.2024 17:19 Ответить
Починав. В складі совєцьких асвабадітєлєй в Фінляндії. Але то неважливо - шо власівці шо совєти одне лайно...
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16.04.2024 17:23 Ответить
Ну так в будь якому випадку, то була не власівська, а савєцкая. Тим більше, Друга світова з нападу на Польщу...
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16.04.2024 17:33 Ответить
До речі А. Власов герой оборон Мацкви. А те що він став зрадником винен Жуков, бо він заздрив Власову. Загнав армію в оточення і дочекався її повного розгрому. Єдине, Власов винен бути пустити себе кулю в лобаЮ а не чекати страти на шибениці
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16.04.2024 17:21 Ответить
Не Москви а Києва. Отримав Героя за ту оборону і посаду командарма 2-ї Уд.А, яку поклав всю під ржевом і сам потрапив в полон.
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16.04.2024 17:26 Ответить
24 января 1942 года за эти бои Власов был награждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 орденом Красного Знамени и произведён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-andreeva-3 [3] :39. Его изображение фигурирует в американском варианте документального фильма «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9 Разгром немецких войск под Москвой »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [13
А из Киева он просто убежал
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16.04.2024 17:46 Ответить
Ок.
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16.04.2024 17:57 Ответить
чому тільки сьогоднішня паРаша-мацковіяя ?? успішно здохла майже 33 роки тому червоно комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів (срср) нічим не краща за сьогоднішню паРашу-мацковію !!! запросити на цю подію нащадків так званих "асвабадітелей" Європи "ат націзьма, а по факту, нащадків червоних комуно-нанацистів, окупантів усієї східної Європи, одних із зачинщиків, організаторів 2Світової війни та союзників Гітлера з 1933 року і аж до 22 червня 1941 року, яких замість судити в Нюренбергу, разом з коричневими нацистами тупо записали в "пабедітелі" та судді !!! це якісь сюр !!!



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16.04.2024 18:27 Ответить
Кремлівський недопалок зашле до Франції людину - медвєдімку
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16.04.2024 17:17 Ответить
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16.04.2024 18:18 Ответить
к французам поедешь, жаб кушать.
мне нельзя, у меня гаагская изжога
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16.04.2024 21:21 Ответить
Україну не кличуть? Чи українці не люди, їх не шкода?
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16.04.2024 17:17 Ответить
Кличуть.
Берлін брав 1-ий Український фронт.
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16.04.2024 17:20 Ответить
А чому ж без ху? Це було б так символічно заарештувати військогового злочинця ху та передати його в Гаагу.
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16.04.2024 17:18 Ответить
Рада Європи вчора об'явила ***** нелегітимним - тому його не можуть запросити, бо офіційно він вже ніхто і з ним навіть переговори не можна вести
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16.04.2024 18:05 Ответить
Подейкують, що його вже взагалі немає.
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16.04.2024 18:23 Ответить
а рашка легітимна ?
як нациська Германія
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16.04.2024 21:23 Ответить
Запрошувати фашистів на міжнародні заходи антифашистів це толерастія і повна деградація ідеалів захисту прав людини та принципів створення ООН.
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16.04.2024 17:18 Ответить
будь ласка список запрошених клоунів?
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16.04.2024 17:18 Ответить
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16.04.2024 18:16 Ответить
Замість ***** кого запросили? Небензю?
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16.04.2024 17:19 Ответить
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16.04.2024 18:15 Ответить
То раша це срср? А де ж тоді були інші республіки? Чи вони в срср не входили?
Макрон одумайся!
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16.04.2024 17:21 Ответить
А можна було просто запросити Україну, Казахстан, Грузію, Узбекістан та інші країни пост-совка які в процентному відношенні постраждали не менше а часто і набагато більше свиноблєвотії і без яких раска-пітораска програла би навіть зі всім американським ленд-лізом - і Гітлер міг би дістатись купи ресурсів, що поставило би під великий сумнів перемогу Союзників.
Але ж ні, раіса то святе для єврокуколдів і по сумісництву поціновувачів імперського лайна.
Цікаво, коли цей шматок лайна розвалиться на друзки - вони теж будуть на 150-річчя перемоги якусь московську джамахірію запрошувати замість нормальних країн?
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16.04.2024 17:21 Ответить
Макрона вкусив сі під час минулорічного візиту? На словах він лев толстой не виключає відправки військ, а на ділі <***** прастой перемир'я на час олімпіади, запрошення у Нормандію.
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16.04.2024 17:21 Ответить
Шо у західних керманичей в мізках? Кацапи їм ядерною зброєю погрожують вони перед ними килимки розстелюють.
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16.04.2024 17:22 Ответить
Шо це було?
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16.04.2024 17:23 Ответить
Макрон сів на жидкій стул перед йядрьоною смєхдержавою.
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16.04.2024 17:54 Ответить
Макрон вшанує жертви українського народу запрошенням керівництва кацапів

дно пробите !
Mersi-pardon!
оце так зкурвив !
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16.04.2024 21:27 Ответить
Надіюся що це тролінг. Тому що відокремлювати ***** від племені, чия окрема особина по факту ще гірша-просто верх недалекоглядності.
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16.04.2024 17:23 Ответить
Не тролінг - саме таке лайно в голвах всіх західних демократій ...
А ми ще дивуємось , щл нам так мляво допомагають ...
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16.04.2024 17:35 Ответить
А що,власне,Франція там "висаджувала"?! Броколі,трюфелі?! Вони що -теж когось перемогли?!
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16.04.2024 17:23 Ответить
На боці Гітлера французів воювало набагато більше ніж у де Голля.
Але вони встигли вчасно застрибнути в останній вагон і опинились в лавах переможців.
Полякам, яких 100к+ воювало по всій Європі і Близькому Сходу - кацапське ярмо, про українців годі і згадувати, а французам - пошана і місце в Радбезі ООН.
Ось така політики замирювання з явними виродками цивілізації як русня чи китайські комуняки - і дає теперешні плоди.
Невивчені уроки історії перетворюються у бомби сповільненої дії для нащадків.
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16.04.2024 17:32 Ответить
Не дуже коректне висловлення . Петенівцям наци не дуже довіряли й за межами Франції вони не воювали . Та чи воювали вони взгалом ... окрім може Алжиру ...
А "Вільна Франція" воювала усюди й на кількох фронтах . Зрадників наци використовували виключно як карателів у самій же Франції . В першу чергу - по відправці євреїв в концтабори й стратам тих , хто євреїв й ром приховує .
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16.04.2024 17:51 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/33-%D1%82%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0)
І це тільки суто французська дивізія )) а скільки їх просто разом з німцями воювало.
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18.04.2024 15:54 Ответить
Ні. Вони прислужували гітлеру. Сталін витяг їх з цього лайна й причислив до країн переможців. От вони й відпрацьовують.
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16.04.2024 17:34 Ответить
У висадці в Нормандії брали участь американські, британські і канадські війська. Французькі підрозділи мали там лише допоміжну ролю. Коли Де Голь запропонував Серу В.Черчіллю очолити визволення франції , - Черчіль зневажливо відповів, що то треба було робити в 1940 - му році.Нагадаю - в червні 1940 року Вермахт силами меншими вщент розгромив французьку армію і британський експедиційний корпус і парадним строєм увійшов до Парижу.Франція обісра... капітулювала.
Зате після визволення союзниками Франції Де Голь з недобитками французької раті увійшов за ними їхніми спинами до Парижу і влаштував там мітинги з трикольорами і марсельєзами, стригли дівчат, що обслуговували німецькі борделі і вішали коляборантів. А потім цей "герой" став президентом Франції. Так що Франція ... не повноважна запрошувати когось на торжества з приводу висадки в Нормандії, оскільки мала до того відношення лише як ... географічна територія.
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16.04.2024 18:36 Ответить
Так дипломатичні органи держави і є втіленням її режиму. Хвба справа лише в одному путіні? Французи, на кого ваш цирк розрахованний? Адійоти.
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16.04.2024 17:23 Ответить
Тю, а не лучше пригласить и арестовать? Чи опять эскалация?
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16.04.2024 17:24 Ответить
Тупые лягушкоеды до сих пор понятия не имеют что советские народы это совсем не современная путинская эрэфия.
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16.04.2024 17:26 Ответить
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16.04.2024 17:32 Ответить
Яка ганьба !
Французи хоч розуміють , що вчерговий раз стали рачки перед кацапами ?!
Звісно , що як раз така поведінка західних країн більше всього заохочує кацапів до агресії ...
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16.04.2024 17:32 Ответить
кацапы - *********, как бы они не красились под украинцев...
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16.04.2024 19:30 Ответить
нема путіна - нема росії , сподіваюсь здохнуть разом
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16.04.2024 17:33 Ответить
Все що треба знати про нинішніх демократів.
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16.04.2024 17:34 Ответить
А яким боком путінська расєя до перемоги у Другій світовій??? Тоді її взагалі не було, а був срср, до якого входили 15 республік/колоній, захоплених більшовиками. Тоді запрошуйте і їхніх представників.
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16.04.2024 17:35 Ответить
Украіну прідумал лєнін...УНР зробили більшовики...
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16.04.2024 17:55 Ответить
Говоримо по факту. У Другій світовій приймали участь також люди з цих колоній. А для еуропейців вони всі росіяни. І це є проблемою..
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16.04.2024 21:03 Ответить
Конечно. Про это нужно говорить, объяснять Западу.
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16.04.2024 21:10 Ответить
в 1944 році республік було 16 .
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16.04.2024 17:50 Ответить
То всьо путін вбиває і скидає бомби на Україну,от він один такий чорт.А всі решта просто виконують його накази вони не причому!Який цирк!
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16.04.2024 17:38 Ответить
***** - паталогічний сцикун, а від страху у нього при виїзді за кордон своеї орди починаеться стрімка неконтрольована діарея, за ним спеціальні гебешники возять дипломати, в які він безупину сере ріденьким. Так що я не думаю, що ***** осміліло і виїде з своєї лапотної кацапії. Тим паче, що на цього дрібного дрища виписаний ордер на арешт.
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16.04.2024 17:41 Ответить
Було дуже інтелектуально запросити від Росії туди : Юлію Навальну , Гаріка Каспарова й командира РДК . Можно й Алу Пугачеву .
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16.04.2024 17:43 Ответить
А новини щодня все "кращі" і "кращі"
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16.04.2024 17:45 Ответить
Гітлер з Сталіним Європу не поділили, але кацапів запрошують
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16.04.2024 17:54 Ответить
Таки не понял, это "зрада" или "перемога"?
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16.04.2024 18:02 Ответить
Это путина макнули мордой по полной программе.
Это максимальный позор кремля.
(разъяснение для тупых)
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16.04.2024 18:17 Ответить
Повільніше пишіть, тут не всі розуміють )
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16.04.2024 18:24 Ответить
Яка різниця. росія це і є путін. Там всі такі . Не бачу сенсу честувати кацапів.
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16.04.2024 18:16 Ответить
а как же заверения макрона о помощи Украине французскими военными?!пустой болтун и лицемер,непуганный идиот! рашка страна террорист и мировой изгой,и жабоеды их не стесняются приглашать к себе домой!какие же они всё таки уроды *****!
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16.04.2024 19:03 Ответить
А де авіаполк "Нормандія- Неман"? Можна і на "Міражах"!
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16.04.2024 19:05 Ответить
кацапы , Лошадью ходите
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16.04.2024 19:11 Ответить
А Китай запросили?
Бо Роіся до висадки у Нормандії має таке ж відношення, як ці срані хун **********.
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16.04.2024 19:17 Ответить
Так французи практично також не мають відношення до цієї висадки ...
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17.04.2024 01:05 Ответить
Ну, як мінімум, можеш ознайомитися з мапою Франції і почитати про французський спротив.

Союзники здобували інформацію для висадки не з кришталевої кулі.
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17.04.2024 01:38 Ответить
Велич країни визначається не як вона сама себе звеличує, а її реальним внеском у перемогу. В 1940 р. Франція була вщент розгромлена, окупована і капітулювала (при чому - Акт про капітуляцію на примху Гітлера був підписаний у тому самому вагончику, де підписала такий Акт свого часу Германія). Всі ці роки (з1940-го по 1945) франція працювала на Рейх: заводи, фабрики, залізниці, аеродроми, порти, суднобудівні і судноремонтні заводи, сільське господарство... з території Франції німці здійснювали повітряні і морські операції проти союзників аж до Америки. Крім того, французька рать боягузливо здала Вермахту всю свою зброю, арт- і **********, техніку, транспорт, артилерію, авіацю.... Скільки наших українських людей загинуло, ск. скалічено, скільки не народилося через цих сикливих бездарних, продажних підарасів-жабоїдів! Зато за спиною союзників (американських, британських, канадських військ, як зайшли у Францію - суцільні мітинги, трикольори, марсельєзи! "переможці", ****...
Відомий факт - коли Фельдмаршал Кейтель, підписуючи Акт про капітуляцію Німеччини, побачив за столом навпроти себе офіцера у французькій формі, навіть приспустив пенсне і здивовано запитав - "що, французи нас теж перемогли?"
Ніякого там "спротиву" не було, принаймні ефективність від нього була як від французької раті в 1940-му.а частина т.з. "спротиву" працювала на німецькі спецслужби. У союзників була ефективна розвідка - звідти і йшла інформація для висадки. Поцікався скільки французів воювало за Німеччину (скільки сот тисяч французів!). А, заодно, скільки там у Вермахті було ("нещасних") євреїв...
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17.04.2024 16:32 Ответить
пианиста пригласите , он играет чем умеет
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16.04.2024 19:27 Ответить
запросять рашистів без Путіна.......і без Гітлера.....,
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16.04.2024 20:09 Ответить
А яким таким власне чином кацапи були задіяні у висадці у Нормандії? Я не знаю. я не історик може що пропустив?
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16.04.2024 20:40 Ответить
Макрон попонтовался и усрался. Недонаполеон.
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16.04.2024 21:10 Ответить
Макрон выставил путину условия, и путин это покорно молча проглотил - вся Европа видела.
Всё, на что сподобился путин - поджёчь "Крокус", чтобы этой шумихой прикрыть свой позор.
Теперь Макрон волен делать, что считает нужным, не детализируя: он врага предупредил.
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17.04.2024 04:54 Ответить
 
 