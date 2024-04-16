Франция пригласила Россию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии, но без Путина

Россию пригласят на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Организаторы памятных мероприятий Mission Libération заявили, что российского диктатора не пригласили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Учитывая обстоятельства (войну РФ против Украины. - Ред.) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представлена через свою роль и жертвы среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года", - объяснили они.

Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

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