Франция пригласила Россию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии, но без Путина
Россию пригласят на мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Организаторы памятных мероприятий Mission Libération заявили, что российского диктатора не пригласили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Учитывая обстоятельства (войну РФ против Украины. - Ред.) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представлена через свою роль и жертвы среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года", - объяснили они.
Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.
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+25 Andrew Moon
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+14 Olena Teslenko
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французи - ідіоти ! донскіє казакі їх відтрахали під час окупації Парижу чи що ? ніяк не можеть позбутись русофільства !
у війні брали участь народи срср
Україна не делегувала представляти її на річниці Нормаді.
Кулеба і ЗЄля мають висловити протест.
допомагають нам у війні і у той же час визнають рашку правоснаступницею совєцької імперії!
це ж треба так з головою не дружити !
Чим далі від раісі - тим меньше хто знає щось. Мені один придурок в банку сказав "так українська та россійська - це ж одна і та сама мова"...
А из Киева он просто убежал
мне нельзя, у меня гаагская изжога
Берлін брав 1-ий Український фронт.
як нациська Германія
Макрон одумайся!
Але ж ні, раіса то святе для єврокуколдів і по сумісництву поціновувачів імперського лайна.
Цікаво, коли цей шматок лайна розвалиться на друзки - вони теж будуть на 150-річчя перемоги якусь московську джамахірію запрошувати замість нормальних країн?
лев толстойне виключає відправки військ, а на ділі <***** прастой перемир'я на час олімпіади, запрошення у Нормандію.
дно пробите !
Mersi-pardon!
оце так зкурвив !
А ми ще дивуємось , щл нам так мляво допомагають ...
Але вони встигли вчасно застрибнути в останній вагон і опинились в лавах переможців.
Полякам, яких 100к+ воювало по всій Європі і Близькому Сходу - кацапське ярмо, про українців годі і згадувати, а французам - пошана і місце в Радбезі ООН.
Ось така політики замирювання з явними виродками цивілізації як русня чи китайські комуняки - і дає теперешні плоди.
Невивчені уроки історії перетворюються у бомби сповільненої дії для нащадків.
А "Вільна Франція" воювала усюди й на кількох фронтах . Зрадників наци використовували виключно як карателів у самій же Франції . В першу чергу - по відправці євреїв в концтабори й стратам тих , хто євреїв й ром приховує .
І це тільки суто французська дивізія )) а скільки їх просто разом з німцями воювало.
Зате після визволення союзниками Франції Де Голь з недобитками французької раті увійшов за ними їхніми спинами до Парижу і влаштував там мітинги з трикольорами і марсельєзами, стригли дівчат, що обслуговували німецькі борделі і вішали коляборантів. А потім цей "герой" став президентом Франції. Так що Франція ... не повноважна запрошувати когось на торжества з приводу висадки в Нормандії, оскільки мала до того відношення лише як ... географічна територія.
Французи хоч розуміють , що вчерговий раз стали рачки перед кацапами ?!
Звісно , що як раз така поведінка західних країн більше всього заохочує кацапів до агресії ...
Это максимальный позор кремля.
(разъяснение для тупых)
Бо Роіся до висадки у Нормандії має таке ж відношення, як ці срані
хун**********.
Союзники здобували інформацію для висадки не з кришталевої кулі.
Відомий факт - коли Фельдмаршал Кейтель, підписуючи Акт про капітуляцію Німеччини, побачив за столом навпроти себе офіцера у французькій формі, навіть приспустив пенсне і здивовано запитав - "що, французи нас теж перемогли?"
Ніякого там "спротиву" не було, принаймні ефективність від нього була як від французької раті в 1940-му.а частина т.з. "спротиву" працювала на німецькі спецслужби. У союзників була ефективна розвідка - звідти і йшла інформація для висадки. Поцікався скільки французів воювало за Німеччину (скільки сот тисяч французів!). А, заодно, скільки там у Вермахті було ("нещасних") євреїв...
Всё, на что сподобился путин - поджёчь "Крокус", чтобы этой шумихой прикрыть свой позор.
Теперь Макрон волен делать, что считает нужным, не детализируя: он врага предупредил.