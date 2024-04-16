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Лубинец прокомментировал закон о мобилизации: Лучший вариант, на который мы могли надеяться

дмитро,лубінець

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в нынешних условиях принятый закон о мобилизации является лучшим вариантом, на который можно было рассчитывать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Лубинец заявил во время брифинга.

"На мой взгляд, законопроект, принятый в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный на профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены", – отметил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются чрезвычайно тяжелые бои и находящиеся там военные должны иметь возможность, в частности, получать отпуск, а для этого нужно увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

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Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будет выполнять нормы закона, будут подвергаться действию опять же демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона", - подчеркнул омбудсман.

Автор: 

мобилизация (2734) Лубинец Дмитрий (449)


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Топ комментарии
+25
З Лубінця вийшов би гарний штурмовик. А жвандіть про права могла б якась тендітна жіночка, - наприклад Мар'яна Безугла...
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16.04.2024 17:56
+25
Ага, особливо прекрасна норма - повістка вважається врученою рекомендованим листом, навіть якщо її не вручили.
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16.04.2024 17:58
+20
Даже ничего не хочется говорить. Тьфу!🙁
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16.04.2024 17:55
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Даже ничего не хочется говорить. Тьфу!🙁
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16.04.2024 17:55 Ответить
замінити тобою їх, чи тими кого завдяки ліквідації допризовної підготовки з 2010 і наступної, оскільки на)( треба, обов'язковості військового обліку? 👀

я так міркую, що ти і сам не знаєш де у автомата ручка.
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16.04.2024 18:27 Ответить
Скажи це тим, хто вже третій рік воює і давно чекає на демобілізацію.
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16.04.2024 17:55 Ответить
Це якось скасовує зашкварність заяви Лубінця?
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16.04.2024 18:27 Ответить
а зашкварність в чому?
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16.04.2024 18:31 Ответить
Що для них цей закон без санкцій для ухилянтів - кращий варіант. А бійцям на передовій - кращий варіант - це зі зрозумілим порядком демобілізації. Судячи з усього, у поняття "ми" Лубінця фронтовики не входять.
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16.04.2024 18:34 Ответить
Хто породив ухилянтів і коли?

ким замінити демобілізованих наразі, тими хто поняття не має про військову підготовку?

час на підготовку запасу цілеспрямовано і планово "втратили" ще з 2008 і відомо ким.

Ви не можете того не розуміти, а це означає, що настирно пропонуєте мирні переговори, бо при Демобілізації іншого виходу не буде.
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16.04.2024 18:41 Ответить
Несподіваний висновок. Мирні переговори - то пастка для України.
А з демобілізацією... Можливо, і так. Але система бронювання у цьому законі - вона як, справедлива, на вашу думку?
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16.04.2024 18:44 Ответить
система Бронювання завжди була і не тільки у нас. справедлива ця система чи ні сказати важко.

на прикладі зі своє сфери вважаю, що ні, оскільки наразі науковців в Україні залишилося, правда їх так і було раніше, не більше 5%, а з іншого боку, якщо не буде броні, то тоді ВНЗ ген всі потрібно зачиняти, а студентів разом з викладачами до навчальних підрозділів ЗСУ.

але тут все ще залежить не тільки від Системи (у нас вона досі кланово-олігархічна), а і від Світогляду громадян ( ).
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16.04.2024 19:54 Ответить
Розкажіть мені тупому як маючи більше мільйона в ЗСУ не можна забезпечити ротації 1 строк через 1 хоча б для тих 200000 що на передку. Починати потрібно з цього. Ніхто не захоче служити 24/7 на передку. Коли з'являться нормальні умови, а не білет в один кінець, з'являться і бажаючі і демобілізовані. + Велика відпустка (45 днів) теж частково би вирішила проблему демобілізації.
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16.04.2024 21:45 Ответить
Ви не ліпіть сліпого до плоту. ротація була і раніше але ротація це не Демобілізація. тепер ясно Тупому?
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16.04.2024 22:07 Ответить
Весь текст не змогли осилити? Причинно-наслідкові зв'язки тяжко зрозуміти? В кого ротація була? У всіх? В мене брат на ротації не був жодного разу. Ось ще приклад Суспільне | Новини
https://suspilne.media › dnipro › 6...
"Поверніть дітям тата". У Дніпрі дружини військовослужбовців ...
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16.04.2024 22:49 Ответить
я все осилив, а от вам ніяк не дійде, що і ротації не вистачає, по тій самій причині, що ніким, бо запас відсутній вже. і нічого кивати на когось, а гляньте на себе і навколо - багато є служак зі стажем і досвідом? отож бо. то на кого ви ремствуєте?

це не сталося раптово і навіть не 10 років цій проблемі, до неї вели але ви всі тоді мовчали, бо задовільняло.



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16.04.2024 23:01 Ответить
Ок, я не лінивий, задам питання ще раз. Чому при наявності 1 млн не забезпечуються повна ротація 200 тис. Чи Ви не розумієте що при таких розкладах військовий може бути 2.5 міс на передовій, 2.5 міс на білоруському кордоні, 2.5 міс в тилу, 2.5 міс в тцк і 2.5 міс вдома?
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17.04.2024 00:43 Ответить
З Лубінця вийшов би гарний штурмовик. А жвандіть про права могла б якась тендітна жіночка, - наприклад Мар'яна Безугла...
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16.04.2024 17:56 Ответить
Один раз - не піар ас , подумав Лубінець .
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16.04.2024 17:57 Ответить
А сам Лубінець, очевидно, в окопах не буде присутній?
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16.04.2024 17:57 Ответить
Так приняли же что сотрудники цирков - бронь имеют
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16.04.2024 17:59 Ответить
Ага, особливо прекрасна норма - повістка вважається врученою рекомендованим листом, навіть якщо її не вручили.
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16.04.2024 17:58 Ответить
Демократично ж! Хоча про які закони взагалі йдеться, особливо дивлячись на дії диких дивізій тцк.
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16.04.2024 18:07 Ответить
така норма давно діє в судовій практиці,напевно, законослухняний громадянин і тебе до суду давно не викликали ?
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16.04.2024 18:44 Ответить
треба спочатку всіх демобілізувати, потім трішки почекати, а вже потім розпочати нову мобілізацію, тоді це буде справедливо..., а ще, я ж забула, треба нарешті відкрити кордони...
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16.04.2024 18:00 Ответить
Люблю коли про мобілізацію жінкині патякають та пєнси ща 60. Чомусь ці категорії особливо незламні.
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16.04.2024 23:27 Ответить
Треба скасувати закон 8271 (у нормальних офіцерів достатньо влади і способів впливу по Статуту) і внести зміни до закону 2124 в пункті про звільнення від кримінальної відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки та військового майна командирів - недолугих потрібно карати, тоді з мобілізацією налагодиться. Ці два закони зищили черги біля ТЦК в березні 22-го, кому було вигідно знищити мотивацію, не важко здогадатись. Додатково не завадить по закону притягнути до відповідальності тцкашників, які займаються свавіллям, або показово відправити на передову.
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16.04.2024 23:31 Ответить
Классный вариант для мажоров из Монако и Лондона.
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16.04.2024 18:01 Ответить
Придворний блазень, але і твій час кінечний там..
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16.04.2024 18:01 Ответить
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16.04.2024 18:01 Ответить
Гандон,поїдь на нуль та розкажи це бійцям. І не забудь взяти з собою всю зелену пи...ту! Повернуться не всі,можеш навіть не сумніватися! А тим,яким пощастить втекти звідти,рекомендую поспілкуватися з рідними воїнів, де вас і закопають
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16.04.2024 18:01 Ответить
Отличный закон,просроченнй слуга,у которого пуговица на пиджаке дороже двух моих автомобилей вместе взятых, принял закон о конфискации этих транспортных средств,да это законно, справедливо и ненаказуемо.
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16.04.2024 18:02 Ответить
Те, що це конкретно для вас найкращий варіант сумнівів не викликає, адже ви подбали про те, аби ні ви, ні ваші помічники , родичі та посіпаки з"силових" структур за жодних обставин не були мобілізовані. Ваші права дотримано, у вас все чудово - головне для простих смертних обов'язки прописати і попередньо обідравши штрафами відправити безвилазно воювати, поки ви насолоджуєтесь життям та в'єте сімейні гніздечка в безпечних країнах.
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16.04.2024 18:02 Ответить
На держслужбу і органи не будуть брати без початкової воєн. підготовки.
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16.04.2024 20:40 Ответить
Ти, полуду рок, розумієш різницю між мобілізацією та початковою підготовкою?
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16.04.2024 23:29 Ответить
Ще раз - на держслужбу і органи не будуть брати без початкової воєн. підготовки.

Читайте повільніше. Це не жарт.
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17.04.2024 22:03 Ответить
Лубінець разом з паном Зе в одній камері на нарах пожиттево будуть чалиться.
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16.04.2024 18:03 Ответить
У нас хоть один президент на нары ( после президентство, Янык не в счёт) попал? Да, возможно Лубинец и попадет как козел отпущения, который "недоглядел".
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16.04.2024 18:21 Ответить
ДАЙТЕ ЙОМУ ШАБЛЮ ХАЙ ПОПЕРЕД ВІЙСЬКА ЙДЕ !)
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16.04.2024 18:03 Ответить
Шаблюк на всіх не вистачіть! Кульбабка їм лопат накупляе за кредитні гроші!
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16.04.2024 18:22 Ответить
ХЙНЯ !!!
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16.04.2024 18:46 Ответить
Ноунейм корчить з себе щось значуще. Допоки люди будуть бачити в містах новенькі Роллс-Ройси, БМВ ,чи Мерседеси з жлобами призовного віку за кермом в обнімку з *******-х#й ви виконаєте план мобілізації.🖕
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16.04.2024 18:05 Ответить
Шо там у законі? Депутати інваліди? Діти інваліди, жінки на яких весь бізнес розумові відсталі.
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16.04.2024 18:08 Ответить
Це не омбудсмен.
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16.04.2024 18:08 Ответить
Це дійсно "найкращий варіант". Для ухилянтів, сикунів, дизертирів ... та ін підарасів. І. для кацапів, звісно.
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16.04.2024 18:19 Ответить
Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає додаткові 50 мільярдів на нові доплати для військових, - ЗМІ

Джерело: https://biz.censor.net/n3484674
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16.04.2024 18:20 Ответить
Ого! Уявляю, який тоді Зельониє були готові нам підсунути!
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16.04.2024 18:21 Ответить
Брехня,в законі відсутня демобілізація тих,хто воює вже третій рік поспіль.Влада тих людей дуже боїться,повірте.
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16.04.2024 18:35 Ответить
Можете назвати цифру, скільки їх ?
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16.04.2024 20:41 Ответить
Як кажуть коли нема слів- "Це мерзость..." Вилізло паскудство і вішає на вуха про найкраще, демократичне і таке інше. Пів мільйона ухилянтів с'*****... за кордон, держслужбовці і поважні поліціанти та інша шалупонь жирує. Хлопців не тільки ротувати а й міняти треба, на третій рік війни ні в кого не лишається здоров'я, до хронічних бавились травми.
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16.04.2024 18:39 Ответить
А що ж можна було почути від ставленника д'єрмака
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16.04.2024 18:40 Ответить
сказав лубинець який згыдно закону має бронь ...його сподівання справдовуются
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16.04.2024 18:49 Ответить
Это закон-импотент. В нём (возможно, даже намеренно) заложен срыв мобилизации. Если, вообще, можно говорить о мобилизации в стране, которая, формально, не воюет.
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16.04.2024 18:49 Ответить
У чому це проявляється ? Якими засобами зривається мобілізація ?
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16.04.2024 20:49 Ответить
Ага, для захисту Батьківщини примусу не потрібно, хто хоче вперед, а хто не хоче може пиво пити і в травні на шашлики ..
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16.04.2024 18:51 Ответить
ЗЕ-покидьки: "Ну, да! До всього іншого, ми ще й ТИПІЛИ!"
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16.04.2024 18:51 Ответить
Що прикро, плюнули військовим в обличчя.
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16.04.2024 18:53 Ответить
Цікаво те, що хто найбільше галасує за цей недозакон, ні він, ні його челядь і близько не побували на фронті. Ці всі нікчеми і близько не стоять з принцесою Йорданії, яка захищала повітряний простір своєї держави. Але це Йорданія, а не Україна.
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16.04.2024 19:00 Ответить
Ай да лизнув,а й да лубінець.Скільки в кишеню поклав признавайся мудило!?
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16.04.2024 19:05 Ответить
Більш конченішого,ніж нинішній омбудсмен - не було в УКРАЇНІ.
підлизує й ******** зеленим тварям з двойнинми темпами!
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16.04.2024 19:26 Ответить
В Дерьмака щоденно контролюють виконання плану по словесних висерах кожного із зелених амеб. План доведений-виконуй. Інакше попадеш в сводку. І гнусавий бубон буде хвилюватись та тупотіти ніжками.8
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16.04.2024 19:28 Ответить
Зараз якраз середина місяця, щось кмісовці не роздуплились.
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16.04.2024 19:30 Ответить
Лубицець жалкое чімо
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16.04.2024 19:59 Ответить
Влада проти свого народу.
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16.04.2024 21:39 Ответить
В розумінні дурнів то є максимум. Так, бо то їх рівень. Просто вони нічого ліпшого створити не можуть. Ну не дав Бог їм більшого розуму, як і їхнім виборцям.
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16.04.2024 21:42 Ответить
Це не про мобілізацію. Це про то що чесниє люди будуть воювати та захищати маєтки мародерів.
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16.04.2024 22:00 Ответить
Лубинця-дубинця на фронт.а на його місце комісованого фронтовика .або жінку. І таких здорових базік в різних органах багато.
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16.04.2024 22:17 Ответить
то лубінець найкращий варіант омбудсмена для зєбанди
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17.04.2024 07:21 Ответить
Чому депутатів не відправити на війну,вони взагалі не потрібні тут,а ще і їхніх помічників,а також тіх ,які мають досвід стріляти
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17.04.2024 13:04 Ответить
 
 