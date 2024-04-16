Лубинец прокомментировал закон о мобилизации: Лучший вариант, на который мы могли надеяться

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в нынешних условиях принятый закон о мобилизации является лучшим вариантом, на который можно было рассчитывать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Лубинец заявил во время брифинга.

"На мой взгляд, законопроект, принятый в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный на профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены", – отметил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются чрезвычайно тяжелые бои и находящиеся там военные должны иметь возможность, в частности, получать отпуск, а для этого нужно увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

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Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будет выполнять нормы закона, будут подвергаться действию опять же демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона", - подчеркнул омбудсман.