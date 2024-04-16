Лубинец прокомментировал закон о мобилизации: Лучший вариант, на который мы могли надеяться
Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в нынешних условиях принятый закон о мобилизации является лучшим вариантом, на который можно было рассчитывать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Лубинец заявил во время брифинга.
"На мой взгляд, законопроект, принятый в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный на профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены", – отметил Лубинец.
Как отметил омбудсмен, нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются чрезвычайно тяжелые бои и находящиеся там военные должны иметь возможность, в частности, получать отпуск, а для этого нужно увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.
Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будет выполнять нормы закона, будут подвергаться действию опять же демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона", - подчеркнул омбудсман.
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я так міркую, що ти і сам не знаєш де у автомата ручка.
ким замінити демобілізованих наразі, тими хто поняття не має про військову підготовку?
час на підготовку запасу цілеспрямовано і планово "втратили" ще з 2008 і відомо ким.
Ви не можете того не розуміти, а це означає, що настирно пропонуєте мирні переговори, бо при Демобілізації іншого виходу не буде.
А з демобілізацією... Можливо, і так. Але система бронювання у цьому законі - вона як, справедлива, на вашу думку?
на прикладі зі своє сфери вважаю, що ні, оскільки наразі науковців в Україні залишилося, правда їх так і було раніше, не більше 5%, а з іншого боку, якщо не буде броні, то тоді ВНЗ ген всі потрібно зачиняти, а студентів разом з викладачами до навчальних підрозділів ЗСУ.
але тут все ще залежить не тільки від Системи (у нас вона досі кланово-олігархічна), а і від Світогляду громадян ( ).
https://suspilne.media › dnipro › 6...
"Поверніть дітям тата". У Дніпрі дружини військовослужбовців ...
це не сталося раптово і навіть не 10 років цій проблемі, до неї вели але ви всі тоді мовчали, бо задовільняло.
Читайте повільніше. Це не жарт.
Джерело: https://biz.censor.net/n3484674
підлизує й ******** зеленим тварям з двойнинми темпами!