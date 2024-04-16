Когда Иран и Россия наносят удар, нужно ударить в ответ вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут послание, - Уоллес
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отвечать на каждый удар России и Ирана и не останавливаться, пока они не прекратят атаки.
Передает его слова "Цензор.НЕТ" со ссылкой на The Daily Telegraph.
"Мы поддерживаем Израиль, потому что мы разделяем общие ценности, выступаем против терроризма и уважаем суверенитет. Но если пилоты ВВС помогают защищать Израиль, то мы должны ожидать, что Израиль поможет Украине летальным оружием и другими ресурсами, потому что альянсы работают в обоих направлениях", – подчеркнул Уоллес.
Он добавил, что сейчас Израиля нет в списке стран, предоставляющих Украине оружие и другое оборудование.
Экс-министр также считает, что предстоит решительный ответ на атаку Ирана.
"Я пришел к выводу, что единственный вариант, когда Иран и Россия наносят удар, - это ударить в ответ вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут послание", - призвал он.
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бла бла бла...
Атож!
Поки привезуть (?) ракети та снаряди, можна войовниче вигукувати: "Бабах!" та "Бум!"
От чесно: вірю! Та й як не повірити - кієвзатріндя!, занідєлюбєрлін!.
Але, холєра, по дорозі трапилась Сеньківка...
Знайдеш і возрадуйся, бо щастя на тебе зійде.
Палишся, ваня, з кремлівськими ІПСО. Від тебе щямі тхне, аж в людей окуляри запотіли.
які альянси?
Пустопорожні безпекові угоди?
Як вони працюються чудово продемонстрували німці, коли наступного дня після підписання заборонили надання Таурасів.
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