Когда Иран и Россия наносят удар, нужно ударить в ответ вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут послание, - Уоллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отвечать на каждый удар России и Ирана и не останавливаться, пока они не прекратят атаки.

Передает его слова "Цензор.НЕТ" со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Мы поддерживаем Израиль, потому что мы разделяем общие ценности, выступаем против терроризма и уважаем суверенитет. Но если пилоты ВВС помогают защищать Израиль, то мы должны ожидать, что Израиль поможет Украине летальным оружием и другими ресурсами, потому что альянсы работают в обоих направлениях", – подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что сейчас Израиля нет в списке стран, предоставляющих Украине оружие и другое оборудование.

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Экс-министр также считает, что предстоит решительный ответ на атаку Ирана.

"Я пришел к выводу, что единственный вариант, когда Иран и Россия наносят удар, - это ударить в ответ вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут послание", - призвал он.