В Украине погибли более 12 тыс. мирных жителей, среди которых 543 ребенка, в результате полномасштабной агрессии РФ, - Костин

Вследствие полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли более 12 тысяч гражданских, расследуется более 126 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин.

"На сегодняшний день зарегистрировано более 126 000 военных преступлений. В результате этих преступлений погибли более 12 тыс. гражданских лиц, в том числе 543 ребенка", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что уже идентифицировано 556 подозреваемых в совершении военных преступлений.

"Завершено расследование в отношении 386 человек, обвинительные акты в отношении них направлены в суд. 105 человек уже получили приговоры за военные преступления", - отметил генпрокурор.

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Он обратил внимание на то, что Украина совместно с международными партнерами развивает сеть всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора.

По словам Костина, речь идёт о национальных расследованиях, взаимодействии с международными механизмами правосудия, в частности, Международным уголовным судом, двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами, которые расследуют международные преступления России, а также обеспечение компенсации ущерба в связи с военными преступлениями врага.

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