В Украине погибли более 12 тыс. мирных жителей, среди которых 543 ребенка, в результате полномасштабной агрессии РФ, - Костин
Вследствие полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли более 12 тысяч гражданских, расследуется более 126 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин.
"На сегодняшний день зарегистрировано более 126 000 военных преступлений. В результате этих преступлений погибли более 12 тыс. гражданских лиц, в том числе 543 ребенка", - сказал генпрокурор.
Он сообщил, что уже идентифицировано 556 подозреваемых в совершении военных преступлений.
"Завершено расследование в отношении 386 человек, обвинительные акты в отношении них направлены в суд. 105 человек уже получили приговоры за военные преступления", - отметил генпрокурор.
Он обратил внимание на то, что Украина совместно с международными партнерами развивает сеть всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора.
По словам Костина, речь идёт о национальных расследованиях, взаимодействии с международными механизмами правосудия, в частности, Международным уголовным судом, двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами, которые расследуют международные преступления России, а также обеспечение компенсации ущерба в связи с военными преступлениями врага.
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У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії.
До 14 січня 2020 року - заступник голови Комітету з питань правової політики, після того - голова комітету.
він член....
Вони святі...
Бо у свому життті...
Щоб вона дійшла до РИмуююю
https://uba.ua/ukr/news/139
2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!
Хмуро...
Креативу - нема.,
Одеса..
Завжди повією була...
Роз Ясни мені...
Дай концепт!
Наповни відро...
Дай шику!
Як кажуть в Одесі...
Запусти ядро!
Вразь в масть-
Візьми бубни на піки!
Цивільні не приймають участі у боях. Це умовність звичайно, але так.
нових могил на кладовищі там нарахували 10 тис.
Еще в Мангуше 26000 тел было. Сюда не входят погибшие под завалами и похороненные во дворах.