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Новости
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В Украине погибли более 12 тыс. мирных жителей, среди которых 543 ребенка, в результате полномасштабной агрессии РФ, - Костин

андрій,костін

Вследствие полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли более 12 тысяч гражданских, расследуется более 126 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин.

"На сегодняшний день зарегистрировано более 126 000 военных преступлений. В результате этих преступлений погибли более 12 тыс. гражданских лиц, в том числе 543 ребенка", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что уже идентифицировано 556 подозреваемых в совершении военных преступлений.

"Завершено расследование в отношении 386 человек, обвинительные акты в отношении них направлены в суд. 105 человек уже получили приговоры за военные преступления", - отметил генпрокурор.

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Он обратил внимание на то, что Украина совместно с международными партнерами развивает сеть всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора.

По словам Костина, речь идёт о национальных расследованиях, взаимодействии с международными механизмами правосудия, в частности, Международным уголовным судом, двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами, которые расследуют международные преступления России, а также обеспечение компенсации ущерба в связи с военными преступлениями врага.

Также читайте: Мандат комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине продлен на год

Автор: 

жертвы (2056) Костин (180) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+5
Ага, а 100тис. зниклих безвісти куди поділись? Гандон ти костін як і твій підар зеОвоч!
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16.04.2024 19:59
+5
Ці байки бабусям біля ганку роскажіть.В самому Маріуполі загинуло тися 50 не меньше.Там кладовища під горизонт
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16.04.2024 20:19
+4
Юрист часів Ківаловщини очолював імені його юридичну мародерню . Почтиайте про трагедію 2травня 2014 року з рашистськими мітингами , так це ПРи Ківаловщині з Костіним , юристами номер один від ПР ! А що він лепече зараз?
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16.04.2024 20:08
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ДОСЬЄ

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії.

До 14 січня 2020 року - заступник голови Комітету з питань правової політики, після того - голова комітету.
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16.04.2024 19:44 Ответить
З 2012 року - член Ради адвокатів Одещини, заступник голови Ради адвокатів Одеської області.- з кодла Ківаловщини!?
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16.04.2024 19:50 Ответить
з двох верхніх коментарів я зрозумів,
він член....
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16.04.2024 21:47 Ответить
Это пишет робот. Не обращайте внимание
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17.04.2024 07:08 Ответить
Нові діти України...
Вони святі...

Бо у свому життті...
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16.04.2024 19:50 Ответить
Я пропукаю риму-
Щоб вона дійшла до РИмуююю
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16.04.2024 19:53 Ответить
Це кідаловський кадр, от воно і триндить по-ківаловськи.
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16.04.2024 19:52 Ответить
"В Одесі відбулась гра серед студентів-юристів - ІV Національна Модель Верховної Ради України"
https://uba.ua/ukr/news/139

2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!
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16.04.2024 19:54 Ответить
Я там був...
Хмуро...
Креативу - нема.,

Одеса..
Завжди повією була...
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16.04.2024 20:01 Ответить
Роз... промені...

Роз Ясни мені...
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16.04.2024 19:57 Ответить
Юрист часів Ківаловщини очолював імені його юридичну мародерню . Почтиайте про трагедію 2травня 2014 року з рашистськими мітингами , так це ПРи Ківаловщині з Костіним , юристами номер один від ПР ! А що він лепече зараз?
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16.04.2024 20:08 Ответить
Я це , ніби, знаю....

Дай концепт!

Наповни відро...
Дай шику!
Як кажуть в Одесі...
Запусти ядро!

Вразь в масть-
Візьми бубни на піки!
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16.04.2024 20:29 Ответить
Ага, а 100тис. зниклих безвісти куди поділись? Гандон ти костін як і твій підар зеОвоч!
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16.04.2024 19:59 Ответить
37 тис.
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16.04.2024 20:32 Ответить
Небойові втрати порахували?
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16.04.2024 20:09 Ответить
У статті про цивільні
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16.04.2024 20:33 Ответить
Небойовими втратими вважаються загиблі, що неотримали медичну допомогу в наслідок війни. Інфаркт, інсульт, пологи і т.і.
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16.04.2024 22:22 Ответить
Мені здається, "небойові втрати" це термін для військових.
Цивільні не приймають участі у боях. Це умовність звичайно, але так.
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17.04.2024 22:06 Ответить
Як раз навпаки. Небойові втрати - це втрати, які виникли не внаслідок застосування зброї. Наприклад - не можна викликати швидку, бо внаслідок обстрілу зник зв'язок, швидку неможливо викликати. Або застрягли в ліфті - поки діставали, людина померла. Від будь чого, що не є наслідком поранення від зброї.
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18.04.2024 08:57 Ответить
У цивільному житті - побутова, травма на виробництві, ДТП.
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18.04.2024 18:08 Ответить
Ніт. Будь що, не пов'язане з воєнними діями. Вчасно неотриманна медична допомога. Та почитайте самі.
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18.04.2024 18:32 Ответить
Ці байки бабусям біля ганку роскажіть.В самому Маріуполі загинуло тися 50 не меньше.Там кладовища під горизонт
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16.04.2024 20:19 Ответить
вже не 100 тис. ??

нових могил на кладовищі там нарахували 10 тис.
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16.04.2024 20:34 Ответить
Але вільного носіння зброї на кшталт Швейцаріі або Молдови все одно не дозволимо. Буча може повторюватися ще богато разів.
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16.04.2024 21:40 Ответить
Брешет гнида зеленая. Зеленскому кровь с рук смывает. Только в морге Иличевского района Мариуполя было 87 000 тел с документами, неопознаных тел 26750. А еще под завалами сколько осталось. Сколько во дворах захоронили.
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17.04.2024 06:40 Ответить
Це за який період ?? Одночасно, чи навіть за місяць-три стільки там не поміститься.
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17.04.2024 23:06 Ответить

Еще в Мангуше 26000 тел было. Сюда не входят погибшие под завалами и похороненные во дворах.
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18.04.2024 10:47 Ответить
Сумно і трагічно. Але тексти і зміст різний.
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18.04.2024 18:06 Ответить
Якщо пошукаєш, то знайдеш повідомлення зеленої влади влітку 2022 року про кількость загиблих в Маріуполі. Цифри набагато більші, ниж ті, що називають сьогодні. А документи з моргів і лікарень, які передали до Київа зникли у Київі. Були заяви медіків.
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18.04.2024 19:27 Ответить
 
 