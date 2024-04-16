В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений, больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 783 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За сутки зафиксировано 50 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

В целом, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Воздвиженка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Лисковщина Черниговской области; Старая Гута, Хлебороб, Ромашково, Свободная Слобода Сумской области.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глушковка, Колесниковка, Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой области и Серебрянского лесничества в Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны и Заречное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новобахмутовка, Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Антоновки и Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Отрадокаменка и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.