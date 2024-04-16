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Гендиректор МАГАТЭ Гросси о ситуации на ЗАЭС: Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии

заес

В понедельник, 15 апреля, состоялось специальное заседание Совбеза ООН по ситуации на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, в ходе которого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что определенные ранее принципы безопасности на ЗАЭС неоднократно нарушались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается, еще прошлой весной Гросси предложил пять принципов, обеспечивающих безопасность на ЗАЭС.

Это, в частности, избегание любых атак на ЗАЭС; не использование станции для хранения тяжелого вооружения или как базы для военнослужащих; защита внешних источников питания; защита всех важных структур, систем и компонентов от атак или диверсий; воздержание от любых действий, которые могли бы скомпрометировать эти принципы. Тогда страны-члены Совбеза и Украина четко поддержали эти принципы.

Во время открытия заседания Совбеза 15 апреля генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что с начала апреля эти принципы неоднократно нарушались. В частности, 7 апреля находящаяся на ЗАЭС миссия МАГАТЭ подтвердила прямую атаку на станцию, впервые с ноября прошлого года. В общей сложности речь идет о трех атаках дронами.

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Отмечается, что прямой удар был по вершине купола защитной оболочки здания реактора 6 блока.

"Хотя повреждение конструкции поверхностное, атака создает очень опасный прецедент успешного нацеливания на защитную оболочку реактора", - заявил Гросси.

Две другие атаки были совершены в непосредственной близости от главных построек реактора и привели к по меньшей мере одной жертве.

"Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии. Мы не должны позволять самодовольству и фортуне решать, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск аварии", - заявил он, а также напомнил, что необходимо соблюдать пять принципов, ведь они могут предотвратить катастрофу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основные конструкции защиты реактора ЗАЭС, - гендиректор МАГАТЭ Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+14
Не ми, а ви..імпотенти хрінові...
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16.04.2024 20:12
+10
Як завжди - винного не називають, нібито - якось воно "само по собі робиться".
Треба називати речі своїми іменами: кацапи готують теракт зі зброєю масового ураження.
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16.04.2024 20:30
+6
Корумповане Кремлем МАГАТЕ десятиріччями.
Єрмаком з вовою поставлений керувати Енергоатомом Деркач в нагороду за свої плівки проти Байдена-Порошенко . Звичайно здав усю атомну енергетику під ПРОФЕСІЙНИМ наглядом замісника Баканова - СБУшника , відповідаючого за безпеку Атомної енергетики. То можемо сміливо написати - Можлива Аварія НА АЕС - це руки ЗЕ БАКАНОВА ТА ЄРМАКА
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16.04.2024 20:19
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Не ми, а ви..імпотенти хрінові...
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16.04.2024 20:12 Ответить
а це як у паршивого ворішки, вже бачить що п...сдець а всеодно тягне гаманець
чи у алкаша який вже відчуває що п"є не вино а керосин а спинитись не може
тут, страшно аж очко жимжим, а ф16 та зброю не дають
авось пронесе... ****
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16.04.2024 21:40 Ответить
От росіянам це і кажіть. А то вони ласі чуже ламати.
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16.04.2024 20:13 Ответить
я вам напам'ятаю про каховську гес.
про атаку дніпровської гес.
про багато спроб атакувати київську гес.

так, чекаємо на брудну ядерну бомбу на запоріжжі!
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16.04.2024 20:17 Ответить
Корумповане Кремлем МАГАТЕ десятиріччями.
Єрмаком з вовою поставлений керувати Енергоатомом Деркач в нагороду за свої плівки проти Байдена-Порошенко . Звичайно здав усю атомну енергетику під ПРОФЕСІЙНИМ наглядом замісника Баканова - СБУшника , відповідаючого за безпеку Атомної енергетики. То можемо сміливо написати - Можлива Аварія НА АЕС - це руки ЗЕ БАКАНОВА ТА ЄРМАКА
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16.04.2024 20:19 Ответить
Упродовж >11 років московської війни, з МАГАТЕ чути лише, Айяяяй та Оййоойой!! Ну, це ж треба таке…. І продовжують співпрацювати з воєнним злочинцем, аж по деснах..
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16.04.2024 20:23 Ответить
Як завжди - винного не називають, нібито - якось воно "само по собі робиться".
Треба називати речі своїми іменами: кацапи готують теракт зі зброєю масового ураження.
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16.04.2024 20:30 Ответить
І що? Винна Україна?
Йолоп імпотент
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16.04.2024 20:36 Ответить
Генкуколд МАГАТЕ Гроссі
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16.04.2024 20:36 Ответить
Була б Грося некорумпованою сук..ю, то мала б ініціювати питання на Радбезі ООН про введення миротворчих сил на ЗАЕС та охорони її периметру, якщо орки добровільно не хочуть повертати станцію Україні. Хоча б так
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16.04.2024 20:45 Ответить
І що ця корумпована по вуха грося НЕ бачить винних у ситуації?
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16.04.2024 21:24 Ответить
Ну, ООН відсилайте туди якісь війська, а то буде ЖОПА.
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16.04.2024 21:40 Ответить
 
 