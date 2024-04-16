Гендиректор МАГАТЭ Гросси о ситуации на ЗАЭС: Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии

В понедельник, 15 апреля, состоялось специальное заседание Совбеза ООН по ситуации на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, в ходе которого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что определенные ранее принципы безопасности на ЗАЭС неоднократно нарушались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается, еще прошлой весной Гросси предложил пять принципов, обеспечивающих безопасность на ЗАЭС.

Это, в частности, избегание любых атак на ЗАЭС; не использование станции для хранения тяжелого вооружения или как базы для военнослужащих; защита внешних источников питания; защита всех важных структур, систем и компонентов от атак или диверсий; воздержание от любых действий, которые могли бы скомпрометировать эти принципы. Тогда страны-члены Совбеза и Украина четко поддержали эти принципы.

Во время открытия заседания Совбеза 15 апреля генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что с начала апреля эти принципы неоднократно нарушались. В частности, 7 апреля находящаяся на ЗАЭС миссия МАГАТЭ подтвердила прямую атаку на станцию, впервые с ноября прошлого года. В общей сложности речь идет о трех атаках дронами.

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Отмечается, что прямой удар был по вершине купола защитной оболочки здания реактора 6 блока.

"Хотя повреждение конструкции поверхностное, атака создает очень опасный прецедент успешного нацеливания на защитную оболочку реактора", - заявил Гросси.

Две другие атаки были совершены в непосредственной близости от главных построек реактора и привели к по меньшей мере одной жертве.

"Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии. Мы не должны позволять самодовольству и фортуне решать, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск аварии", - заявил он, а также напомнил, что необходимо соблюдать пять принципов, ведь они могут предотвратить катастрофу.

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