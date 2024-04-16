Умеров обсудил с главой Пентагона Остином усиление ПВО и предоставление Украине снарядов

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора в центре внимания было обсуждение планов врага и того, как их сорвать. Он подчеркнул необходимость продолжать усиливать наше ПВО и предоставление Украине больше снарядов", - отметил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об ударах по НПЗ РФ: Каждый выживает, как может