Журналисты идентифицировали более 50 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине
Журналистам удалось идентифицировать более 50 тысяч военнослужащих РФ, которые были уничтожены с начала полномасштабного вторжения.
Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.
Подсчетом занимались российская служба BBC, издание "Медиазона" и команда волонтеров, опиравшихся на информацию из официальных отчетов, газет и соцсетей.
Они выяснили, что на второй год войны, в течение которого РФ продвигала свою стратегию "мясорубки", количество уничтоженных российских военных было почти на 25% выше, чем в первый год полномасштабного вторжения.
По данным BBC, более 27 300 российских солдат были ликвидированы в течение второго года большой войны.
"Общее количество ликвидированных – более 50 000 – в восемь раз превышает единое официальное публичное признание Москвой количества погибших в сентябре 2022 года. Реальное количество, вероятно, намного выше", – говорится в материале.
Анализ не включает уничтоженных боевиков на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, было идентифицировано 9000 российских заключенных, ликвидированных в Украине. Установлена дата начала военного контракта и время ликвидации более 1000 из них.
Из инфографики следует, что срок "жизни" на фронте половины из более чем 1000 бывших узников, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" при руководстве Евгения Пригожина, составлял в среднем три месяца, а такого же количества заключенных, завербованных позже Минобороны РФ, – два месяца.
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Джерело:
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
Чисельність всих Сил Опору України - також більше 1 млн ... а безпосередньо на фронті скільки ?
І коли у них дійсно було б все добре, то не везли з такою "помпою" за 10к кілометрів 2000 довбой..ів.
31.03.22 Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу.
https://t.me/perm36/13332
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
Сьогодні з дна річки Дон у Воронезькій області дістали автомобіль, у якому знайшли тіла двох путінських посіпак. Вони **@нулись з понтонного мосту.
За словами родичів Zдохлих, у машині перебували троє військових, які їхали з України у відпустку до Чувашії. Третього кацапа ймовірно змила течія на корм рибкам, так як у машині було відсутнє переднє скло.