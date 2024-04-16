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Новости Война
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Журналисты идентифицировали более 50 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине

похорон,росія,ліквідація

Журналистам удалось идентифицировать более 50 тысяч военнослужащих РФ, которые были уничтожены с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Подсчетом занимались российская служба BBC, издание "Медиазона" и команда волонтеров, опиравшихся на информацию из официальных отчетов, газет и соцсетей.

Они выяснили, что на второй год войны, в течение которого РФ продвигала свою стратегию "мясорубки", количество уничтоженных российских военных было почти на 25% выше, чем в первый год полномасштабного вторжения.

По данным BBC, более 27 300 российских солдат были ликвидированы в течение второго года большой войны.

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"Общее количество ликвидированных – более 50 000 – в восемь раз превышает единое официальное публичное признание Москвой количества погибших в сентябре 2022 года. Реальное количество, вероятно, намного выше", – говорится в материале.

Анализ не включает уничтоженных боевиков на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, было идентифицировано 9000 российских заключенных, ликвидированных в Украине. Установлена дата начала военного контракта и время ликвидации более 1000 из них.

Из инфографики следует, что срок "жизни" на фронте половины из более чем 1000 бывших узников, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" при руководстве Евгения Пригожина, составлял в среднем три месяца, а такого же количества заключенных, завербованных позже Минобороны РФ, – два месяца.

Автор: 

армия РФ (19026) ликвидация (3470)


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Топ комментарии
+8
Это цифра, которую кремлевские разрешили печатнуть?
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
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16.04.2024 21:30
+5
Еще раз прокомментирую. На этот раз с другой стороны.
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
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16.04.2024 22:00
+4
450К це вбиті і поранені. І напевно навіть ці цифри завищені.
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16.04.2024 21:27
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Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" зібрав підтвердження ліквідації 72 тис. окупантів
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16.04.2024 21:23 Ответить
а чого тільки 50К, а не 450К ???
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16.04.2024 21:25 Ответить
450К це вбиті і поранені. І напевно навіть ці цифри завищені.
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16.04.2024 21:27 Ответить
100%
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16.04.2024 21:32 Ответить
Это цифра, которую кремлевские разрешили печатнуть?
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
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16.04.2024 21:30 Ответить
Це загальні цифри ...
Чисельність всих Сил Опору України - також більше 1 млн ... а безпосередньо на фронті скільки ?
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16.04.2024 21:34 Ответить
Чисельність армії рф 1.320 тис + 320 тис. росгвардія + 350 тис. фсб + півні з окупованих частин(не тільки України).
І коли у них дійсно було б все добре, то не везли з такою "помпою" за 10к кілометрів 2000 довбой..ів.
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16.04.2024 21:47 Ответить
Морпіхи ТОФ з перших днів воюють.
31.03.22 Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу.
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16.04.2024 21:36 Ответить
Українських військових осінт по некрологам нарахував 21 тис.
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16.04.2024 21:47 Ответить
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16.04.2024 21:55 Ответить
Перм приблизно можна порівняти з Одесою або Дніпром. 1500???
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16.04.2024 22:15 Ответить
За некрологами в телеграмі подохли в січні, лютому та березні 2024 року.
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16.04.2024 22:27 Ответить
Кинь посилання.
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16.04.2024 22:33 Ответить
Назва каналу на скріні, також це є у Бутусова в телегррамі (публікував сьогодні) там є посилання.
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16.04.2024 22:40 Ответить
1500 за весь час війни
https://t.me/perm36/13332
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16.04.2024 22:54 Ответить
Еще раз прокомментирую. На этот раз с другой стороны.
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
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16.04.2024 22:00 Ответить
В посадках на Донбасі ще 200тис дохлих кацапів валяється.
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16.04.2024 22:01 Ответить
Три еС-Ве-Ошника втонули по дорозі до Чувашії, вони їхали у відпусту.

Сьогодні з дна річки Дон у Воронезькій області дістали автомобіль, у якому знайшли тіла двох путінських посіпак. Вони **@нулись з понтонного мосту.

За словами родичів Zдохлих, у машині перебували троє військових, які їхали з України у відпустку до Чувашії. Третього кацапа ймовірно змила течія на корм рибкам, так як у машині було відсутнє переднє скло.
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16.04.2024 22:24 Ответить
Втрати окупантів значно більші ніж захисників. Думаю 3:1. Скромно.
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16.04.2024 22:37 Ответить
Та да скромно, 5:1 десь. Як не парадоксально виглядає, але з кабами у московитів втрати виросли в кілька разів. і М'ясні штурми щодня по полях, хворі.
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16.04.2024 23:08 Ответить
 
 