Журналисты идентифицировали более 50 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине

Журналистам удалось идентифицировать более 50 тысяч военнослужащих РФ, которые были уничтожены с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Подсчетом занимались российская служба BBC, издание "Медиазона" и команда волонтеров, опиравшихся на информацию из официальных отчетов, газет и соцсетей.

Они выяснили, что на второй год войны, в течение которого РФ продвигала свою стратегию "мясорубки", количество уничтоженных российских военных было почти на 25% выше, чем в первый год полномасштабного вторжения.

По данным BBC, более 27 300 российских солдат были ликвидированы в течение второго года большой войны.

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"Общее количество ликвидированных – более 50 000 – в восемь раз превышает единое официальное публичное признание Москвой количества погибших в сентябре 2022 года. Реальное количество, вероятно, намного выше", – говорится в материале.

Анализ не включает уничтоженных боевиков на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, было идентифицировано 9000 российских заключенных, ликвидированных в Украине. Установлена дата начала военного контракта и время ликвидации более 1000 из них.

Из инфографики следует, что срок "жизни" на фронте половины из более чем 1000 бывших узников, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" при руководстве Евгения Пригожина, составлял в среднем три месяца, а такого же количества заключенных, завербованных позже Минобороны РФ, – два месяца.