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Умеров рассказал о работе Минобороны за полгода: приоритеты – оборонное планирование, закупки для Сил обороны, оборонное производство, оборонные технологии

рустем,умєров

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о приоритетных направлениях работы ведомства за прошедшие полгода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке для сайта Украинская правда.

Умеров отметил, что за прошедшие полгода приоритетами его команды были: оборонное планирование; закупки для сил обороны; оборонное производство; оборонные технологии

"По каждому из этих направлений еще много работы, но уже пройден значительный путь, есть первые результаты. МОУ перестало быть лишь структурой, которая помогает Силам обороны, министерство начало координировать, планировать, разрабатывать и воплощать стратегию всех Сил обороны Украины. Именно МОУ стало лидером институциональных изменений в пределах своего периметра", – пояснил министр.

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По его словам, завершен функциональный аудит Министерства и Генерального штаба Вооруженных Сил. Министр добавил, что дальнейшая трансформация этих структур будет связана с процессом формирования видения построения будущих сил обороны Украины - Future Force.

"Работаем над уточнением шагов и содержания Оборонного менеджмента (планирования) в силах обороны Украины. Опираясь на полученный опыт, прогнозирование на средне- и долгосрочную перспективу формируем оптимальную модель будущих сил обороны Украины. Эта модель станет фундаментом дальнейших институционально-нормативных изменений, а также изменений в подходах к оснащению подразделений инновационными образцами ВВТ, распределению имеющихся ресурсов", - объяснил министр.

Он добавил, что Минобороны рассчитывает на всестороннюю поддержку партнеров и активно сотрудничает с представителями отечественного ОПК.

"Мы продолжаем работу над адаптацией к нынешним вызовам и обеспечением готовности к будущим вызовам в сфере обороны", - резюмировал Умеров.

Автор: 

Минобороны (9282) Умеров Рустем (504)


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Топ комментарии
+6
Нема ніякого оборонного планування. Кредо Зеленского - прийшла проблема, ігнорую до останнього. Потім пробую знайти когось, щоб порішати. А тепер це стиль поведінки всього Зельоного шобла до державного керування.
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17.04.2024 00:53
+3
З року в рік у МО та смотрящих Єрмака грандіозні плани та приоритети.

А ЗСУ і досі тримаються на волонтерах та донатах.
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16.04.2024 22:24
+2
Як не любить?
Умєрооворенніє...
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16.04.2024 22:14
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Міноборони заиняв кругову оборону
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16.04.2024 22:14 Ответить
Пріорітети зеленого -здати *уйлу Україну і при цьому зберегти свою шкуру. Все інше -лайномарафон!
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16.04.2024 22:14 Ответить
Як не любить?
Умєрооворенніє...
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16.04.2024 22:14 Ответить
В даному випадку міністру краще помовчати Успіх немає,а воно тільки базікає ЗСУ потребують ОЗБРОЄННЯ,а не пусті балачки.
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16.04.2024 22:20 Ответить
З року в рік у МО та смотрящих Єрмака грандіозні плани та приоритети.

А ЗСУ і досі тримаються на волонтерах та донатах.
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16.04.2024 22:24 Ответить
Вы не понимаете уровень цифр. На 1 миллион бойцов приходится 30 миллионов жителей страны. Т.е только на зарплату каждый украинец, в том числе ребенок и сам военный должны донатить по тысяче в месяц.
Среди ваших знакомых все так делают?
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17.04.2024 07:32 Ответить
Серед моїх так.
А ти ніколи не брав участь у зборах, коли зненацька на монобанку приходить 50-200 тисяч від когось?
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17.04.2024 08:39 Ответить
Я рад. Но 200 тысяч не хватит на зарплату мотострелкового отделения.
А еще это отделение, нужно накормить, одеть, и предоставить минимум вооружения.
Имеется в виду отделение в тылу. На передке, суммы устраиваются.
А потом встает вопрос тех сборов на Мавики, о которых вы ведете речь.
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17.04.2024 09:09 Ответить
Уважаемый Петр Алексеевич с начала войны пожертвовал на армию сумму, без копеек, 4,2 миллиарда.
Это эквивалент месячной минимальной зарплаты всех военных на белорусском направлении.
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17.04.2024 09:19 Ответить
Умеров про досягнення:
"Почав товстіти, набрав п'ять кілограм. Змушений шукати нову машину та нову віллу з ліфтом."
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16.04.2024 22:24 Ответить
Нічого страшного. Тимошенко йому вже пікап СанЙонг замовив. Вантажопідйомність 800 кг та полегшений доступ до природи.
Є куди працювати та розвиватися.
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16.04.2024 22:56 Ответить
Робота міністірства оборони вимгає негайно забезпечувати армію всім необхідним, а не строчити плани для планів. Плани є, а відповідального немає, хіба що безмозгла, вона там вимагала плани від Головнокомандувача. Мабуть для того, щоб виконувати або "злити".
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16.04.2024 22:35 Ответить
мущіна, ви забули при якій владі живете з 2019 року завдяки вашому вибору і вашій агітації перед цими виборами ?

кстаті, де зараз полковник Онотолє ?
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16.04.2024 22:50 Ответить
Хранится в шкафу, обсыпанный канифолью, до следующих выборов.
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17.04.2024 07:34 Ответить
и шо украли из этих десяти лет за первые пять ?

****, ну шо ж ты так палишься ? !!!!
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16.04.2024 22:54 Ответить
ЗСУ й досі діють на основі радянських статутів, абияк перетлумачених українською.
Чого ж це питання залишилося поза увагою нормативно-інституційних лідорів?
Єнта нє на часі?
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16.04.2024 22:52 Ответить
тобі підказати, як Ze отримав юридичну освіту ?
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16.04.2024 22:55 Ответить
Все закупки остановлены!Вот и достижение!
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16.04.2024 22:54 Ответить
А що ж тоді робив отой, в очочках, папєрєднік?? Де воно ділося ???
Де гроші 2 млрд дол, за його час сидіння??
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16.04.2024 23:55 Ответить
Нема ніякого оборонного планування. Кредо Зеленского - прийшла проблема, ігнорую до останнього. Потім пробую знайти когось, щоб порішати. А тепер це стиль поведінки всього Зельоного шобла до державного керування.
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17.04.2024 00:53 Ответить
Під час аудиту МО виявлено, не цільове використання 10 ти мільярдів гривень, це все що потрібно знати про ефективну роботу уМерова...
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17.04.2024 01:43 Ответить
Как там базилик по 450 грн за кг для воинов поживает? А мясо сома охлажденного (предельная цена 120 грн/кг); 496 кг крупа саго (предельная цена 150 грн/кг); 140 кг телятины, лопатка замороженная без кости (260 грн/кг); 348 кг телятины, задняя часть замороженная без кости (215 грн/кг); 765 кг осетра (300 грн/кг); 10 кг семян льна (240 грн/кг); 50 кг базилика (450 грн/кг).
==================
Что-то я не видел такого, когда продукты получал.
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17.04.2024 06:50 Ответить
Пріоритетним для чурбанів, жидів, кацапів, що керують Україною (умерових-зеленських-сирських-єрмаків-тарнавських...) - зруйнувати країну, вибити Цвіт Української Нації на фронтах у котлах, непідготовлених рубіжах, знищених населених пунктах, здати наші міста, села і землі і підписати капітуляцію. Як домовилися з кацапами. Текст капітуляції уже давно підготовлений...
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17.04.2024 08:20 Ответить
Якщо ********** для армії знаходить не умеров, а Президент Чехії, "робота" МО України нічого не варта. Паразити та трутні.
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17.04.2024 08:56 Ответить
 
 