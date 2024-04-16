Умеров рассказал о работе Минобороны за полгода: приоритеты – оборонное планирование, закупки для Сил обороны, оборонное производство, оборонные технологии
Министр обороны Рустем Умеров рассказал о приоритетных направлениях работы ведомства за прошедшие полгода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке для сайта Украинская правда.
Умеров отметил, что за прошедшие полгода приоритетами его команды были: оборонное планирование; закупки для сил обороны; оборонное производство; оборонные технологии
"По каждому из этих направлений еще много работы, но уже пройден значительный путь, есть первые результаты. МОУ перестало быть лишь структурой, которая помогает Силам обороны, министерство начало координировать, планировать, разрабатывать и воплощать стратегию всех Сил обороны Украины. Именно МОУ стало лидером институциональных изменений в пределах своего периметра", – пояснил министр.
По его словам, завершен функциональный аудит Министерства и Генерального штаба Вооруженных Сил. Министр добавил, что дальнейшая трансформация этих структур будет связана с процессом формирования видения построения будущих сил обороны Украины - Future Force.
"Работаем над уточнением шагов и содержания Оборонного менеджмента (планирования) в силах обороны Украины. Опираясь на полученный опыт, прогнозирование на средне- и долгосрочную перспективу формируем оптимальную модель будущих сил обороны Украины. Эта модель станет фундаментом дальнейших институционально-нормативных изменений, а также изменений в подходах к оснащению подразделений инновационными образцами ВВТ, распределению имеющихся ресурсов", - объяснил министр.
Он добавил, что Минобороны рассчитывает на всестороннюю поддержку партнеров и активно сотрудничает с представителями отечественного ОПК.
"Мы продолжаем работу над адаптацией к нынешним вызовам и обеспечением готовности к будущим вызовам в сфере обороны", - резюмировал Умеров.
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Умєрооворенніє...
А ЗСУ і досі тримаються на волонтерах та донатах.
Среди ваших знакомых все так делают?
А ти ніколи не брав участь у зборах, коли зненацька на монобанку приходить 50-200 тисяч від когось?
А еще это отделение, нужно накормить, одеть, и предоставить минимум вооружения.
Имеется в виду отделение в тылу. На передке, суммы устраиваются.
А потом встает вопрос тех сборов на Мавики, о которых вы ведете речь.
Это эквивалент месячной минимальной зарплаты всех военных на белорусском направлении.
"Почав товстіти, набрав п'ять кілограм. Змушений шукати нову машину та нову віллу з ліфтом."
Є куди працювати та розвиватися.
кстаті, де зараз полковник Онотолє ?
****, ну шо ж ты так палишься ? !!!!
Чого ж це питання залишилося поза увагою нормативно-інституційних лідорів?
Єнта нє на часі?
Де гроші 2 млрд дол, за його час сидіння??
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Что-то я не видел такого, когда продукты получал.