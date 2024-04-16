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Новости Помощь Украине
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Белый дом готов рассмотреть инициативу Джонсона по разделению на 4 части законопроекта о помощи Украине и другим партнерам

байден,джонсон

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре разных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности, который включает и помощь Украине, как это предлагает спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, прежде чем Белый дом сможет поддержать новую инициативу, должностным лицам нужно ознакомиться с полным текстом всех законопроектов. В то же время, говорит он, на первый взгляд предложение Джонсона действительно может помочь администрации Байдена оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону уже сейчас, в критический момент.

"Президент очень решительно подчеркнул, что нам нужно согласовать это дополнительное финансирование национальной безопасности как можно скорее. Поэтому нам нужно увидеть сдвиги в Палате представителей уже на этой неделе", - заявил чиновник.

В феврале Белый дом заявлял, что президент Байден ветирует отдельный пакет помощи Израилю, если он не будет включать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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В то же время, на другом брифинге лидеры демократов в Палате представителей также заявили, что готовы работать над отдельными законопроектами, которые предлагает спикер Джонсон. Однако, по словам конгрессмена-демократа Пита Агиллара, есть "некоторые моменты", которые нужно включить в финальную версию документов.

"Как только у нас будет больше ясности по этому поводу, мы готовы работать над разработкой процесса, который вынесет эти законопроекты на рассмотрение и, что важнее, доставит их на стол президента", - сказал законодатель.

По словам конгрессмена Агилара, одобрение уже проголосованного в Сенате законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности — "самый быстрый и самый эффективный" способ оказать помощь Украине, однако демократы в Палате представителей готовы продвигаться и с отдельными законопроектами, чтобы помочь Киеву еще до того, как Конгресс США уйдет на выходные на следующей неделе.

Напомним, 15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свой план по рассмотрению инициатив по помощи Израиля, Украине, Тайваню, а также положений относительно других приоритетов национальной безопасности, включая потенциальный запрет сети TikTok и конфискацию замороженных российских активов. Джонсон предложил вынести на голосование эти законопроекты отдельно, однако в рамках единого процедурного мероприятия. Ожидается, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в Палате представителей до конца недели.

Автор: 

США (26368) Кирби (452) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+10
Республіканська партія перетворюється в кишенькову партію трампа.
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16.04.2024 22:44
+9
А навіщо Вам бідон? Це справи США, що їм кому давати, а що ні. Нарід 73% вибрав свого Херпіду Боневтіка Нетряпковича, то і всі питання в першу чергу до нього.
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16.04.2024 22:32
+9
Чесно заїбав цей американський гандонізм. Ще трохи соплі пожують і знову на канікули.
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16.04.2024 22:40
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Правила форума Совет форумчан
О бідон вже йде на повідку Джонсона. Нє ну дід і засипає..
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16.04.2024 22:28 Ответить
А навіщо Вам бідон? Це справи США, що їм кому давати, а що ні. Нарід 73% вибрав свого Херпіду Боневтіка Нетряпковича, то і всі питання в першу чергу до нього.
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16.04.2024 22:32 Ответить
Ні шановний ви трішки не те пишете… тут цей ******* боневтікович не грає ніякої ролі. Тут битва демократів проти МАГА.
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16.04.2024 22:35 Ответить
Зе виборець?.......... Гомнецом завоняло.
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16.04.2024 22:33 Ответить
Ніколи ******** не підтримував і не підтримую голосував за Пороха…
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16.04.2024 22:38 Ответить
Я теж. Правильно пишете.
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16.04.2024 22:59 Ответить
Як можна!? Як можна прирівнювати українців до "богом вибраної нації"? Джонсон метушиться в інтересах "богом обраної нації".
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17.04.2024 13:59 Ответить
Головне, не поспішайте. Не треба змінювати свого іміджу "самозакоханих никчемних піздюків".
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16.04.2024 22:33 Ответить
"ми почекаємо"... А МИ?!!
Пів року немає допомоги!
Кожного дня гинуть українці!
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16.04.2024 22:35 Ответить
А тим часом на пітьмі:

"Вечером во вторник, 16 апреля, на северо-западе москвы возник сильный пожар на российском машиностроительном заводе "Авангард", который задействован в производстве вооружения. Информация о ЧП тщательно скрывается, власти рф молчат. Однако об инциденте сообщили несколько российских СМИ/
Источники утверждают, что пожар возник в цехе №12 на площади всего в 50 кв. м. Хотя масштабы возгорания и невелики, потушить его не могут уже несколько часов.
"Авангард" является важной частью военной промышленной машины россии. Он, в частности, производит ракеты к системам "С-300" и "С-400". Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"". Он находится под санкциями Запада из-за своего участия в военной агресии против Украины."



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16.04.2024 22:44 Ответить
Джерело - https://t.me/astrapress/53414 тут .

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16.04.2024 22:51 Ответить
ЦИБУЛЬКО НАЗК не бачить КОРУПЦІЇ в деклараціях
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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17.04.2024 13:12 Ответить
CNN

Прихильники жорсткої лінії республіканців дедалі більше обурюються складним планом Джонсона щодо авансування мільярдів доларів іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Член Палати представників від Республіканської партії Томас Мессі заявив колегам-республіканцям за зачиненими дверима у вівторок вранці, що він буде співавтором пропозиції про звільнення Джонсона з посади.

Коментарі Мессі показують, що Джонсону, ймовірно, доведеться покладатися на голоси демократів, щоб ухвалити свій пакет іноземної допомоги, а також потенційно врятувати свою роботу, оскільки республіканці контролюють лише ледь помітну більшість, а зусилля щодо надсилання іноземної допомоги Україні розділили Республіканську партію.
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16.04.2024 22:37 Ответить
Цікава ситуація виходить в США колишній президент під слідством мутить всю політику в США а теперішній не при ділах.
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16.04.2024 22:40 Ответить
Республіканська партія перетворюється в кишенькову партію трампа.
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16.04.2024 22:44 Ответить
а трамп - вже давно кишеньковий агент *****. З тих пір, як у фсб з'явились плівочки його оргій.
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17.04.2024 14:22 Ответить
Ходячий колоскоп злився рудому гвалтванику і педофілу з палати представників
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16.04.2024 22:38 Ответить
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16.04.2024 22:47 Ответить
Якщо це не фейк, бо було би не зле:
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."

https://pbs.twimg.com/media/GLRQDDdWIAAXSR5?format=jpg&name=medium
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16.04.2024 22:39 Ответить
-7 млрд - не зле???
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16.04.2024 22:51 Ответить
це на Уряд $7,85 млрд.
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16.04.2024 22:53 Ответить
Ти ідіот?! Не дай Боже, щоб зменшували допомогу!
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16.04.2024 23:06 Ответить
Це тебе дурний піп хрестив...
Вже краще збільшена на $5 млрд. військова допомога і зараз, а ніж нічого.
Зменшення фінансування дефіциту держбюджету України - це ціна компромісу.
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16.04.2024 23:12 Ответить
Все буде, зачекайте. Але якщо буде не 60, а 48 млрд, економіка України може впасти!
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16.04.2024 23:47 Ответить
Він таки ідіот.
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17.04.2024 06:08 Ответить
Змінили тільки replenishment of stocks to DOD, було 13.4млрд
не зрозуміло де тут на зброю, окрім 13.8млрд на USAI десь після 2028 року
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16.04.2024 23:14 Ответить
$19.85 billion - на поповнення запасів Міноборони (The Department of Defense (DOD) ;
$13.80 billion - для України на закупівлю американської зброї.
Разом - $33,65 billion.
Ще $14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
То у чому питання?
І звідки Ви взяли 2028 рік?
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16.04.2024 23:57 Ответить
$19.85 billion - на поповнення запасів Міноборони (The Department of Defense (DOD)
де тут сказано, що це для передачі Україні?
зараз є PDA повноваження на 4.2млрд, проте не хочуть передавати, тому що закінчились кошти на replenishment. Також міноборони казало, що їм не вистачає 10млрд на відновлення складів.
Виходить, що це відновлення складів на 10млрд+4.2млрд + про запас тому що ціна росте, та можливо це дасть змогу передати 4.2млрд залишку по PDA

$13.8 billion - це програма USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Згідно звіту міноборони , за 2022-2023 роки заключили контракти на 12.3млрд з 18.9млрд
якщо зараз не хочуть використати 6.6млрд, то як допоможуть додаткові 13.8млрд...
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf тут згідно бюджета (таблиця 2), по 3-4млрд в рік по програмі USAI до 2028 року

$14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
де тут сказано, що це для України?
Збивати ракети та дрони над Україною - відмовились
Збивати ракети та дрони над НАТО - відмовились (очікуючи, що вони розвернуться та покинуть НАТО)
тоді в чому тут поміч?
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17.04.2024 01:16 Ответить
Наведені Вами джерела відносяться до минулих періодів 2022-2023 років.
Тому зроблені Вами висновки є екстраполяцією цих даних на 2024 рік й базуються на припущеннях.
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17.04.2024 19:38 Ответить
Так нічого не змінилось, щоб змінилась тенденція
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18.04.2024 00:15 Ответить
Чесно заїбав цей американський гандонізм. Ще трохи соплі пожують і знову на канікули.
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16.04.2024 22:40 Ответить
Затягують
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16.04.2024 22:40 Ответить
Буеви Хюрократи
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16.04.2024 22:43 Ответить
Да. Да. Куда там до путина и его смехдержавы - попрошайки снарядов у Кима и Си Цзин Пиня с иранцами.
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16.04.2024 23:31 Ответить
Через 3 дня Джонсон предложит разделить на 8 частей (отдельно военную помощь и отдельно финансовую)
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16.04.2024 22:50 Ответить
Це навіть не смішно...
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16.04.2024 23:04 Ответить
Хороший коп поганий коп? Краще нічого не чекати від них зараз. Шукати інші можливості. Дадуть щось тоді порадіти. Взагалі потрібно намагатися стати майже незалежними від США у військовому сенсі. Постійно рости у цьому напрямку. Тоді вони почнуть допомагати. А так буде весь час одне й теж саме як зараз. Ізраїль теж не одразу був союзником США. Тільки коли США побачили, що євреї майже без допомоги натовкли усіх арабів, що хотіли їх "скинути в море", тоді вони стали союзниками Ізраїлю.
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16.04.2024 23:09 Ответить
"американська жуйка" із смородом рашистсько лайна....
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16.04.2024 23:16 Ответить
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16.04.2024 23:18 Ответить
Рідкісний цирк
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16.04.2024 23:50 Ответить
В Україні таке зветься "водити козу" тобто імітувати бурхливу діяльність при гарантованому негативному результаті
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17.04.2024 00:49 Ответить
Ніколи не погоджуйтеся на цукерки від Майка Джонсона, бо він вам їх у жопу встромить, а до того ж ці цукерки вже обісцяв Трамп.
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17.04.2024 01:04 Ответить
канхветка вкусна Тузік сладкий 😀
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17.04.2024 03:35 Ответить
Добре, що Європа не проти атак НПЗ.
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17.04.2024 03:59 Ответить
https://youtu.be/w0CrmWIK2OY?si=dk_FC1bgxcScVZhN ...

На Западе знают о воровстве команды Голобородьки и ничего не дадут....73% будем кушать рейтинг...🤪
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17.04.2024 05:26 Ответить
В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме "Джанкой"
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17.04.2024 06:37 Ответить
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17.04.2024 06:38 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/17/7451566/ Канада предусмотрела в бюджете $1,16 млрд на вооружение для Украины
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17.04.2024 06:39 Ответить
это инициатива путина , а не джонсона
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17.04.2024 06:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/17/7451565/ Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины
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17.04.2024 06:42 Ответить
Бла бла бла бла бла… а тим часом українці гинуть….
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17.04.2024 11:35 Ответить
наскільки мона розтягнути котові... фоста? вже мав би луснути.
Але моя думка така, шо нас використовують лише в цілях ослабити військову потугу москви.
та тут виникають приторіччя. Бо капітуляція України - важкий репутаційний удар по сша. Тоді китай впевнено піде забирати собі тайвань, та й взагалі, почнеться ґвалт по всьому світу.
таким чином Україну "годуватимуть" як того пса - аби не здох.. або ж не відразу здох, а дав час наті підготуватися. При цьому бажано шоп воюючі сторони ослабили один одного якомога глибше та не мали можливості до подальшої аресії.
Карочє, зброю нам даватимуть, але не зразу, і не в тому об'ємі, що ЗСУ потрібно
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17.04.2024 12:47 Ответить
Наберитесь терпения, это хитрая многоходовочка.
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17.04.2024 13:29 Ответить
Белый дом готов рассмотреть инициативу по изменению статуса изучения предложений о перемене текста декларации о проекте рассмотрения инициатив по возможному предоставлению помощи...
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17.04.2024 14:31 Ответить
 
 