Белый дом готов рассмотреть инициативу Джонсона по разделению на 4 части законопроекта о помощи Украине и другим партнерам
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре разных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности, который включает и помощь Украине, как это предлагает спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", - сказал представитель Белого дома.
По словам Кирби, прежде чем Белый дом сможет поддержать новую инициативу, должностным лицам нужно ознакомиться с полным текстом всех законопроектов. В то же время, говорит он, на первый взгляд предложение Джонсона действительно может помочь администрации Байдена оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону уже сейчас, в критический момент.
"Президент очень решительно подчеркнул, что нам нужно согласовать это дополнительное финансирование национальной безопасности как можно скорее. Поэтому нам нужно увидеть сдвиги в Палате представителей уже на этой неделе", - заявил чиновник.
В феврале Белый дом заявлял, что президент Байден ветирует отдельный пакет помощи Израилю, если он не будет включать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.
В то же время, на другом брифинге лидеры демократов в Палате представителей также заявили, что готовы работать над отдельными законопроектами, которые предлагает спикер Джонсон. Однако, по словам конгрессмена-демократа Пита Агиллара, есть "некоторые моменты", которые нужно включить в финальную версию документов.
"Как только у нас будет больше ясности по этому поводу, мы готовы работать над разработкой процесса, который вынесет эти законопроекты на рассмотрение и, что важнее, доставит их на стол президента", - сказал законодатель.
По словам конгрессмена Агилара, одобрение уже проголосованного в Сенате законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности — "самый быстрый и самый эффективный" способ оказать помощь Украине, однако демократы в Палате представителей готовы продвигаться и с отдельными законопроектами, чтобы помочь Киеву еще до того, как Конгресс США уйдет на выходные на следующей неделе.
Напомним, 15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свой план по рассмотрению инициатив по помощи Израиля, Украине, Тайваню, а также положений относительно других приоритетов национальной безопасности, включая потенциальный запрет сети TikTok и конфискацию замороженных российских активов. Джонсон предложил вынести на голосование эти законопроекты отдельно, однако в рамках единого процедурного мероприятия. Ожидается, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в Палате представителей до конца недели.
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Пів року немає допомоги!
Кожного дня гинуть українці!
"Вечером во вторник, 16 апреля, на северо-западе москвы возник сильный пожар на российском машиностроительном заводе "Авангард", который задействован в производстве вооружения. Информация о ЧП тщательно скрывается, власти рф молчат. Однако об инциденте сообщили несколько российских СМИ/
Источники утверждают, что пожар возник в цехе №12 на площади всего в 50 кв. м. Хотя масштабы возгорания и невелики, потушить его не могут уже несколько часов.
"Авангард" является важной частью военной промышленной машины россии. Он, в частности, производит ракеты к системам "С-300" и "С-400". Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"". Он находится под санкциями Запада из-за своего участия в военной агресии против Украины."
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Прихильники жорсткої лінії республіканців дедалі більше обурюються складним планом Джонсона щодо авансування мільярдів доларів іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Член Палати представників від Республіканської партії Томас Мессі заявив колегам-республіканцям за зачиненими дверима у вівторок вранці, що він буде співавтором пропозиції про звільнення Джонсона з посади.
Коментарі Мессі показують, що Джонсону, ймовірно, доведеться покладатися на голоси демократів, щоб ухвалити свій пакет іноземної допомоги, а також потенційно врятувати свою роботу, оскільки республіканці контролюють лише ледь помітну більшість, а зусилля щодо надсилання іноземної допомоги Україні розділили Республіканську партію.
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."
https://pbs.twimg.com/media/GLRQDDdWIAAXSR5?format=jpg&name=medium
Вже краще збільшена на $5 млрд. військова допомога і зараз, а ніж нічого.
Зменшення фінансування дефіциту держбюджету України - це ціна компромісу.
не зрозуміло де тут на зброю, окрім 13.8млрд на USAI десь після 2028 року
$13.80 billion - для України на закупівлю американської зброї.
Разом - $33,65 billion.
Ще $14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
То у чому питання?
І звідки Ви взяли 2028 рік?
де тут сказано, що це для передачі Україні?
зараз є PDA повноваження на 4.2млрд, проте не хочуть передавати, тому що закінчились кошти на replenishment. Також міноборони казало, що їм не вистачає 10млрд на відновлення складів.
Виходить, що це відновлення складів на 10млрд+4.2млрд + про запас тому що ціна росте, та можливо це дасть змогу передати 4.2млрд залишку по PDA
$13.8 billion - це програма USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Згідно звіту міноборони , за 2022-2023 роки заключили контракти на 12.3млрд з 18.9млрд
якщо зараз не хочуть використати 6.6млрд, то як допоможуть додаткові 13.8млрд...
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf тут згідно бюджета (таблиця 2), по 3-4млрд в рік по програмі USAI до 2028 року
$14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
де тут сказано, що це для України?
Збивати ракети та дрони над Україною - відмовились
Збивати ракети та дрони над НАТО - відмовились (очікуючи, що вони розвернуться та покинуть НАТО)
тоді в чому тут поміч?
Тому зроблені Вами висновки є екстраполяцією цих даних на 2024 рік й базуються на припущеннях.
На Западе знают о воровстве команды Голобородьки и ничего не дадут....73% будем кушать рейтинг...🤪
Але моя думка така, шо нас використовують лише в цілях ослабити військову потугу москви.
та тут виникають приторіччя. Бо капітуляція України - важкий репутаційний удар по сша. Тоді китай впевнено піде забирати собі тайвань, та й взагалі, почнеться ґвалт по всьому світу.
таким чином Україну "годуватимуть" як того пса - аби не здох.. або ж не відразу здох, а дав час наті підготуватися. При цьому бажано шоп воюючі сторони ослабили один одного якомога глибше та не мали можливості до подальшої аресії.
Карочє, зброю нам даватимуть, але не зразу, і не в тому об'ємі, що ЗСУ потрібно