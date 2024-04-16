Белый дом готов рассмотреть инициативу Джонсона по разделению на 4 части законопроекта о помощи Украине и другим партнерам

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре разных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности, который включает и помощь Украине, как это предлагает спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, прежде чем Белый дом сможет поддержать новую инициативу, должностным лицам нужно ознакомиться с полным текстом всех законопроектов. В то же время, говорит он, на первый взгляд предложение Джонсона действительно может помочь администрации Байдена оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону уже сейчас, в критический момент.

"Президент очень решительно подчеркнул, что нам нужно согласовать это дополнительное финансирование национальной безопасности как можно скорее. Поэтому нам нужно увидеть сдвиги в Палате представителей уже на этой неделе", - заявил чиновник.

В феврале Белый дом заявлял, что президент Байден ветирует отдельный пакет помощи Израилю, если он не будет включать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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В то же время, на другом брифинге лидеры демократов в Палате представителей также заявили, что готовы работать над отдельными законопроектами, которые предлагает спикер Джонсон. Однако, по словам конгрессмена-демократа Пита Агиллара, есть "некоторые моменты", которые нужно включить в финальную версию документов.

"Как только у нас будет больше ясности по этому поводу, мы готовы работать над разработкой процесса, который вынесет эти законопроекты на рассмотрение и, что важнее, доставит их на стол президента", - сказал законодатель.

По словам конгрессмена Агилара, одобрение уже проголосованного в Сенате законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности — "самый быстрый и самый эффективный" способ оказать помощь Украине, однако демократы в Палате представителей готовы продвигаться и с отдельными законопроектами, чтобы помочь Киеву еще до того, как Конгресс США уйдет на выходные на следующей неделе.

Напомним, 15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свой план по рассмотрению инициатив по помощи Израиля, Украине, Тайваню, а также положений относительно других приоритетов национальной безопасности, включая потенциальный запрет сети TikTok и конфискацию замороженных российских активов. Джонсон предложил вынести на голосование эти законопроекты отдельно, однако в рамках единого процедурного мероприятия. Ожидается, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в Палате представителей до конца недели.