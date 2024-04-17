В Украине в 2023 году осудили более 300 предателей и 790 коллаборантов, - "Чесно"

В 2023 году в Украине были осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инициативу Рух "Чесно".

Отмечается, что в 2023 году на рассмотрении находилось 1921 дело по статье "государственная измена" и 2724 - по статье "коллаборационная деятельность", что почти вдвое больше, чем в 2022-м.

Однако инициатива выяснила, что в прошлом году в судах рассмотрели только 30% дел по этим находившимся на рассмотрении статьям. Это на 7% меньше, чем в 2022 году.

"Чесно" объясняет, что в 2023-м свою виновность в госизмене признали лишь 19 подозреваемых из 1921 дела, находившегося на рассмотрении, то есть 1%. Это на девять дел больше, чем в 2022 году. В то же время, виновность в коллаборационной деятельности признали подозреваемые по 117 делам (4%). В общей сложности, судьи закрыли 34 дела из 1386.

По данным движения, в течение 2018-2021 годов из 243 рассмотренных дел только в 10 производствах подозреваемые признали виновность в госизмене (4%). 60% рассмотренных дел за эти годы закрыли. За все годы подозреваемые признали виновность в госизмене только в 3,8% дел.

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