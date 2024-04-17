За полгода к эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения, 244 из них - украинские, - Умеров
За 6 месяцев до эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения и военной техники (ОВТ), 244 из них - украинского производства.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Так он отметил, что министерство активно развивает Коалицию возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн).
"Восемь коалиций стали настоящими рабочими площадками для усиления возможностей и принятия решений. Вместе с партнерами мы основали и развиваем Коалицию воздушных сил, Коалицию интегрированной ПВО и ПРО, Коалицию артиллерии, Коалицию бронетанковой техники и маневренности, Коалицию морских возможностей, ІТ коалицию Коалицию дронов", - рассказал Умеров.
Он добавил, что благодаря работе Коалиции возможностей Украина получит больше артиллерийских снарядов, ракет для противовоздушной обороны, дронов.
В марте к дроновой коалиции присоединилось еще несколько стран-партнеров и сделали значительные взносы.
В то же время, по его словам, Минобороны делает свою "домашнюю работу" для упрощения бюрократических процедур допуска к эксплуатации новых систем вооружения. Теперь допуск к эксплуатации длится до 20 суток, однако продолжается работа над уменьшением и этого показателя.
"За отчетный период 344 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) допущены в эксплуатацию, занесены в соответствующий реестр с присвоением номера НАТО, приняты на вооружение и поставки. Соблюдение этого процесса и правил позволяет делать государственные заказы необходимого вооружения у производителей. Что важно отметить, 244 из них - украинского производства. В частности, дополнительно 47 БПЛА и 31 РЭБ.
Он добавил, что это война технологий, новейших возможностей и вызовов, требующих новых подходов. Поэтому прилагаются усилия, чтобы украинские воины могли давать асимметричный ответ врагу, превосходящему и в живой силе, и в количестве классического вооружения.
"Все это - для оперативного внедрения инноваций в сфере обороны, прямого контакта разработчиков с военными. Первые проекты уже получают финансирование на тестирование и масштабирование. Так ищем асимметричный ответ на действия врага - объединяя инженеров, изобретателей и воинов, делающих "смерть врагам" на ежедневной основе", - подчеркнул министр.
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Нагадує того славнозвісного "сусліка", який десь **** є, але його ніхто не бачить.
лопатка без кості...
Як він всі ці 500 ремонтувати збирається?
Створить Коаліцію Експлуатаційних та Ремонтних Сил?
Чи чесно визнає своє безсилля та тупість при спробі сформулявати та визначити єдину політику технічного розвитку?