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За полгода к эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения, 244 из них - украинские, - Умеров

рустем,умєров

За 6 месяцев до эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения и военной техники (ОВТ), 244 из них - украинского производства.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Так он отметил, что министерство активно развивает Коалицию возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн).

"Восемь коалиций стали настоящими рабочими площадками для усиления возможностей и принятия решений. Вместе с партнерами мы основали и развиваем Коалицию воздушных сил, Коалицию интегрированной ПВО и ПРО, Коалицию артиллерии, Коалицию бронетанковой техники и маневренности, Коалицию морских возможностей, ІТ коалицию Коалицию дронов", - рассказал Умеров.

Он добавил, что благодаря работе Коалиции возможностей Украина получит больше артиллерийских снарядов, ракет для противовоздушной обороны, дронов.

В марте к дроновой коалиции присоединилось еще несколько стран-партнеров и сделали значительные взносы.

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В то же время, по его словам, Минобороны делает свою "домашнюю работу" для упрощения бюрократических процедур допуска к эксплуатации новых систем вооружения. Теперь допуск к эксплуатации длится до 20 суток, однако продолжается работа над уменьшением и этого показателя.

"За отчетный период 344 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) допущены в эксплуатацию, занесены в соответствующий реестр с присвоением номера НАТО, приняты на вооружение и поставки. Соблюдение этого процесса и правил позволяет делать государственные заказы необходимого вооружения у производителей. Что важно отметить, 244 из них - украинского производства. В частности, дополнительно 47 БПЛА и 31 РЭБ.

Он добавил, что это война технологий, новейших возможностей и вызовов, требующих новых подходов. Поэтому прилагаются усилия, чтобы украинские воины могли давать асимметричный ответ врагу, превосходящему и в живой силе, и в количестве классического вооружения.

"Все это - для оперативного внедрения инноваций в сфере обороны, прямого контакта разработчиков с военными. Первые проекты уже получают финансирование на тестирование и масштабирование. Так ищем асимметричный ответ на действия врага - объединяя инженеров, изобретателей и воинов, делающих "смерть врагам" на ежедневной основе", - подчеркнул министр.

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Автор: 

оружие (10198) украинское оружие (159) Умеров Рустем (504)


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Топ комментарии
+13
Як тільки починають говорити про іновації, екосистеми, спільноти, синергію - чекай локшини на вуха.
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17.04.2024 00:52
+6
Уйозна, що це і де це.

Нагадує того славнозвісного "сусліка", який десь **** є, але його ніхто не бачить.
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17.04.2024 00:49
+5
На офшорних банках товстим шаром ((
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17.04.2024 01:11
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А процент жиров у маслє растьот?
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17.04.2024 00:48 Ответить
На офшорних банках товстим шаром ((
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17.04.2024 01:11 Ответить
Вони збільшують, а кацапи наступають, бо дронів не хватає
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17.04.2024 07:30 Ответить
Уйозна, що це і де це.

Нагадує того славнозвісного "сусліка", який десь **** є, але його ніхто не бачить.
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17.04.2024 00:49 Ответить
Як тільки починають говорити про іновації, екосистеми, спільноти, синергію - чекай локшини на вуха.
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17.04.2024 00:52 Ответить
Ага, типу "когда наши корабли бороздят просторы Вселенной!"
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17.04.2024 01:19 Ответить
нова смертельна зброя: базилик по 450, індюшатина, телятина, сом, осетрина, крупи саго,
лопатка без кості...
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17.04.2024 07:53 Ответить
Не така хороша, як плануюча бомба.
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17.04.2024 01:26 Ответить
Краще 1 максимум 3 зразка. Але щоб могли багато окупантів одразу вбивати. І швидко. І щоб їх можна було побачити в ділі на багатьох ділянках фронту.
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17.04.2024 01:43 Ответить
Цим Зеленському потрібно було займатись з 2019 р., а не організовувати велике крадійство (будівництво).
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17.04.2024 02:52 Ответить
Треба не зразки а массове виробництво ..але це не до цих паразитів
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17.04.2024 05:44 Ответить
Умєров. Жумаділов. Іншаллах!
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17.04.2024 06:27 Ответить
як ця брехня завдовбала
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17.04.2024 06:34 Ответить
Зразки, кажете? Ну зразками багато не навоюєш. Карта бойових дій останніх місяців тому підтвердження
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17.04.2024 06:51 Ответить
Опублікуйте зарплати Укроборонпрому, пуста організаціятяка дублює функції міністерства і нізащо гребе міліони
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17.04.2024 07:29 Ответить
Перетворив ЗСУ на експериментальну площадку.
Як він всі ці 500 ремонтувати збирається?
Створить Коаліцію Експлуатаційних та Ремонтних Сил?
Чи чесно визнає своє безсилля та тупість при спробі сформулявати та визначити єдину політику технічного розвитку?
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17.04.2024 07:36 Ответить
То чого ******** Україну, якщо у вас стільки виготовляється все для захисту? Відкрийте ракетні програми, вони вже існують, бери і роби, а не з протянутою рукою по світу ходити! Бо там з Заходу можна красти, а не тратити на оборонку!
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17.04.2024 07:39 Ответить
 
 