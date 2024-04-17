За полгода к эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения, 244 из них - украинские, - Умеров

За 6 месяцев до эксплуатации допустили 344 новейших образца вооружения и военной техники (ОВТ), 244 из них - украинского производства.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Так он отметил, что министерство активно развивает Коалицию возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн).

"Восемь коалиций стали настоящими рабочими площадками для усиления возможностей и принятия решений. Вместе с партнерами мы основали и развиваем Коалицию воздушных сил, Коалицию интегрированной ПВО и ПРО, Коалицию артиллерии, Коалицию бронетанковой техники и маневренности, Коалицию морских возможностей, ІТ коалицию Коалицию дронов", - рассказал Умеров.

Он добавил, что благодаря работе Коалиции возможностей Украина получит больше артиллерийских снарядов, ракет для противовоздушной обороны, дронов.

В марте к дроновой коалиции присоединилось еще несколько стран-партнеров и сделали значительные взносы.

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В то же время, по его словам, Минобороны делает свою "домашнюю работу" для упрощения бюрократических процедур допуска к эксплуатации новых систем вооружения. Теперь допуск к эксплуатации длится до 20 суток, однако продолжается работа над уменьшением и этого показателя.

"За отчетный период 344 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) допущены в эксплуатацию, занесены в соответствующий реестр с присвоением номера НАТО, приняты на вооружение и поставки. Соблюдение этого процесса и правил позволяет делать государственные заказы необходимого вооружения у производителей. Что важно отметить, 244 из них - украинского производства. В частности, дополнительно 47 БПЛА и 31 РЭБ.

Он добавил, что это война технологий, новейших возможностей и вызовов, требующих новых подходов. Поэтому прилагаются усилия, чтобы украинские воины могли давать асимметричный ответ врагу, превосходящему и в живой силе, и в количестве классического вооружения.

"Все это - для оперативного внедрения инноваций в сфере обороны, прямого контакта разработчиков с военными. Первые проекты уже получают финансирование на тестирование и масштабирование. Так ищем асимметричный ответ на действия врага - объединяя инженеров, изобретателей и воинов, делающих "смерть врагам" на ежедневной основе", - подчеркнул министр.

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