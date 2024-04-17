Россияне стремятся захватить Часов Яр, потому что это упростит их наступление на Краматорск и Славянск, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

Захват Часова Яра значительно облегчит продвижение армии России в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

Он объяснил, что Часов Яр - это господствующая высота в регионе, контроль над которой упростит оккупантам продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска.

"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, который находится под контролем Украины", - подчеркнул Волошин.

Он добавил, что Кремль приказал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая, о чем ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Впрочем, спикер ОСГВ "Хортиця" убежден, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели.

Военный отметил, что Киеву нужна западная ПВО, истребители F-16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где россияне пользуются отсутствием боеприпасов в Сил обороны и преимуществом москвы в воздухе.

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