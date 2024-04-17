Россияне стремятся захватить Часов Яр, потому что это упростит их наступление на Краматорск и Славянск, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин
Захват Часова Яра значительно облегчит продвижение армии России в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
Он объяснил, что Часов Яр - это господствующая высота в регионе, контроль над которой упростит оккупантам продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска.
"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, который находится под контролем Украины", - подчеркнул Волошин.
Он добавил, что Кремль приказал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая, о чем ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Впрочем, спикер ОСГВ "Хортиця" убежден, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели.
Военный отметил, что Киеву нужна западная ПВО, истребители F-16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где россияне пользуются отсутствием боеприпасов в Сил обороны и преимуществом москвы в воздухе.
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Якби хтось з полководців минулого хотів би побудувати фортецю в донбаських степах, то кращого місця ніж Часів Яр годі було б і шукати.
Це найвища точка на сотні кілометрів довкола. Місто стоїть на пагорбах, що наче оборонні мури захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка - 247 метрів, а, до прикладу, в сусідніх Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську і Краматорську - середні висоти від 100 до 125 метрів.
Агломерація цих міст після російської окупації Донецька в 2014 році фактично стала адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області. Тут розвивалися промислові підприємства, був розгалужений транспортний вузол, зокрема залізничний.
Часів Яр став "воротами" до цієї агломерації - через близькість до Костянтинівки (7 км на захід) і Краматорська (25 км на північний захід).
Якщо російська армія зможе захопити Часів Яр, то в неї "як на долоні" буде вся Краматорсько-Слов'янська агломерація. Це дозволить далекобійній артилерії РФ взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії.
Насамперед йдеться про залізничні вузли в Костянтинівці і Краматорську.
Водночас, за даними Жирохова, на захід від Часів Яру українські військові прискореним темпами зводять дві фортифікаційні лінії, щоб ускладнити подальший рух противника.
Але, на думку аналітика, Росія не має наміру напрямку штурмувати місто, а спробує обійти його з півдня і півночі. Наразі підрозділи РФ наближаються на флангах до водної перешкоди - каналу Сіверський Донець-Донбас.
"Якщо в них буде таке ж просування, як ми бачили останні 2-3 тижні, то це (переправлення через канал) практично неминуче", - вважає Жирохов.
У випадку, якщо росіянам вдасться просунутись на флангах, український гарнізон в Часовому Яру буде змушений відійти з міста, щоб не опинитися в пастці.
"Якщо це станеться, то це буде показник, що вже недовго залишилось (утримувати Часів Яр)".