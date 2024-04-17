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Новости Война
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Россияне стремятся захватить Часов Яр, потому что это упростит их наступление на Краматорск и Славянск, - спикер ОСГВ "Хортиця" Волошин

яр,часів

Захват Часова Яра значительно облегчит продвижение армии России в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

Он объяснил, что Часов Яр - это господствующая высота в регионе, контроль над которой упростит оккупантам продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска.

"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, который находится под контролем Украины", - подчеркнул Волошин.

Он добавил, что Кремль приказал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая, о чем ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Впрочем, спикер ОСГВ "Хортиця" убежден, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели.

Военный отметил, что Киеву нужна западная ПВО, истребители F-16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где россияне пользуются отсутствием боеприпасов в Сил обороны и преимуществом москвы в воздухе.

Читайте также: Оккупанты перебросили в Часов Яр резервы с Лиманского направления, - спикер Нацгвардии Музычук

Автор: 

Часов Яр (309) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+10
Після призначення москаля Сирського одні здачі.
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17.04.2024 02:26
+6
Творожніков потужно контратакує черговою фотосесією.
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17.04.2024 06:12
+3
Щось не дуже у 5-6 менеджерів виходить керувати військом...
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17.04.2024 07:49
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Після призначення москаля Сирського одні здачі.
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17.04.2024 02:26 Ответить
Творожніков потужно контратакує черговою фотосесією.
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17.04.2024 06:12 Ответить
🆘ДЕ ЗАЛУЖНИЙ ⁉️Де НАЙКРАЩІ ГЕНЕРАЛИ , яких🤢🤡🎪шапітошник 4* ухілянт ЗВІЛЬНИВ ⁉️Він обьяснив , що обьясгять⁉️І так все зрозуміло, що ZEДЕРМАКИ виконують договорняк ! КОНТРНАСТУП ЗАТРИМАЛИ НА 3 місяці, сам « янетряпка» зізнався , що план був в Кремлі , ще до початку ‼️ТАК , А КОГО ВИЯВИЛИ І ПОСТАВИЛИ К СТЕНКЕ , ЗА ЗРАДУ, З СТРАШНИМИ НАСЛІДКАМИ⁉️ZeПЕРЕВЕРТНЯ під трибунал‼️
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17.04.2024 07:59 Ответить
Так вони це містечко рано чи пізно візьмуть бо новий пупєр командир Сирок,на жаль окрім ,як затикати дюри в рбороні новими мобілізовани ні на що не здатен.
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17.04.2024 07:43 Ответить
Щось не дуже у 5-6 менеджерів виходить керувати військом...
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17.04.2024 07:49 Ответить
BBC

Якби хтось з полководців минулого хотів би побудувати фортецю в донбаських степах, то кращого місця ніж Часів Яр годі було б і шукати.

Це найвища точка на сотні кілометрів довкола. Місто стоїть на пагорбах, що наче оборонні мури захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка - 247 метрів, а, до прикладу, в сусідніх Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську і Краматорську - середні висоти від 100 до 125 метрів.

Агломерація цих міст після російської окупації Донецька в 2014 році фактично стала адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області. Тут розвивалися промислові підприємства, був розгалужений транспортний вузол, зокрема залізничний.

Часів Яр став "воротами" до цієї агломерації - через близькість до Костянтинівки (7 км на захід) і Краматорська (25 км на північний захід).
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17.04.2024 08:15 Ответить
"Якщо подивитися на карту висот, то стає зрозуміло що за Часовим Яром відкривається рівнина, там степ і відкрита місцевість", - говорить ВВС Україна військовий аналітики та історик Михайло Жирохов.

Якщо російська армія зможе захопити Часів Яр, то в неї "як на долоні" буде вся Краматорсько-Слов'янська агломерація. Це дозволить далекобійній артилерії РФ взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії.

Насамперед йдеться про залізничні вузли в Костянтинівці і Краматорську.

Водночас, за даними Жирохова, на захід від Часів Яру українські військові прискореним темпами зводять дві фортифікаційні лінії, щоб ускладнити подальший рух противника.

Але, на думку аналітика, Росія не має наміру напрямку штурмувати місто, а спробує обійти його з півдня і півночі. Наразі підрозділи РФ наближаються на флангах до водної перешкоди - каналу Сіверський Донець-Донбас.

"Якщо в них буде таке ж просування, як ми бачили останні 2-3 тижні, то це (переправлення через канал) практично неминуче", - вважає Жирохов.

У випадку, якщо росіянам вдасться просунутись на флангах, український гарнізон в Часовому Яру буде змушений відійти з міста, щоб не опинитися в пастці.
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17.04.2024 08:22 Ответить
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17.04.2024 08:25 Ответить
Михайло Жирохов каже, що основним показником буде те, чи зможе російська армія найближчим часом перетнути канал Сіверський Донець - Донбас (його ширина близько 30 метрів) і створити плацдарм на західному березі.

"Якщо це станеться, то це буде показник, що вже недовго залишилось (утримувати Часів Яр)".
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17.04.2024 08:27 Ответить
Вони це зроблять, ресурсів достатньо.
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17.04.2024 08:45 Ответить
 
 