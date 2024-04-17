Союзники сбивали ракеты Ирана над Израилем для защиты своих авиабаз, - Боррель
На территории Израиля находятся авиабазы западных стран. Во время воздушной атаки Ирана союзники защищали их.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На месте президента Зеленского, очевидно, в этой ситуации я бы стремился подчеркнуть, что Украину также бомбят, и что лишь несколько дней назад Россия разрушила важную электрическую станцию, которая обеспечивает Киев. Украина была неспособна предотвратить это вследствие нехватки боеприпасов для ПВО. Все министры пока ищут пути для усиления способностей воздушной обороны Украины. В понедельник, когда встретятся министры обороны, надеюсь, мы сможем взять на себя очень конкретные обязательства в этом направлении", - отметил он.
В то же время Боррель заявил, что ситуация в Украине и ситуация в Израиле имеют существенные отличия и не могут сравниваться. В частности, Израиль имеет противовоздушную систему, которая защищает его воздушное пространство, на возведение которой потрачено много лет, и имеет высокую цену.
"Даже если бы у нас были наличные деньги, мы бы не могли установить такую систему (в Украине - Ред.) в течение ночи. Во-вторых, иранская атака была отбита с помощью ракет с авиабаз, принадлежащих Франции, Соединенным Штатам и Иордании – они также защищали свои собственные авиабазы. Этого не происходит в Украине. Там нет авиабаз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании, их нет и в любом другом месте, где российские ракеты могли бы долетать. Поэтому эти две ситуации нельзя сравнивать, потому что эти ситуации разные", - сказал политик.
Однако он добавил, что ЕС, без сомнения, должен продолжать усилия по наращиванию способностей Украины в противовоздушной защите, и особенно напряженно работает для достижения этой цели в течение нескольких прошлых недель.
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На авіабазах мабуть компаса не було, тому вони не зрозуміли що це не по ним стріляють
Короче - вся причина у відсутностті КОМПАСУІ
Ракети - десь далеко-
Десь між Дамаском і Алеппо...
Іран і не збирався атакувати ті авіабази. Якщо керуватися логікою НАТО щодо ракет у Польщі, то нафіга було чіпати шахеди і ракети над Йорданією? Нехай би летіли собі в Ізраїль. А якщо керуватися логікою Бореля, то чому поляки і румуни тоді не збивали кацапські ракети, які теж могли летіти на їхні авіабази, а може й на американські війська, які стоять в цих країнах?
І якщо вже на те пішло, розмістіть свої авіабази в Україні та й збивайте ракети. Чому там не страшно, а тут раптом сикотно?
Тобто, коли країни Східної Європи, усвідомлюючи реальну загрозу власному існуванню, яка надходить з Ванюшечной, докладали всі свої суспільні зусилля до приєднання до НАТО, запроваджуючи демократичні реформи та ухвалюючи довгострокові оборонні програми та бюджети, українське суспільство навпаки майже всеціло інтегрувалося у Ванюшечную, займаючи сталу про-активну антинатівську позицію протягом десятиліть, лише підписавши нікчемний меморандум, одним із сторін якого є, власне, Ванюшечная . Тому, якщо у вас пам'яті обмаль, то варто нагадати, що Україна виконувала власне розброєння саме на вимогу Ванюшечной в першу чергу.
Вочевидь, що і, власне, сам Будапештський меморандум ви не бачили на власні очі, отже й не свідомі того, що саме там написано.
Що, срейозно??? Та невжеж??? Ваші твердження звучать, як відвертий піздьож, бо факти, а саме, результати виборів до Верховної Ради України за всі 30 років, свідчать про геть зворотнє:
Напевно, Симоненко, Вітренко, Мороз, Литвин, Тимошенко та вся Донецька сєпарська мафія, які були перманентними домінантами в Парламенті, саме і є тими, "провідниками до NATO", в яких український загал весь час сублімував свої найвологіші бажання потрапити до Альянсу???
Верховна Рада України ухвалює курс країни на NATO, делегований суспільством.
Ба більше, напевно, саме через своє "палке бажання отримати членство в NATO" в 2019 електорат України обирає президентом України чєбашку з вельми рясним московським минулим, який вже невздовзі на вимогу рускіх розміновує весь Південь країни та акваторію Азовського моря. І після таких "про-натівських" ініціатив президента, його рейтинг лише зростає!
Чим більше ви ******* самому собі, тим менше шансів на ваше переосмислення.
P.S. Ваша маячня про "VPN аккаунти" та це ваш такий самий піздьож, як і решта писанини.
ватніку, в NATO всі так відразу й зрозуміли, що голова Гонгадзе, відрізана Кучмою та Пінчуком, саме й була тією підготовчим заходом що до членства.
"Будамешстський меморандум"
Дурачок, ти не зможеш навести жодного пункту з меморандуму, який би не виконали чи то США, чи то UK.
"Зеленський теж ніколи не декларував"
Та нахєр тому Зєлупі що кому декларувати, коли він тупо ******* всі бюджети разом із військовим включно.
Зєлупа дзвонить до NATO: "Надішліть нам нову пару галошів, бо ту, що ви надіслали нам раніше ми з'їли ще на минулому тижні".
Ванюшка, ти народився, й виріс в зоопарку, і наївно, але дарма, вважаєш, що за парканом твого зоопарку продовжується такий же самий зоопарк.
Але те,що він сказав НЕ ЗБИВАТИМУТЬ,це прямий дозвіл путлєру руйнувати безкарно і далі Україну...
Вже он в їхніх рашистських пабликах заклики бити по АЕС.
І битимуть.