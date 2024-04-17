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Новости Война
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Союзники сбивали ракеты Ирана над Израилем для защиты своих авиабаз, - Боррель

боррель

На территории Израиля находятся авиабазы западных стран. Во время воздушной атаки Ирана союзники защищали их.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На месте президента Зеленского, очевидно, в этой ситуации я бы стремился подчеркнуть, что Украину также бомбят, и что лишь несколько дней назад Россия разрушила важную электрическую станцию, которая обеспечивает Киев. Украина была неспособна предотвратить это вследствие нехватки боеприпасов для ПВО. Все министры пока ищут пути для усиления способностей воздушной обороны Украины. В понедельник, когда встретятся министры обороны, надеюсь, мы сможем взять на себя очень конкретные обязательства в этом направлении", - отметил он.

В то же время Боррель заявил, что ситуация в Украине и ситуация в Израиле имеют существенные отличия и не могут сравниваться. В частности, Израиль имеет противовоздушную систему, которая защищает его воздушное пространство, на возведение которой потрачено много лет, и имеет высокую цену.

Читайте также: Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС, - Боррель

"Даже если бы у нас были наличные деньги, мы бы не могли установить такую систему (в Украине - Ред.) в течение ночи. Во-вторых, иранская атака была отбита с помощью ракет с авиабаз, принадлежащих Франции, Соединенным Штатам и Иордании – они также защищали свои собственные авиабазы. Этого не происходит в Украине. Там нет авиабаз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании, их нет и в любом другом месте, где российские ракеты могли бы долетать. Поэтому эти две ситуации нельзя сравнивать, потому что эти ситуации разные", - сказал политик.

Однако он добавил, что ЕС, без сомнения, должен продолжать усилия по наращиванию способностей Украины в противовоздушной защите, и особенно напряженно работает для достижения этой цели в течение нескольких прошлых недель.

Читайте также: США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, как делали это в Израиле, потому что разные картины угроз, - Белый дом

Автор: 

Израиль (1918) Украина (44911) Боррель (784)


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Топ комментарии
+15
о, пішли гнилі відмазки!!!
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17.04.2024 01:43
+10
яких казок нам тільки не розповідали з 2022 року !
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17.04.2024 01:43
+9
Та ну. Обісцялися так і скажіть. Брехунів зневажають усі.
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17.04.2024 01:45
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о, пішли гнилі відмазки!!!
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17.04.2024 01:43 Ответить
При чтому по іх авіабазах ніхто не стріляв, але вони їх захищали і збивали ракети, що летіли у зовсівм іншу сторону )))

На авіабазах мабуть компаса не було, тому вони не зрозуміли що це не по ним стріляють
Короче - вся причина у відсутностті КОМПАСУІ

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17.04.2024 04:05 Ответить
яких казок нам тільки не розповідали з 2022 року !
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17.04.2024 01:43 Ответить
Союзники збивали...
Ракети - десь далеко-

Десь між Дамаском і Алеппо...
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17.04.2024 01:44 Ответить
Та ну. Обісцялися так і скажіть. Брехунів зневажають усі.
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17.04.2024 01:45 Ответить
Брехунів зневажають навіть більше за боягузів які чесно визнають свій страх.
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17.04.2024 01:46 Ответить
"Іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати." - інколи краще мовчати.

Іран і не збирався атакувати ті авіабази. Якщо керуватися логікою НАТО щодо ракет у Польщі, то нафіга було чіпати шахеди і ракети над Йорданією? Нехай би летіли собі в Ізраїль. А якщо керуватися логікою Бореля, то чому поляки і румуни тоді не збивали кацапські ракети, які теж могли летіти на їхні авіабази, а може й на американські війська, які стоять в цих країнах?

І якщо вже на те пішло, розмістіть свої авіабази в Україні та й збивайте ракети. Чому там не страшно, а тут раптом сикотно?
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17.04.2024 01:52 Ответить
Слова Макрона - ""Оскільки ми перебуваємо на території Йорданії на прохання Йорданії, ми здійснили перехоплення в межах охорони та оборони цієї суботи. (...) Повітряний простір Йорданії було порушено цими запусками. Ми підняли наші літаки і ми перехопили те, що мали перехопити", - розповів Макрон.". Питання, чому не можна попрохати французів перебувати на території України? Невже вони злякаються?)
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17.04.2024 01:57 Ответить
От цікаво якщо атакують країни НАТО вони так само мабуть будуть думати. А це балтійські країни. За них можна й не воювати. Чи ще щось подібне. Я думаю що росіяни якби хотіли успіху могли запросто нападати на країни НАТО. Немає в них духу воювати.
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17.04.2024 01:58 Ответить
Предполагался массированный ядерный удар по восточной Польше что бы замедлить московитов. О Прибалтике и разговоров никогда не было.
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17.04.2024 02:07 Ответить
Это уже не смешно даже. С каких это делов ракеты летели бы на эти базы если Иран предупредил за 3 дня об атаке, и предложил компромисс что бы ее вообще не делать
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17.04.2024 02:00 Ответить
Ну да! Сбивать ракеты над территорией суверенных государств это благо! Это не эскалация! Это можно если нам по голове могут настучать! А куда и как те ракеты упадут дело десятое!
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17.04.2024 02:04 Ответить
Ну вот, амеры себя защищали. А дурачок уже такое наговорил, шо теперь долго у власти не удержится.
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17.04.2024 02:08 Ответить
Насчет дурачка , торкнуло?
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17.04.2024 07:34 Ответить
А можна в Україні хоч маленьку вашу базу поставити? Ну якщо це так, млять, діє...
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17.04.2024 02:12 Ответить
Дійсно, чому американці не захищають свої біолабораторії, котрих немало розкидано по всій території України?
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17.04.2024 08:40 Ответить
А на території України ще є 30-35 млн. людей і якщо їх не захищати сьогодні,то завтра вони будуть біженцями ЄС,а це зруйнує вашу економіку куди більше,чим приліт Шахеда в авіабазу.А ще,шановний пане Борель,ядерні держави взяли на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і незалежність України в Будапештському меморандумі,і не треба розказувати,що це просто папірець,цей папірець ратифікований радбезом ООН і став частиною договору про неросповсюдження ядерної зброї,і саме під час ратифікації Будапештського меморандуму в ООН,до нього приєдналася Франція і Китай,який тепер розказує про якусь міфічну "українську кризу".P.S: Вартість однієї пускової шахи для міжконтинентальної балістичної ядерної ракети в рази більша,чим той мізер,який ви надали за 2 роки,а таких шахт у нас було 176.
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17.04.2024 02:16 Ответить
Кацапские трели. Израиль , с момента своего создания, раз 5 подписывал со Штатами договоры о военном сотрудничестве. Мы же этим похвастать не може. М-а-а, в отличии от Израиля, даже что было с военки, продали. Мало того, главный ДЛБ-обвинитель Штатов, до 2022-го года, вместо на военку, выделял бюджет на велике крадiвництво. Дурачок, твоя наглость - второе счастье, второй раз не пройдет. Амеры, независимо от твоей воли , к лету, дадут столько, вооружений, чтобы хватило для обороны , а не твоих тупых мясных штурмов. А за это время будь добр, вооружи страну. Так шо понты для вновь прибывших будешь колотить на киче. Но там крылышки быстро ощипят... ЗЫ... кста, а куда исчез Карабас-Барабас?
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17.04.2024 02:32 Ответить
Нічого не зрозумів,що ти там нашкрабало на кримінально-сибірському есперанто з елементами скабєєвсько-соловйовської шизофренії .Щось про Ізраїль і п'ять раз со Штатамі? Документи ратифіковані ООН мають набагато вищий рівень міжнародної юрисдикції,чим міждержавні двохсторонні угоди.Все,що пройшло ратифікацію радбезу ООН зобов'язує всіх членів ООН до виконання.Будапештський меморандум став частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,тому він має найвищий статус і всі члени ядерного клубу зобо'язані його виконувати,саме тому Китай говорить не про воєнну експансію,а про міфічну "українську кризу".
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17.04.2024 03:13 Ответить
"Будапештський меморандум"

Тобто, коли країни Східної Європи, усвідомлюючи реальну загрозу власному існуванню, яка надходить з Ванюшечной, докладали всі свої суспільні зусилля до приєднання до НАТО, запроваджуючи демократичні реформи та ухвалюючи довгострокові оборонні програми та бюджети, українське суспільство навпаки майже всеціло інтегрувалося у Ванюшечную, займаючи сталу про-активну антинатівську позицію протягом десятиліть, лише підписавши нікчемний меморандум, одним із сторін якого є, власне, Ванюшечная . Тому, якщо у вас пам'яті обмаль, то варто нагадати, що Україна виконувала власне розброєння саме на вимогу Ванюшечной в першу чергу.

Вочевидь, що і, власне, сам Будапештський меморандум ви не бачили на власні очі, отже й не свідомі того, що саме там написано.
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17.04.2024 03:47 Ответить
Ой не кажи, немає сечі терпіти ці пекельні борошна, свідомий Кацапчик
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17.04.2024 04:14 Ответить
ван'я, це у вас ранкова полюція, чи просто фімоз головного мозоку?
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17.04.2024 04:28 Ответить
1) країни східної Європи ніколи жодних оборонних програм не ухвалювали,крім Польщі,в них був договір з США та Британією,інші навіть зараз не виконують статут НАТО 2% ВВП на оборону. 2) Українське суспільство ніколи не інтегрувалося в рашу,про що свідчать дані референдуму 1.12.1991 року та відмова вступати в СНД,членом якого Україна ніколи не була.якби інтегрувалося,то було б як в Білорусі.раша саме тому й напала,що не інтегрувались. 3) Українське суспільство ніколи не займало антинатівську позицію,а наоборот,інтеграція в НАТО записана в українську Конституцію,навіть партія Регіонів в своїй програмі записувала інтеграцію в НАТО. 4) "нікчемний меморандум"-це частина Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ративікованої ООН.5) с пам'ятю все гаразд,і дуже добре пам'ятаю,як Клінтон виламував руки Україні,а Альберт Ґор з Києва не вилазив і погрожував санкціями,так що не треба про рашу плести,якраз Єльцин і відмовлявся підписувати,поки Клінтон не уболтав. 6) Будапешстький меморандум-це не секретний документ,його бачили всі кому не лінь,він в відкритому доступі і там всього-навсього дуже важливих 5-ть пунктів. P.S. кремлебот,перестань бігати під VPN з різних акаунтів і нести кремлівський брєд під моїми повідрмленнями.
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17.04.2024 04:52 Ответить
"Українське суспільство ніколи не займало антинатівську позицію"

Що, срейозно??? Та невжеж??? Ваші твердження звучать, як відвертий піздьож, бо факти, а саме, результати виборів до Верховної Ради України за всі 30 років, свідчать про геть зворотнє:


Напевно, Симоненко, Вітренко, Мороз, Литвин, Тимошенко та вся Донецька сєпарська мафія, які були перманентними домінантами в Парламенті, саме і є тими, "провідниками до NATO", в яких український загал весь час сублімував свої найвологіші бажання потрапити до Альянсу???


Верховна Рада України ухвалює курс країни на NATO, делегований суспільством.

Ба більше, напевно, саме через своє "палке бажання отримати членство в NATO" в 2019 електорат України обирає президентом України чєбашку з вельми рясним московським минулим, який вже невздовзі на вимогу рускіх розміновує весь Південь країни та акваторію Азовського моря. І після таких "про-натівських" ініціатив президента, його рейтинг лише зростає!

Чим більше ви ******* самому собі, тим менше шансів на ваше переосмислення.

P.S. Ваша маячня про "VPN аккаунти" та це ваш такий самий піздьож, як і решта писанини.
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17.04.2024 07:36 Ответить
Кремлебот;для особливообдарованих: І регіони і Тимошенко в своїх програмах записували членство в НАТО,Литвин теж не був проти,ба більше,саме при Кучмі,Литвину і Морозі почалась співпраця з НАТО.Якби симоненко мав більшість,то ми давно би вже були на Колимі.Зеленський теж ніколи не декларував,що він викине з Конституції шлях до НАТО,саме тому,твій хазяїн і відправив твоїх соплеменників з парадною формою,думаючи,що Зе вибрали,щоб стати рабами росіюшки.Ти прибігло під мій допис витерти ноги кремлівською пропогандою об "Будамешстський меморандум",бо одна згадка його відразу пукани у вас на болотах підриває,не получилось-переключився на брєд про НАТО,типова поведінка болотних ботів.
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17.04.2024 14:45 Ответить
"Кучмі,Литвину і Морозі почалась співпраця з НАТО."

ватніку, в NATO всі так відразу й зрозуміли, що голова Гонгадзе, відрізана Кучмою та Пінчуком, саме й була тією підготовчим заходом що до членства.

"Будамешстський меморандум"
Дурачок, ти не зможеш навести жодного пункту з меморандуму, який би не виконали чи то США, чи то UK.

"Зеленський теж ніколи не декларував"
Та нахєр тому Зєлупі що кому декларувати, коли він тупо ******* всі бюджети разом із військовим включно.
Зєлупа дзвонить до NATO: "Надішліть нам нову пару галошів, бо ту, що ви надіслали нам раніше ми з'їли ще на минулому тижні".

Ванюшка, ти народився, й виріс в зоопарку, і наївно, але дарма, вважаєш, що за парканом твого зоопарку продовжується такий же самий зоопарк.
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17.04.2024 15:21 Ответить
Борель, Хутiн одобряе!
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17.04.2024 03:24 Ответить
Потужно. Рішуче.
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17.04.2024 04:53 Ответить
Що не збивають над Україною,це,власне,їхня справа.
Але те,що він сказав НЕ ЗБИВАТИМУТЬ,це прямий дозвіл путлєру руйнувати безкарно і далі Україну...
Вже он в їхніх рашистських пабликах заклики бити по АЕС.
І битимуть.
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17.04.2024 05:20 Ответить
Ну так вони давно дають зрозуміти що ЦІЙ ВЛАДІ КРАДІЇВ І БРЕХУНІВ ВОНИ ДОПОМАГАТИ НЕ БУДУТЬ
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17.04.2024 05:48 Ответить
Так,звичайно.Влада захищена на 300%.А знищують простих українців і Україну.
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17.04.2024 06:36 Ответить
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17.04.2024 05:42 Ответить
Втіраєт какую-то дічь.
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17.04.2024 05:49 Ответить
Над Україною також збивайте для захисту власних авабаз ,і над Румунією і над Польщею.Вважайте що це напад на НАТО ,бо пряма заборона наті на розширення це вже і є напад.
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17.04.2024 06:22 Ответить
Так в чім проблема. Поставте по одній базі в Прилуках, Полтаві, Миколаєві, Дніпрі. Та й закриємо це питання. Чи знов ЕСКАЛАЦІЯ.
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17.04.2024 06:37 Ответить
Що заважало такі самі авіабази розмістити в Україні? Припустимо, після анексії Криму?
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17.04.2024 07:31 Ответить
після анексії Криму нам не продавали навіть снайперські гвинтівки .
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17.04.2024 11:03 Ответить
Гниль єврогейська.Ппилетіло би разок вам на ваші дурні бошки парочка ракет та ФАБів тоді б зрозуміли,як зараз живється українському народу.
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17.04.2024 07:37 Ответить
У вас Шахиди і ракети літають біля баз в Польщі і Румунії і ви як чмирі не збиваєте, а принцеса Іорданії сама збила 6 шахедів на своєму Ф-16, а поляки обісралися)))) серуни))))
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17.04.2024 07:48 Ответить
Всі хто голосував за блазня,винні,що кацапи тепер бомбардують Україну!
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17.04.2024 07:48 Ответить
Західні брехуни і 3,14стаболи відкривають свою брехливу невидиму суть.
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17.04.2024 08:27 Ответить
 
 