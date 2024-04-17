Союзники сбивали ракеты Ирана над Израилем для защиты своих авиабаз, - Боррель

На территории Израиля находятся авиабазы западных стран. Во время воздушной атаки Ирана союзники защищали их.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На месте президента Зеленского, очевидно, в этой ситуации я бы стремился подчеркнуть, что Украину также бомбят, и что лишь несколько дней назад Россия разрушила важную электрическую станцию, которая обеспечивает Киев. Украина была неспособна предотвратить это вследствие нехватки боеприпасов для ПВО. Все министры пока ищут пути для усиления способностей воздушной обороны Украины. В понедельник, когда встретятся министры обороны, надеюсь, мы сможем взять на себя очень конкретные обязательства в этом направлении", - отметил он.

В то же время Боррель заявил, что ситуация в Украине и ситуация в Израиле имеют существенные отличия и не могут сравниваться. В частности, Израиль имеет противовоздушную систему, которая защищает его воздушное пространство, на возведение которой потрачено много лет, и имеет высокую цену.

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"Даже если бы у нас были наличные деньги, мы бы не могли установить такую систему (в Украине - Ред.) в течение ночи. Во-вторых, иранская атака была отбита с помощью ракет с авиабаз, принадлежащих Франции, Соединенным Штатам и Иордании – они также защищали свои собственные авиабазы. Этого не происходит в Украине. Там нет авиабаз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании, их нет и в любом другом месте, где российские ракеты могли бы долетать. Поэтому эти две ситуации нельзя сравнивать, потому что эти ситуации разные", - сказал политик.

Однако он добавил, что ЕС, без сомнения, должен продолжать усилия по наращиванию способностей Украины в противовоздушной защите, и особенно напряженно работает для достижения этой цели в течение нескольких прошлых недель.

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