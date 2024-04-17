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Новости Война
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В течение дня войска РФ обстреляли Сумщину 35 раз. Один человек получил ранения, - ОВА

сумщина

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 218 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Сумской ОВА.

"Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманьская Шосткинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады", - говорится в сообщении.

  • Белопольская громада: с территории России осуществлен обстрел из стрелкового оружия, минометов (20 взрывов), АГС (35 взрывов), артиллерии (16 взрывов), обстрел FPV- дроном (1 взрыв).
  • Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (34 взрыва), минометов (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован обстрел НУРС, 8 ракет с 1 вертолета, минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов).
  • Кролевецкая громада: с территории России осуществлен обстрел из РСЗО (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: был артобстрел (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирована атака 2-х вражеских FPV дронов.
  • Краснопольская громада: 23 мины сбросил враг на территорию громады. Также были артиллерийские обстрелы (12 взрывов).
  • Юнаковская громада: с территории России произведен минометный обстрел (6 взрывов), вражескими БпЛА осуществлен сброс боеприпасов типа ВОГ (3 взрыва).
  • Ямпольская громада: нанесен авиаудар (КАБ). В результате удара один человек получил ранения.
  • Шалыгинская громада: россияне избивали из артиллерии (7 взрывов) и минометов (5 взрывов).
  • Шосткинская громада: враг ударил из РСЗО (2 взрыва).
  • Ворожбянская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва).

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обстрел (26862) Сумская область (2988)


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