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Байден оказался по одну сторону с Путиным, защищая российские НПЗ от ударов Украины, - Bloomberg

байден,путін

Президент США Джо Байден оказался по одну сторону с российским диктатором Владимиром Путиным из-за украинских ударов по НПЗ в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Президент РФ Путин оправдывает волну атак ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины как ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Однако, необычайно то, что США по этому вопросу оказались по одну сторону с Путиным.

Администрация Байдена публично выступила против нападения Украины на нефтеперерабатывающие заводы, очевидно, опасаясь мировых цен на нефть.

"Правительству в Киеве трудно с этим смириться, поскольку оно отчаянно обращается к союзникам за дополнительными системами ПВО для защиты городов от российских бомбардировок, а украинские войска стремятся удержать линию фронта с запасами боеприпасов, которые истощаются", - отмечает издание.

Также читайте: Атаки Украины на российские НПЗ усилили напряженность в отношениях с США. Киев возмущен реакцией Вашингтона, - WP

Около 60 миллиардов долларов США, критически важных для Украины, до сих пор заблокированы в Конгрессе. Новую попытку на этой неделе одобрить помощь рискует сорвать межреспубликанская борьба.

"Путин по-прежнему сосредоточен на своих военных целях и мобилизовал российскую экономику, чтобы нанести поражение украинским силам, которые все равно полны решимости защитить свою страну", – добавляют аналитики.

Уже третий год Запад не может достичь консенсуса по поводу того, насколько сильно нужно дать отпор России, имеющей ядерное оружие, чтобы помочь Украине победить. И это, несмотря на то, что некоторые лидеры предупреждают: поражение является серьезной угрозой безопасности Европы.

Читайте также: Кулеба об ударах по НПЗ РФ: Каждый выживает, как может

"На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой Путин преуспевает", - подытожили в статье.

Автор: 

Байден (2785) НПЗ (238) путин (31201)


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Топ комментарии
+30
Всі останні Адміністрації очолювані демократами, активно захищали інтереси параші та будували партнерські відносини з нею. Глобально нічого не змінилось і зараз.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
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17.04.2024 07:20
+26
Ми боремся за своє виживання - США за ціни на нафту - треш
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17.04.2024 07:19
+15
А шо - це вперше? Північний потік хто дозволив добудувати? Хто не дав лендліз? Хто не дає далекобійних ракет? Хто зволікав з допомогою у перші місяці війни? Хто постійно за спиною України веде перемовини з кацапами?
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17.04.2024 07:27
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Правила форума Совет форумчан
Пока Байден и Трамп дерутся за власть США теряет контроль над международной ситуацией.
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17.04.2024 07:16 Ответить
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17.04.2024 08:44 Ответить
Ми боремся за своє виживання - США за ціни на нафту - треш
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17.04.2024 07:19 Ответить
Яке діло США до когось? У них немає союзників а є тільки інтереси.
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17.04.2024 08:08 Ответить
Не-не. Только что сказали, что Израиль стратегический союзник. Еще бы, Америкой заправляет еврейский капитал.
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17.04.2024 08:46 Ответить
Суть в тому ,що удари по нпз - збільшують постачання нафти росією ( бо менше її йде на внутрішню переробку на пальне).
Тому цей піндьож про страх росту стосовно нафтових цін - це тупий розвод обивателя.
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17.04.2024 09:24 Ответить
Всі останні Адміністрації очолювані демократами, активно захищали інтереси параші та будували партнерські відносини з нею. Глобально нічого не змінилось і зараз.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
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17.04.2024 07:20 Ответить
Нынешнюю Администрацию, в первую очередь, интересует переизбрание на второй срок и любые перспективы дестабилизации, которая может вызвать малейший рост цен на актуальные товары и недовольство рядового избирателя США, который в свою очередь от украинского мало чем отличается и также мыслит в основном желудком, ее очень пугают. Интересы Украины при этот очевидно страдают, но даже этой, слабой, нерешительной и непригодной для решения сложнейших, глобальных задач Администрации, мы очень многим обязаны.
А для того, чтобы подобных ситуаций больше никогда не возникало, нужно быть независимыми, со всей ответственностью относиться к судьбе своей страны и научиться выбирать во власть не дешевых клоунов, подонков и популистов, а государственников, которые обладают необходимыми качествами и знаниями для проведения необходимых реформ и построения сильного и развитого государства с которым будут считаться и интересы которого будут учитывать.
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17.04.2024 07:49 Ответить
******* адміністрація США це смердючі терпіли і імпотенти які вже кілька місяців не можуть проголосувати за допомогу Україні і не допомагають Україні
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17.04.2024 10:30 Ответить
зараз починаєм розуміти, що не опинився а був разом , судячи з того що до повномасштабного вторгнення ведучий розвідки США з високопоставленними особами Білого Дому обіцяли мордору що будуть держати Україну, щоб вона на била і воювала на території мордору. та і та іпеточна допомога яка надається про це говорить. при тому що списаної на складах зброї і набоїв , які чекає утилізація є в рази більше ніж нам було б потрібно для перемоги. тільки в Німеччині на складах бази США американських, касетних ************ , чекаючих утилізації декілька мільонів.
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17.04.2024 07:21 Ответить
Якщо друг виявився раптом
Заклопотаним ціною нафти,
Чи не ввів він мене в оману?
Гарний він чи поганий?
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17.04.2024 07:26 Ответить
парня у Бахмут тягни, ризикни...
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17.04.2024 08:11 Ответить
У кожного - свої інтереси. Здебільшого - фінансові.
А те, що Байден не може поставити іміджеві інтереси вище фінансових, стане згодом проблемою США.
Як і решти Європи.
На Заході у розпалі епоха слабких людей, породжених стабільними часами.
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17.04.2024 08:43 Ответить
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17.04.2024 08:47 Ответить
А шо - це вперше? Північний потік хто дозволив добудувати? Хто не дав лендліз? Хто не дає далекобійних ракет? Хто зволікав з допомогою у перші місяці війни? Хто постійно за спиною України веде перемовини з кацапами?
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17.04.2024 07:27 Ответить
Іноді так хочеться, щоб БОГ переніс кацапію кудись під Каліфорнію! Або хоча б за Польщу...
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17.04.2024 07:40 Ответить
Сенатор Тед Круз заявив, що він бачив документи, які ретельно приховуються від громадськості, з яких випливає, що путін з байденом таємно домовилися ще до війни. Причина, чому публіка не бачила цих документів, полягає в тому, що адміністрація байдена помістила їх у розділ "секретні". Група сенаторів звинуватила байдена у зраді інтересів США, тому що він увесь цей час фінансово допомагає росії та китаю та веде з ними торгівлю. Крім того, байден розморозив 10 млрд арештованих доларів для ірану. Для контактів з путіним байден використовує главу ЦРУ кірбі. Кірбі показав себе спритним дипломатом, який не гребував жити в кремлі і навіть їздив у гості до кадирова.
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17.04.2024 08:11 Ответить
про якого кірбі мова, з Нінтендо?
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17.04.2024 08:19 Ответить
Про Джона Кiрбi, звiсно, голову ЦРУ. А що таке Нінтендо?
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17.04.2024 08:38 Ответить
Яким боком Д. Кірбі до ЦРУ?
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17.04.2024 09:01 Ответить
байден такий же гандон і нікчема, як і його колишній шеф обама...
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17.04.2024 08:12 Ответить
Америка шукає пригоди на свою дупу за рахунок України, але це їй не минеться, бо бумеранг в скорому часі повернеться до неї.
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17.04.2024 08:19 Ответить
Штати сцикуни, вони вже 63 роки терплять у себе під боком таку комуністичну заразу як Куба!
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17.04.2024 08:22 Ответить
Куба то дріб'язок. Ти більше, що там потроху ідуть на контакт із США
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17.04.2024 08:47 Ответить
Не дріб'язок мали в США яйця давно ввели війська в кубу і навели б там лад
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17.04.2024 10:31 Ответить
Колись уже вводили. Нічого доброго з цього не було, лише розгул криміналу, грабунок і диктатура Батісти. І навряд чи кубинці знову хочуть повторення.
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17.04.2024 11:35 Ответить
При батісті вони жили краще чим при комуністах злочинцях Кастро мали хороший ВВП приватну власність, бізнес і багато чого якісні дороги, 3 ВВП на душу населення в обох америках. А от коли прийшли злочинці Кастро настав період конц таборів, карткової системи і найбільш бідної країни світу. І США замість того щоб поступити як лідер і ввести війська в кубу і знищити анти американський режим який був маріонеткою совка терпів їх роками це нормально?
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17.04.2024 11:57 Ответить
Так добре жили що були ладні на все аби здихатися Батисти. Нічого вони добре там не жили.
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17.04.2024 12:25 Ответить
На все були згодні бандити на чолі з Кастро які були комуністами і перетворили країну на повне лайно. А от чому США починаючи з захопленням влади комуністами нічого не зробили щоб повалити цей режим такі терпіли як Кеннеді чи картер навіть війська не наважились ввести проти куби
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17.04.2024 13:44 Ответить
Україні вже зараз варто ставити ультиматум і США І їх друзям рашистам.Не заберетесь з України , будуть знищені не тільки нафтопереробні заводи,нафтопроводи ,але й рашистські газогони, та електропідстанці.
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17.04.2024 08:25 Ответить
100% правильно. Єдина поправка: слід говорити не США, а нинішня адміністрація Білого дому, яка розуміє лише мову ультиматумів.
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17.04.2024 08:41 Ответить
А ще у нас є багато радіоактивних відходів, можна створювати багато брудних бомб і ракет (для цього багато розуму і технологій не треба) та шантажувати "цивілізований" світ, що будемо обстрілювати болота якщо не буде підтримки України. Це мрії, не осуджуйте!😁
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17.04.2024 11:21 Ответить
Це мрії, не осуджуйте!-не варто осуджувати ту людину.котра сама себе вже осудила...Не треба брудних бомб і ракет.Достатньо і того,що вже себе показало (зброя)від якої і США і їх рашистські друзі не в захваті , чи то пчинаютьпанікувати...
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17.04.2024 16:28 Ответить
в США та й в багатьох інших країнах демократія, як явище, зникає. а може особливо і не встигла визріти в тій якості, яку вона теоретично б означала. В даний час маємо великий вплив то фінансових мішків, то чужоземний вплив чи то діаспор чи явно означених противників.
Свобода слова(у збоченому вигляді) і безвідповідальність бізнесу призвели до влади не самих порядних людей. Згадайте - який скандал був колись із підслуховуванням. але ще раніше так і не покарали справжніх винуватців у вбивстві президента. А це означає одне - законність там таки умовна. Ось Трампа звинувачують у багатьох гріхах і в уяві американців маніпулювання своїми фінансовими показниками з обману банків та податкової таки є злочином. Але чекають рішення суду, а суд не ставить крапку у встановленнні вини. Прямо як у нас - політично залежний. В Байдена теж є слабкі місця з цього боку. Бо в моєму розумінні президент не може мати саме серед своїх близьких людей з заплямованою репутацією. Бо появляється можливість впливу на президента.
Чи не занадто великий вплив юристів на політичне життя країни?
жиріновський як блазень озвучував істини яких часто не помічали: ось ми пошлемо мільйон руських і вони там виберуть нам нашого президента. так вони вже там ті соплемінники жиріновського. але це умовні росіяни. єврейська діаспора вже там дуже давно і вона там різна. Більшість вихідців з совка чи вже з раші нормально працюють і дуже б не хотіли, аби штати стали маріонеткою в руках раші. Бо вони чітко бачать переваги американського способу життя.
Але є частина не тільки росіян чи ще кого (українців теж) що працюють на інформаційні помийки та інші служби, для яких нормальне звичайне життя америки зовсім не важливе. Якісь фінансові мішки оплачують ту всю паскудну роботу і тому не слід дивуватися то якимось статтям в одних газетах, то висловам окремих політиків, що майже на межі здорового глузду. І наші громадяни обурюються цьому. Але це насправді не мета штатів вцілому. Це така політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу. Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри. Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно. Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець. Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає. А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку. Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників.
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17.04.2024 08:25 Ответить
Демократія нікуди не зникає, не ведіться на цей популісткій вкид.
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17.04.2024 08:48 Ответить
гітлер, зеленський, обама були обрані ніби то демократично. але є особливості - гітлер і зеленський обіцяли щось таке, що виявилося нездійсненим і навіть протилежним тому, що обіцяли. Обама не знаю що обіцяв, але обрали його в основному всі емігранти та люди з певними расовими ознаками. що цікаво що радниками у нього були люди не зовсім темношкірі, але особливі як то і має бути. І як то має бути у таких пройдисвітів - штати закрили очі на бандитську політику раші, а інші з цього кодла організували йому премію в мільйон доларів. Якщо хтось не бачить у цьому хабар - я ж не винуватий. Як ми бачимо - демократти роблять ставку на силу, що демократію цінить як можливість порушувати у сталений порядок в штатах. До речі: була підозра, що обама не є уроженцем штатів і він формально не мав права балотуватися. Але система демократії як залога законності не справилася і обама таки дуже як на мене нашкодив інтересам штатів і світу. Те ж саме у нас і прямо так само - агрохамія раптом вирішує долю України. наєм раптом вирішує долю українців. як на мене - це не демократія, коли інтереси українців вирішують чужинці.
відвідини наших чужинців (а всі наші урядовці ведуть себе як чужинці для українців) кісінджером перед смертю - схоже як передача естафети давнього відношення цих покручів до українців.
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17.04.2024 10:00 Ответить
Гітлер зіграв на ревпншистьких поглядах. Формально якби він не почав би війну, третій рейх би існував і досі.

Обаму обрали тому що втомилися від дурної політики Буша мл. І формально рах його обрали аж два рази підряд, то було за що.

А Зе обрали тому що наш народ спочатку мае завищені очікування, потім повне розчарування а потім його кидає у протилежні крайнощі.

Демократія тут ні до чого.
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17.04.2024 11:42 Ответить
"Політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу.

Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри.

Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно.

Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець.

Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає.

А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку.

Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників."
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17.04.2024 09:28 Ответить
Америка як ''світовий жандарм'' вже здулася.
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17.04.2024 08:33 Ответить
💯
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17.04.2024 08:49 Ответить
Осталось сдуть печатный станок. Чем сейчас Россия, Китай и Иран занимаются.
Доллар для всего мира держится на доверии. Доверие с каждым днем растет.
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17.04.2024 08:56 Ответить
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17.04.2024 08:36 Ответить
І тут я повірив в деменцію(
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17.04.2024 08:50 Ответить
Зате у Дніпрі найбільша у Європі синагога...
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17.04.2024 09:15 Ответить
і відсутність надійного ппо?
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17.04.2024 10:01 Ответить
Бідон захищає нпз, недає списані касетні ********** ,не підписав лендліз - але у всьому винуватий Трамп - який навіть не займає жодних посад.)))
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17.04.2024 09:19 Ответить
Ці пєнси-маразматики вже задовбали, вони не повинні мати права голосу, не те щоб керувати чимось...
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17.04.2024 10:32 Ответить
Трамп правий. По факту не тільки Україна брала безумні хабарі від москалів, але й європейські політики також брали і хабарі не менші, і до війни з москалями теж не готувалися. Хто з європейців вкладали у своє озброєння 2 відсотки ВВП??? Тільки Франція з 2017 року. У німців 2 відсотки ВВП - це 100 млрд., у поляків - 13 млрд. За 2,5 роки повномасштабної війни, де українці зупинили орду ціною сотень тисяч життів військових і цивільних, скільки потратили німці, поляки??? Явно не 200 млрд і 25 млрд відповідно, так же. Більше того, поляки вкрали допомогу ЄС для українців вартістю більше мільярда доларів, в той час, коли вони самі себе вже призначають наглядачем за Україною, і махають папірцем з цифрами, скільки вони потратили на Україну. Безсумнівно, німцям і полякам вигідно тицьнути мільярд українцям, щоб ті стікали кров'ю, зупиняючи орду, а не платити по 100 млрд (поляки - 13 млрд відповідно) в рік на озброєння, а потім ще власних людей посилати на війну. Тепер про корупцію. Поляки вкрали більше мільярда доларів допомоги для українців, чи є якесь розслідування? Немає. Чому? Тому що розкрадання було не без відома керівників ЄС, чи не так? Як Угорщині щорічно виділяються по 10 млрд і це при тому, що вона вкрай похабно себе веде? А точніше, скільки відкату Угорщина за це дає?! Скільки європейських політиків загальновідомо беруть хабарі від москалів черед AfD?! Чи є розслідування? Немає. Чи є реакція на останній скандал Урсули фон дер Ляєн з кумівством? Немає. За таких обставин, чи не занадто багато звинувачень на адресу українського народу, який ціною життів кількох поколінь найкращих українців повністю захистив усю Європу?!
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17.04.2024 11:54 Ответить
Захід весь час по один бік з ****** - хто ще не зрозумів ?!
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17.04.2024 12:27 Ответить
У бидона фляга свистит!
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17.04.2024 12:54 Ответить
 
 