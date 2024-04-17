Байден оказался по одну сторону с Путиным, защищая российские НПЗ от ударов Украины, - Bloomberg
Президент США Джо Байден оказался по одну сторону с российским диктатором Владимиром Путиным из-за украинских ударов по НПЗ в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Президент РФ Путин оправдывает волну атак ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины как ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Однако, необычайно то, что США по этому вопросу оказались по одну сторону с Путиным.
Администрация Байдена публично выступила против нападения Украины на нефтеперерабатывающие заводы, очевидно, опасаясь мировых цен на нефть.
"Правительству в Киеве трудно с этим смириться, поскольку оно отчаянно обращается к союзникам за дополнительными системами ПВО для защиты городов от российских бомбардировок, а украинские войска стремятся удержать линию фронта с запасами боеприпасов, которые истощаются", - отмечает издание.
Около 60 миллиардов долларов США, критически важных для Украины, до сих пор заблокированы в Конгрессе. Новую попытку на этой неделе одобрить помощь рискует сорвать межреспубликанская борьба.
"Путин по-прежнему сосредоточен на своих военных целях и мобилизовал российскую экономику, чтобы нанести поражение украинским силам, которые все равно полны решимости защитить свою страну", – добавляют аналитики.
Уже третий год Запад не может достичь консенсуса по поводу того, насколько сильно нужно дать отпор России, имеющей ядерное оружие, чтобы помочь Украине победить. И это, несмотря на то, что некоторые лидеры предупреждают: поражение является серьезной угрозой безопасности Европы.
"На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой Путин преуспевает", - подытожили в статье.
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Тому цей піндьож про страх росту стосовно нафтових цін - це тупий розвод обивателя.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
А для того, чтобы подобных ситуаций больше никогда не возникало, нужно быть независимыми, со всей ответственностью относиться к судьбе своей страны и научиться выбирать во власть не дешевых клоунов, подонков и популистов, а государственников, которые обладают необходимыми качествами и знаниями для проведения необходимых реформ и построения сильного и развитого государства с которым будут считаться и интересы которого будут учитывать.
Заклопотаним ціною нафти,
Чи не ввів він мене в оману?
Гарний він чи поганий?
А те, що Байден не може поставити іміджеві інтереси вище фінансових, стане згодом проблемою США.
Як і решти Європи.
На Заході у розпалі епоха слабких людей, породжених стабільними часами.
Свобода слова(у збоченому вигляді) і безвідповідальність бізнесу призвели до влади не самих порядних людей. Згадайте - який скандал був колись із підслуховуванням. але ще раніше так і не покарали справжніх винуватців у вбивстві президента. А це означає одне - законність там таки умовна. Ось Трампа звинувачують у багатьох гріхах і в уяві американців маніпулювання своїми фінансовими показниками з обману банків та податкової таки є злочином. Але чекають рішення суду, а суд не ставить крапку у встановленнні вини. Прямо як у нас - політично залежний. В Байдена теж є слабкі місця з цього боку. Бо в моєму розумінні президент не може мати саме серед своїх близьких людей з заплямованою репутацією. Бо появляється можливість впливу на президента.
Чи не занадто великий вплив юристів на політичне життя країни?
жиріновський як блазень озвучував істини яких часто не помічали: ось ми пошлемо мільйон руських і вони там виберуть нам нашого президента. так вони вже там ті соплемінники жиріновського. але це умовні росіяни. єврейська діаспора вже там дуже давно і вона там різна. Більшість вихідців з совка чи вже з раші нормально працюють і дуже б не хотіли, аби штати стали маріонеткою в руках раші. Бо вони чітко бачать переваги американського способу життя.
Але є частина не тільки росіян чи ще кого (українців теж) що працюють на інформаційні помийки та інші служби, для яких нормальне звичайне життя америки зовсім не важливе. Якісь фінансові мішки оплачують ту всю паскудну роботу і тому не слід дивуватися то якимось статтям в одних газетах, то висловам окремих політиків, що майже на межі здорового глузду. І наші громадяни обурюються цьому. Але це насправді не мета штатів вцілому. Це така політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу. Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри. Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно. Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець. Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає. А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку. Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників.
відвідини наших чужинців (а всі наші урядовці ведуть себе як чужинці для українців) кісінджером перед смертю - схоже як передача естафети давнього відношення цих покручів до українців.
Обаму обрали тому що втомилися від дурної політики Буша мл. І формально рах його обрали аж два рази підряд, то було за що.
А Зе обрали тому що наш народ спочатку мае завищені очікування, потім повне розчарування а потім його кидає у протилежні крайнощі.
Демократія тут ні до чого.
Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри.
Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно.
Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець.
Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає.
А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку.
Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників."
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