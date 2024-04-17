Байден оказался по одну сторону с Путиным, защищая российские НПЗ от ударов Украины, - Bloomberg

Президент США Джо Байден оказался по одну сторону с российским диктатором Владимиром Путиным из-за украинских ударов по НПЗ в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Президент РФ Путин оправдывает волну атак ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины как ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Однако, необычайно то, что США по этому вопросу оказались по одну сторону с Путиным.

Администрация Байдена публично выступила против нападения Украины на нефтеперерабатывающие заводы, очевидно, опасаясь мировых цен на нефть.

"Правительству в Киеве трудно с этим смириться, поскольку оно отчаянно обращается к союзникам за дополнительными системами ПВО для защиты городов от российских бомбардировок, а украинские войска стремятся удержать линию фронта с запасами боеприпасов, которые истощаются", - отмечает издание.

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Около 60 миллиардов долларов США, критически важных для Украины, до сих пор заблокированы в Конгрессе. Новую попытку на этой неделе одобрить помощь рискует сорвать межреспубликанская борьба.

"Путин по-прежнему сосредоточен на своих военных целях и мобилизовал российскую экономику, чтобы нанести поражение украинским силам, которые все равно полны решимости защитить свою страну", – добавляют аналитики.

Уже третий год Запад не может достичь консенсуса по поводу того, насколько сильно нужно дать отпор России, имеющей ядерное оружие, чтобы помочь Украине победить. И это, несмотря на то, что некоторые лидеры предупреждают: поражение является серьезной угрозой безопасности Европы.

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"На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой Путин преуспевает", - подытожили в статье.