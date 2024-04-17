За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. Больше всего - на Новопавловском и Бахмутском направлениях, - Генштаб
Враг атаковал позиции защитников Украины на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общей сложности, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Поповка, Воздвиженская Сумской области; Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Верхнекаменное, Часов Яр, Спирное, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Козацкое Херсонской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
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За попередніми даними уражено склад з ракетами "Циркон", казарма з особовим складом та ймовірно гвинтокрили.
Триває детонація ***********.
Дорога на селища Побєдноє, що біля аеродрому, перекрита.
На цьому аеродромі рашистських окупаційних військ знаходились три авіаційних ескадрил'ї "39-го вертолетного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа".