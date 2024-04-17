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ЕС должен срочно предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, - Боррель

patriot

Европа имеет 100 батарей Patriot и не может предоставить семь Украине. Этот аргумент не убеждает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель, выступая на европейском форуме Nueva Economia Forum.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой несколько дней назад. Он просил срочно предоставить семь батарей Patriot, чтобы защитить свою страну. Не убеждает аргумент, что мы не можем их предоставить, при том, что у европейских армий есть около 100 батарей Patriot. И все еще мы не в состоянии предоставить семь [батарей], о которых они отчаянно просят", - сказал глава европейской внешней политики.

Он назвал ситуацию в Украине сложной, отметив, что российская военная машина "работает на полной скорости". По словам Борреля, сейчас у Украины нет возможностей избегать разрушения от российских атак.

Также читайте: Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС, - Боррель

Автор: 

Боррель (784) Patriot (263)


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Борелю - респект.
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17.04.2024 07:54 Ответить
Щоб ми могли бомбити кацапню і відбивати атаки помсти.
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17.04.2024 07:55 Ответить
Має..має...має...
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17.04.2024 07:55 Ответить
То надаите а не гундіть
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17.04.2024 07:59 Ответить
Той казав що треба допомагати... Цей казав що треба допомагати... Навiщо ви таке тут публiкуєте? Який в цьому сенс? Невже не зрозумiло що ми цi обiцянки можна чути вже давно, але реально допомоги нема. Писати про такi обiцянки - це що, бажання цього видання створити враження що нам направдi допомагають? Вже давно час якось змiнити тон та писати щось ближче до реальностi.
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17.04.2024 08:21 Ответить
Але для цього потрібно провести 16 саммітів, рішення європрламенту, ради 'вропп, європейської ради, пасє, єврокомісії, а також принести шкуру карася
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17.04.2024 08:26 Ответить
В 100500 раз сказав що нам треба допомога,і все.
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17.04.2024 08:27 Ответить
Я тоже хочу делать "заклинаю допомагати"
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17.04.2024 08:34 Ответить
В америці говорять - треба надати. В Европі теж саме кажу. То що ж вас стримує від того надання? *уйло з ядерною бімбою? То чого ж штати не відібрали в кацапів ЯЗ як це зробили з Україною? Був період що вони жрати немали що, тоді треба було міняти харчі на ядерку.
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17.04.2024 08:41 Ответить
 
 