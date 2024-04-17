ЕС должен срочно предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, - Боррель

Европа имеет 100 батарей Patriot и не может предоставить семь Украине. Этот аргумент не убеждает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель, выступая на европейском форуме Nueva Economia Forum.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой несколько дней назад. Он просил срочно предоставить семь батарей Patriot, чтобы защитить свою страну. Не убеждает аргумент, что мы не можем их предоставить, при том, что у европейских армий есть около 100 батарей Patriot. И все еще мы не в состоянии предоставить семь [батарей], о которых они отчаянно просят", - сказал глава европейской внешней политики.

Он назвал ситуацию в Украине сложной, отметив, что российская военная машина "работает на полной скорости". По словам Борреля, сейчас у Украины нет возможностей избегать разрушения от российских атак.

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