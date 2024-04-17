Общие боевые потери РФ с начала войны – около 456 050 человек (+710 за сутки), 7193 танка, 11 624 артсистемы, 13 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 456 500 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 456050 (+710) человек,
танков ‒ 7193 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 13827 (+18) ед,
артиллерийских систем – 11624 (+15) ед,
РСЗО – 1046 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 760 (+1) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),
крылатые ракеты ‒ 2093 (+1),
корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед,
специальная техника ‒ 1910 (+2)
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64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
- Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
может техника на исходе