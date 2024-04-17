Общие боевые потери РФ с начала войны – около 456 050 человек (+710 за сутки), 7193 танка, 11 624 артсистемы, 13 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 456 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 456050 (+710) человек,

танков ‒ 7193 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13827 (+18) ед,

артиллерийских систем – 11624 (+15) ед,

РСЗО – 1046 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 760 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),

крылатые ракеты ‒ 2093 (+1),

корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед,

специальная техника ‒ 1910 (+2)

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