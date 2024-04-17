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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 456 050 человек (+710 за сутки), 7193 танка, 11 624 артсистемы, 13 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 456 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 456050 (+710) человек,

танков ‒ 7193 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13827 (+18) ед,

артиллерийских систем – 11624 (+15) ед,

РСЗО – 1046 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 760 (+1) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),

крылатые ракеты ‒ 2093 (+1),

корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед,

специальная техника ‒ 1910 (+2)

Читайте также: Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 150 оккупантов и уничтожили 31 единицу вооружения и военной техники.

Знищення російської армії

Автор: 

армия РФ (19026) ликвидация (3470) уничтожение (6819)


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Топ комментарии
+18
Минув 3706 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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17.04.2024 08:50
+10
З 1945-го накопичували! Тому ще косить та косить!
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17.04.2024 08:12
+7
Коли ж ця нечисть вже закінчиться???
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17.04.2024 08:08
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Коли ж ця нечисть вже закінчиться???
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17.04.2024 08:08 Ответить
З 1945-го накопичували! Тому ще косить та косить!
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17.04.2024 08:12 Ответить
Минув 3706 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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17.04.2024 08:50 Ответить
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17.04.2024 08:53 Ответить
- Угадай загадку: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас. Кто это?
- Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
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17.04.2024 09:03 Ответить
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17.04.2024 09:06 Ответить
партія снарядів вичерпалася...
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17.04.2024 09:23 Ответить
У кого?
может техника на исходе
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17.04.2024 11:55 Ответить
Погода дощова.
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17.04.2024 19:28 Ответить
 
 