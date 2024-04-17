Рашисты ударили из РСЗО по Белополью, ранен мужчина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП

Сегодня ночью, 17 апреля, враг совершил очередное преступление против мирного населения Сумщины - из РСЗО совершен обстрел Белополья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили.

"Также поврежден газопровод, и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов. Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Один человек из поврежденного жилья перемещен в пункт несокрушимости. На месте работают все необходимые службы. Последствия ночной атаки уточняются", - говорится в сообщении.

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