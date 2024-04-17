Россияне пытаются сделать Харьков непригодным для жизни, чтобы жители покинули город, - Bloomberg

Россия значительно увеличила атаки на Харьков. Эти нападения привели к разрушению энергетической инфраструктуры и превращению многих жилых домов в руины. Таким образом оккупанты хотят заставить местное население к эвакуации.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на украинских и западных чиновников

"Осада Харькова является одним из основных направлений военной операции России, использующей сокращение запасов артиллерии и противовоздушной обороны Украины, а также недостаток живой силы", - отмечают авторы материала.

Харьков пытались захватить еще в первые недели войны, но не смогли. Однако через два года войны условия жизни в городе становятся все более опасными. Ущерб от атак достаточно значительный, а обстрелы настолько безжалостны, что будет трудно восстановить жизнедеятельность города до наступления холодов следующей зимой, если многие местные жители все еще останутся там.

И хотя никто не прогнозирует, что силы Кремля смогут захватить город в ближайшее время, а чиновники из окружения президента Украины Владимира Зеленского считают, что у России в принципе нет достаточно ресурсов для серьезного наступления, украинские военные укрепляют оборону Харькова, что также распространяет панику.

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В США также не полагают, что Россия способна напасть на Харьков без значительного пополнения своих войск. Однако недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планирует сформировать две новые объединенные армии, а это 14 дивизий и 16 бригад до конца этого года. Пока что военные привлекая новобранцев, обещая им щедрую плату, и планируют набрать не менее 250 000 солдат до конца 2024 года.

Издание подчеркивает, что несмотря на все, Харьков является ключевой целью для Москвы. Путинские военные преследуют цель создать буферную зону на востоке страны - цель, выдвинутая в прошлом месяце Путиным, который заявил, что хочет сдерживать нападения на Белгородскую область.

Россия нацелилась на Харьков с самого начала вторжения – и вряд ли цель Путина подчинить себе всю Украину с тех пор изменилась, говорят западные чиновники.