НАПК начало проверку образа жизни генерала СБУ Витюка после журналистского расследования о недвижимости семьи, - СМИ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку образа жизни начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка. Жена Витюка во время полномасштабного вторжения приобрела квартиру за 20 миллионов грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Основанием для такой проверки стало расследование "Слідство.Інфо", в котором редакция обнаружила, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн (по курсу на момент покупки).

"С целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с наявным у него и членов его семьи имуществом и полученными ими доходам Национальное агентство (…) осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования", - сообщили в пресс-службе НАПК на журналистский запрос.

Читайте также: Почти в каждой второй декларации - значительно увеличившиеся во время военного положения активы, - НАПК

Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии стало известно, что глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей. В Службе безопасности проверяют обстоятельства, приведенные в расследовании "Слідство.Інфо".