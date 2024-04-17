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Новости
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НАПК начало проверку образа жизни генерала СБУ Витюка после журналистского расследования о недвижимости семьи, - СМИ

сбу,вітюк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку образа жизни начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка. Жена Витюка во время полномасштабного вторжения приобрела квартиру за 20 миллионов грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Основанием для такой проверки стало расследование "Слідство.Інфо", в котором редакция обнаружила, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн (по курсу на момент покупки).

"С целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с наявным у него и членов его семьи имуществом и полученными ими доходам Национальное агентство (…) осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования", - сообщили в пресс-службе НАПК на журналистский запрос.

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Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии стало известно, что глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей. В Службе безопасности проверяют обстоятельства, приведенные в расследовании "Слідство.Інфо".

Автор: 

НАПК (1220) Слідство.Інфо (41) Витюк Илья (22)


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Топ комментарии
+11
Перевіряите всіх - не промахнетесь - як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
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17.04.2024 08:53
+9
Якби не було журналістського розслідування НАЗК і не почухалося б.
Це все,що потрібно знати про НАЗК.
У нас все чисто (с).
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17.04.2024 09:02
+8
Цікаво за які бойові заслуги ,цей відносно молодий чоловік отримав звання генерала?

Чи цьому ніщеброду ,як і все інше, купила звання його геніальна бізнесвумен дружина?)))
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17.04.2024 09:14
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Перевіряите всіх - не промахнетесь - як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
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17.04.2024 08:53 Ответить
та перестаньте під сумнів ставити патріотів з сбу
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17.04.2024 08:57 Ответить
Якби не було журналістського розслідування НАЗК і не почухалося б.
Це все,що потрібно знати про НАЗК.
У нас все чисто (с).
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17.04.2024 09:02 Ответить
Назк - національне агенство зелених клоунів - їх основна задача - влаштовувати періодично циркові вистави...
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17.04.2024 09:16 Ответить
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17.04.2024 09:03 Ответить
Який ще спосіб життя? Звичайний спосіб життя корумпованого українського генерала...
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17.04.2024 09:05 Ответить
впізнаю... "птєнци Зрадника баканаФФа"...

друзі яНЕлоха-херПіду.....

все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:11 Ответить
Цікаво за які бойові заслуги ,цей відносно молодий чоловік отримав звання генерала?

Чи цьому ніщеброду ,як і все інше, купила звання його геніальна бізнесвумен дружина?)))
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17.04.2024 09:14 Ответить
Одеського воєнкома Борисова теж "перевіряли". Пустомелі.
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17.04.2024 09:15 Ответить
Только воровать научился уже генерал,**** сколько таких дармоедов,он как звание получил?
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17.04.2024 09:22 Ответить
Щеодин майбутній посол на Мальдівах?
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17.04.2024 09:59 Ответить
зараз поїде на віну (а насправді за 50 км від лінії фронту побуде декілька днів), і справу закриють
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17.04.2024 10:08 Ответить
А сраное НАПК не могло начать раньше проверять? ИлИ оно было так занято своим воровством, что аж некогда?
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17.04.2024 11:32 Ответить
 
 