Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины. Он отказался
Конгрессмен-республиканец Томас Масси, остро критикующий помощь Украине, призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти с поста.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal.
Масси заявил, что присоединится к конгрессменке-республиканке Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке Джонсона. По его мнению, Джонсон должен разрешить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем покинуть свой пост.
Джонсон заявил, что не уйдет в отставку, поскольку считает себя спикером военного времени.
"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны жесткие руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет лёгким", - сказал он.
WSJ отмечает, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность минувшей осенью. Все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в его лидерстве. Депутаты выражали обеспокоенность по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.
Как пишет издание, до конца вторника ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.
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от, спробуйте витурити каливана, з посади голови верховної ради.
такотож....
Розігрується вистава типу Кайдашева сім'я - тягнуть до чергових канікул.
А між тим "Армия РФ ведет интенсивное наступление, а ВСУ с трудом его сдерживает. Может ли украинская оборона рухнуть?"
Зате у Джонсона буде гарна труна і кортеж.
Дуже , ти про це забув.
Ну , а так. Що Спартц , що Грін , шмари щє ті.