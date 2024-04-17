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Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины. Он отказался

джонсон,майк

Конгрессмен-республиканец Томас Масси, остро критикующий помощь Украине, призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти с поста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal.

Масси заявил, что присоединится к конгрессменке-республиканке Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке Джонсона. По его мнению, Джонсон должен разрешить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем покинуть свой пост.

Читайте: Помощь США Украине, Израилю и другим: законопроект разделят на 4 отдельных документа. За каждый будут голосовать отдельно, - спикер Джонсон

Джонсон заявил, что не уйдет в отставку, поскольку считает себя спикером военного времени.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны жесткие руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет лёгким", - сказал он.

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WSJ отмечает, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность минувшей осенью. Все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в его лидерстве. Депутаты выражали обеспокоенность по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.

Как пишет издание, до конца вторника ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.

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Автор: 

отставка (3150) помощь (7754) США (26368) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+7
Хорошии трампівськии хід - почати міняти спікера і допомозі гамбець
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17.04.2024 08:59
+3
Республіканка Грін, яка в абсолютній меншості вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а тому будь-яка "допомога Україні - це викинуті гроші для продовження вбивств", вважає, що Джонсон має піти, тому що він зрадив республіканську партію. Але вона навіть не може влаштувати таку саму прецедуру звільнення спікера Джонсона, яку влаштували для Маккартні. Тому що ті 8 республіканців, які звільнили Маккартні, тепер підтримують Джонсона. Тепер Джонсона підтримують демократи. При цьому Джонсона підтримує Трамп. Найцікавіше, що у своїх планах зі зриву голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, Грін хоче залучити конгресменів, так званих "прогресистів", які виступають проти Ізраїлю і яких сама Грін називає терористами в Конгресі.
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17.04.2024 10:30
+2
А якщо йому зламати щелепу - як він виступатиме перед Конгресом ?
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17.04.2024 08:58
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17.04.2024 08:56 Ответить
А якщо йому зламати щелепу - як він виступатиме перед Конгресом ?
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17.04.2024 08:58 Ответить
Хорошии трампівськии хід - почати міняти спікера і допомозі гамбець
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17.04.2024 08:59 Ответить
Це саме хвіст, що крутить собакою.
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17.04.2024 09:02 Ответить
Недоліки демократії. Достатньо зламати одне коліщатко в цьому складному механізмі - і все зупиняється.
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17.04.2024 09:03 Ответить
ви такі смішні!
от, спробуйте витурити каливана, з посади голови верховної ради.
такотож....
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17.04.2024 09:03 Ответить
а ви спробуйте витурити *******...
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17.04.2024 09:11 Ответить
Палати представників Кремль смикає за мотузки, як кукловод, путін торжєствуєт!?

Розігрується вистава типу Кайдашева сім'я - тягнуть до чергових канікул.

А між тим "Армия РФ ведет интенсивное наступление, а ВСУ с трудом его сдерживает. Может ли украинская оборона рухнуть?"
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17.04.2024 09:04 Ответить
джонсон лише лялька на руці трампа вдягнена через дупу тому він лише ворушить губами а балакає трамп...
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17.04.2024 09:06 Ответить
Ти приколюєшся чи дійсно тупий невіглас?
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17.04.2024 09:12 Ответить
Є за що?
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17.04.2024 09:13 Ответить
От тому час від часу в Америці трошки вбивають президентів і інших діячів.
Зате у Джонсона буде гарна труна і кортеж.
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17.04.2024 09:10 Ответить
Ця амеріканська трампівська дівка рве волосся за "традіційні сімейні цінності",а сама трахається з бойфрендом на дитячий виставі.Також як Маск.Викупив твітер "для зміцнення свободи слова і демократіі", сам піарить діктаторів,вбивць і смакує їхними словами на своїх поседелках,де восхваляє свою компанію "тесла".
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17.04.2024 09:22 Ответить
Джонсону респект.
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17.04.2024 09:55 Ответить
Це все вже нагадує Україну
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17.04.2024 09:57 Ответить
це гірше
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17.04.2024 23:42 Ответить
Не закликали а закликав. Навіщо просту репліку подавати як значущу подію.
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17.04.2024 10:06 Ответить
І що поганого в її баченні допомоги Україні? Каски, тушенку чи інші матраси ми одержимо і з умовно нейтральної Швейцарії тощо. А вона пропонує надавати нам виключно ЛЕТАЛЬНУ зброю. Тобто ракети, бомби, снаряди, пускові установки.
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17.04.2024 11:04 Ответить
а що доброго в цьому її баченні? це ще можна було розуміти в жовтні минулого року. а зараз це вже виглядає як свідомий саботаж (кордони, кредити, газові питання, кліматична угода, ще якась хрінь. як тільки одна умова відпадає, тут же інша вилазить. і саме це все потрібно прив'язати до питання виділення допомоги для Украни в той час, коли в Конгресі голосуються сотні інших законів, по яких теж постійно йдуть торги, дебати між демократами і респами. от там собі під час голосування тих інших законів можна спокійно дебатувати про кордони, про газ, про біженців Гази і т.д..) А будучи етнічною українкою, ставити палки в колеса і блокувати виділення допомоги своїй етнічній Батьківщині - це ганьба. ніякими благородними умовами це вже замаскувати не вдасться. бо. сума тої економічної допомоги Україні мізер - 12 лярдів там всього і в Україні уже давно працюють аудитори-ревізори із Штатів на чолі з пані Пріцер, які фільтрують і контролюють рух тої допомоги. Будучи етнічною українкою, вона повинна першою в Конгресі наполягати на якнайшвидшому виділенні допомоги для України і бути першою у контролі за наданою тою допомогою, щоб її не розікрали. **** вона.
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17.04.2024 12:08 Ответить
Я так розумію, вона тому і проти надання нам грошового еквіваленту зброї. Бачить проблему в використанні коштів.
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17.04.2024 12:12 Ответить
якого нах уй грошового еквіваленту зброї? шо за дичина?
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17.04.2024 12:18 Ответить
Перефразую-ніякого бабла, тільки летальна зброя. Ніякого фінансування туди, де можна легко вкрасти.
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17.04.2024 12:50 Ответить
так в тому то і справа, що легко вкрасти вже не вдасться. бо вже давно в Україні працюють аудиторри, ревізори із США, які контролюють рух тої допомоги. тому така діяльність Спартц через півроку - це вже є повний ********** і свідомий саботаж з блокування виділення допомоги для України. тим більше, що вся військова допомога залишається у США на заводах ВПК, в Україну йде тільки зброя. в жовтні минулого року оці її зауваження виглядали би ще доцільно (бо молодець, переживає за кордони США, переживає, щоб не було корупції, бо це гроші платників податків США), а зараз - це вже виглядає від неї ***** як тупо саботаж... від кого? від етнічної українки? якби це від якоїсь Тейлор Грін звучало, якій взагалі покуй та Україна, бо вона може навіть на карті її хер знайде, то це ще можна якось зрозуміти. но коли це ***** звучить з вуст етнічної українки - це вже ***** повний *******. от саме в даному випадку та Спартц взагалі мала би просто мовчати, як мінімум, а як максимум мала би закликати тих всіх упоротих маговців голосувати за виділення допомоги Україні. я чітко перефразував?
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17.04.2024 13:17 Ответить
"Крім того, вона заявила, що пакет Джонсона має включати заходи для охорони кордону США з Мексикою. В іншому випадку вона взагалі відмовиться підтримати цей пакет."

Дуже , ти про це забув.
Ну , а так. Що Спартц , що Грін , шмари щє ті.
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17.04.2024 17:55 Ответить
Республіканка Грін, яка в абсолютній меншості вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а тому будь-яка "допомога Україні - це викинуті гроші для продовження вбивств", вважає, що Джонсон має піти, тому що він зрадив республіканську партію. Але вона навіть не може влаштувати таку саму прецедуру звільнення спікера Джонсона, яку влаштували для Маккартні. Тому що ті 8 республіканців, які звільнили Маккартні, тепер підтримують Джонсона. Тепер Джонсона підтримують демократи. При цьому Джонсона підтримує Трамп. Найцікавіше, що у своїх планах зі зриву голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, Грін хоче залучити конгресменів, так званих "прогресистів", які виступають проти Ізраїлю і яких сама Грін називає терористами в Конгресі.
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17.04.2024 10:30 Ответить
 
 