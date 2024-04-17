В Киеве и ряде областей тревога, ракеты на Черниговщине курсом на Киевщину, - Воздушные силы (обновлено)

Утром 17 апреля в части Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы фиксируют ракеты, летящие в направлении Чернигова и Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 8.55 карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за ракетной угрозы.

"Ракета на Чернигов", - добавили Воздушные силы.

"Ракеты на Черниговщине, курс на Киевщину", - позже отметили в Воздушных силах.

"Киев – срочно в укрытие", - информируют в 9.02 Воздушные силы.