В Киеве и ряде областей тревога, ракеты на Черниговщине курсом на Киевщину, - Воздушные силы (обновлено)
Утром 17 апреля в части Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы фиксируют ракеты, летящие в направлении Чернигова и Киевщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 8.55 карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за ракетной угрозы.
"Ракета на Чернигов", - добавили Воздушные силы.
"Ракеты на Черниговщине, курс на Киевщину", - позже отметили в Воздушных силах.
"Киев – срочно в укрытие", - информируют в 9.02 Воздушные силы.
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Василь Воробець
показать весь комментарий17.04.2024 09:19 Ответить Мне нравится 1
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