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На военных заводах в Татарстане хотят видеть больше рабочих-детей от 14 лет, - росСМИ

завод,рф,військовий,російський

Правительство российской республики Татарстан разработало программу содействия занятости молодежи, которая должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Оно сообщает, что власти Татарстана обеспокоены: молодежь в республике все чаще предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместо того, чтобы идти работать.

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Новая "программа содействия занятости" должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, а также содействовать занятости подростков из "семей, находящихся в социально опасном положении".

Отдельными пунктами в ней отмечено "содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве" и "на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".

Российское издание приводит официальную статистику, согласно которой сейчас в республике более 1 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

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Напомним, 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака дальнобойным дроном по НПЗ в российском Нижнекамске – это операция ГУР та СБУАтакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. После атаки глава Татарстана Миниханов призвал жителей республики не рассчитывать на ПВО.

Автор: 

дети (6466) завод (511) россия (95339)


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Топ комментарии
+4
все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати
Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
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17.04.2024 09:12
+4
А ще, це буде додатковий привід повити в ООН та інших організаціях, про вбитих мальчіках в трусіках..коли наші по підприємствам мокшанського ВПК лупити почнуть. А вони почнуть...
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17.04.2024 09:16
+3
Поки Зеленський бігав по світу. Кацапи вже виробляють мільйони снарядив, тисячи бомб і ракет. Готують лінії масового виробництва бронетехніки.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
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17.04.2024 09:18
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Правила форума Совет форумчан
все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати
Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
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17.04.2024 09:12 Ответить
А ще, це буде додатковий привід повити в ООН та інших організаціях, про вбитих мальчіках в трусіках..коли наші по підприємствам мокшанського ВПК лупити почнуть. А вони почнуть...
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17.04.2024 09:16 Ответить
Робота Організаціі Обєспокоєнних Націй - обєспокаіваться.
А робота ЗСУ - ******* русню. Як Ізраїль ******* Сектор Гази та Іран.
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17.04.2024 09:20 Ответить
Та ні! Просто вони витягли з заводів дорослу навчену робочу силу і кинули воювать А тепер війна "затяглася" і нема кого поставить до станків От і вирішили згадать "фабзайців" часів ІІ СВітової Тоді набирали в ФЗУ (фабрично-заводські училища) пацанву Вчили кілька місяців а потім до станків ставили
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17.04.2024 09:20 Ответить
Зрозуміло, але дивно. У них мала бути бронь для всіх працівників ВПК. Теоретично, запасів зауральської алкашні + негрів-непальців їм ще років на десять такої війни з головою вистачить.
Думаю, справа у розширенні ВПК. Будують десятки нових заводів, на них потрібні працівники, а з місцевої пропитої шпани набирати стрьомно, тож зажадали свіжішого м'яса, у якого алкогольний склероз ще не зруйнував мозок остаточно.
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17.04.2024 09:25 Ответить
А ти думаєш - у них при владі сидять набагато розумніші за нашу "ЗЕлупу"? Адже ж у нас подібне твориться! Бронюють "клоунів" а токарів та фрезерувальників з ВПК на фронт женуть!
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17.04.2024 09:28 Ответить
Судячи з того, що дрони для них не "весільні" вже давно, і того, як вони налагодили обхід санкцій та потік закордонних найманців, то таки розумніші. В плані збереження та розширення держави - точно.
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17.04.2024 09:30 Ответить
Тобто путлєрюгєнт бил єсть і будєт...
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17.04.2024 09:13 Ответить
Поки Зеленський бігав по світу. Кацапи вже виробляють мільйони снарядив, тисячи бомб і ракет. Готують лінії масового виробництва бронетехніки.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
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17.04.2024 09:18 Ответить
В Лондоні теж є кримінал, і не всіх захища.
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17.04.2024 10:49 Ответить
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17.04.2024 09:20 Ответить
Та давайте вже з 5-6ти років...
Тоді можна буде і на школих зекономити...
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17.04.2024 09:32 Ответить
Картинка з Тагілу, татари більше по авіації.
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17.04.2024 09:39 Ответить
Щось подібне буде й в Україні з нового навчального року. Бо:
1) на підприємствах робітників нестача
2) експериментально з'ясувалось, що один зварник платив більше податків ніж три ФОПи. Тільки ФОПи волонтерство купили, зварника мобілізували-бюджет пустий
3) пАтужне рішення розклеїти оголошення про вакансії в Польщі не спрацювало, як й інші ЗЕбільні ініціативи
4) Таджики/узбеки в Україну не поїдуть- вони орієетовані на РФ, зараз- на Азербайджан/Турцію/ОАЕ
5) нічого нового ЗЕбіли не вигадають, для цього потрібна як не креативність, то хоч мізки.
Тож місяць-два погальмують, та й кацапів скопіюють.
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17.04.2024 09:42 Ответить
У нас є стільки працюючих заводів?
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17.04.2024 10:04 Ответить
да і хрін з тими татарами, москалями та їх проблемами! Якщо є кому працювати і не важлива якого року працівники, то значить їх мало вбили. Краще про них згадати, коли вони усі передохнуть.
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17.04.2024 10:23 Ответить
Пока ручки-ножки злые бендеры не поотрывали в Украине - должны гаек и болтов успеть понакрутить. 👌
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17.04.2024 12:22 Ответить
 
 