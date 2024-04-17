На военных заводах в Татарстане хотят видеть больше рабочих-детей от 14 лет, - росСМИ
Правительство российской республики Татарстан разработало программу содействия занятости молодежи, которая должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Оно сообщает, что власти Татарстана обеспокоены: молодежь в республике все чаще предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместо того, чтобы идти работать.
Новая "программа содействия занятости" должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, а также содействовать занятости подростков из "семей, находящихся в социально опасном положении".
Отдельными пунктами в ней отмечено "содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве" и "на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".
Российское издание приводит официальную статистику, согласно которой сейчас в республике более 1 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Напомним, 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.
Атака дальнобойным дроном по НПЗ в российском Нижнекамске – это операция ГУР та СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. После атаки глава Татарстана Миниханов призвал жителей республики не рассчитывать на ПВО.
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Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
А робота ЗСУ - ******* русню. Як Ізраїль ******* Сектор Гази та Іран.
Думаю, справа у розширенні ВПК. Будують десятки нових заводів, на них потрібні працівники, а з місцевої пропитої шпани набирати стрьомно, тож зажадали свіжішого м'яса, у якого алкогольний склероз ще не зруйнував мозок остаточно.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
Тоді можна буде і на школих зекономити...
1) на підприємствах робітників нестача
2) експериментально з'ясувалось, що один зварник платив більше податків ніж три ФОПи. Тільки ФОПи волонтерство купили, зварника мобілізували-бюджет пустий
3) пАтужне рішення розклеїти оголошення про вакансії в Польщі не спрацювало, як й інші ЗЕбільні ініціативи
4) Таджики/узбеки в Україну не поїдуть- вони орієетовані на РФ, зараз- на Азербайджан/Турцію/ОАЕ
5) нічого нового ЗЕбіли не вигадають, для цього потрібна як не креативність, то хоч мізки.
Тож місяць-два погальмують, та й кацапів скопіюють.