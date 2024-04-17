На военных заводах в Татарстане хотят видеть больше рабочих-детей от 14 лет, - росСМИ

Правительство российской республики Татарстан разработало программу содействия занятости молодежи, которая должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Оно сообщает, что власти Татарстана обеспокоены: молодежь в республике все чаще предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместо того, чтобы идти работать.

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Новая "программа содействия занятости" должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, а также содействовать занятости подростков из "семей, находящихся в социально опасном положении".

Отдельными пунктами в ней отмечено "содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве" и "на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".

Российское издание приводит официальную статистику, согласно которой сейчас в республике более 1 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

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Напомним, 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака дальнобойным дроном по НПЗ в российском Нижнекамске – это операция ГУР та СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. После атаки глава Татарстана Миниханов призвал жителей республики не рассчитывать на ПВО.