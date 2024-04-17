Журналисты требуют устранить Гуменюк: Запрещает освещать военные преступления РФ на Херсонщине, - заявление

Представители украинских и иностранных медиа обратились в Вооруженные силы Украины и Министерство обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, возглавляющую объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт масовой информации.

В заявлении к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу говорится, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на более "компетентное лицо".

"Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить препятствующие неоправданные ограничения работе журналистов", – говорится в обращении.

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Также журналисты требуют обеспечить доступ в районы Херсона, поскольку "эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины".

Заявление подписали объединение украинских медиа "Медиарух", общественная организация "Детектор медиа", а также около 100 представителей украинских и иностранных медиа.