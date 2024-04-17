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Журналисты требуют устранить Гуменюк: Запрещает освещать военные преступления РФ на Херсонщине, - заявление

гуменюк

Представители украинских и иностранных медиа обратились в Вооруженные силы Украины и Министерство обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, возглавляющую объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт масовой информации.

В заявлении к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу говорится, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на более "компетентное лицо".

"Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить препятствующие неоправданные ограничения работе журналистов", – говорится в обращении.

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Также журналисты требуют обеспечить доступ в районы Херсона, поскольку "эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины".

Заявление подписали объединение украинских медиа "Медиарух", общественная организация "Детектор медиа", а также около 100 представителей украинских и иностранных медиа.

Автор: 

медиа (184) Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6539) Херсонская область (4711)


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Топ комментарии
+25
Усувати треба не Гуменюк, а Зеленського.
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17.04.2024 09:32
+25
гуменюк - типовий приклад пострадянської цьоці. Все у неї прекрасно - і намальовані брови, і постійно опухле обличчя, і зачіска. Такий собі привіт з минулого.
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17.04.2024 09:32
+14
не зрозуміло!
два роки гуменюк всіх влаштовувала, а що сталося?

он, запитайте у маляр. там все в поряді! маляр так і сказала: вона нікого в окопи на посилала!
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17.04.2024 09:26
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не зрозуміло!
два роки гуменюк всіх влаштовувала, а що сталося?

он, запитайте у маляр. там все в поряді! маляр так і сказала: вона нікого в окопи на посилала!
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17.04.2024 09:26 Ответить
33 доби до кінця блазня залишилося
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17.04.2024 09:56 Ответить
Ну і довгий же у нього кінець!
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17.04.2024 10:28 Ответить
так він ще уходити не збирається під мовчазну згоду натовпу.
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17.04.2024 10:43 Ответить
Це ж - відома Наталка (Пастка) Гуменюк.

Коли кацапи звалювали з правого берега Дніпра, вони вже і вишки мобільного зв'язку були попідривали, і всі мости локального значення, вивели всю техніку, весь особовий склад, вимкнули за собою світло, а Наталка продовжувала волати, що це "пастка"...
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17.04.2024 09:28 Ответить
Маленький техмінінум. Ніякий речник самостійно теми висловів не формує.
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17.04.2024 11:16 Ответить
І що зміниться? Он маляр звільнили, а вона все одно з телевізора не вилазить та інтерв'ю роздає.
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17.04.2024 09:28 Ответить
відкрий ютуб: там люся арестович - нова зірка на більшості раніше притомних каналів! нічого особистого, просто хайп і рейтинги. і байдуже на руйнівний вплив тих "прогнозів і аналітики"
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17.04.2024 09:40 Ответить
ну люсю дивитись - то треба бути не зовсім адекватним.
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17.04.2024 09:53 Ответить
Ну так і є. Дивляться мільони.
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17.04.2024 11:17 Ответить
бо вона телегінічна, а її подруга Остащєнко не така, ні де не світиться, зняли з обліку і тепер вона може взагалі виїхати, і ні за що не відповідати...
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17.04.2024 11:52 Ответить
Усувати треба не Гуменюк, а Зеленського.
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17.04.2024 09:32 Ответить
обережно з заявами, в цей час це може бути небезпечно!!!
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17.04.2024 11:49 Ответить
А шо не так?
Я не пропонував повалення клнституційного ладу в Україні. А якраз навраки - відновлення законності та норм Конституції шляхом цілком законного усунення узурпатора влади.

Журналісти ж не пропонували фізичне усунення Гуменюк. 😁
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17.04.2024 12:29 Ответить
гуменюк - типовий приклад пострадянської цьоці. Все у неї прекрасно - і намальовані брови, і постійно опухле обличчя, і зачіска. Такий собі привіт з минулого.
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17.04.2024 09:32 Ответить
А вам Іванну Плантовську подавай?
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17.04.2024 11:17 Ответить
Навіть і не знав, хто це. Подивився заради цікавості. Ну шо я можу сказати? Це дві сторони однієї медалі. Тюнінгований варіант гуменюк, але при цьому трохи молодший. Ті ж яйця тільки у профіль. Зазвичай, при погляді на таких кажуть "спасіба, паблєвал".
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17.04.2024 18:40 Ответить
Так вона і виконує завдання ОПи з замовчування злочинів москалів.
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17.04.2024 09:42 Ответить
Ну й гуменюк же ти...
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17.04.2024 09:41 Ответить
самЕ узурпаторша інфопростору Гуменюк на фронті вирішує усе - чомусь вирішили журналісти-білопальтошники які стопудово просто не можуть працювати на замовлення
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17.04.2024 09:43 Ответить
Цікавий послужной спісок у цієї журналістки.Пропрацювала на богатьох каналах:"інтер","ictv", 5к, та інші.Супруг-тех журналіст-бізнесмен тіки російський с "дождя"-псевдоопозіціонного злівного бочка.А ще вона член адвокатури з 2003.А хто в нас кришує адвокатуру-головний адвокат-кум путіна Медведчук.Ось тепер зрозуміло чьому програються суди в Україні і на "заході".
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17.04.2024 09:44 Ответить
Наталя Гуменюк про яку ви тут пишете це не та про яку йдеться в статті
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17.04.2024 11:06 Ответить
Ти хоч інколи перевіряй що ти пишеш .
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17.04.2024 11:19 Ответить
Запам'ятайте, шановні колеги: у нас наступний завжди гірший за попереднього.
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17.04.2024 10:01 Ответить
Виходить що Кравчук був самим лучшим???
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17.04.2024 10:14 Ответить
Самим найкращим був Рональд Рейган, але не у нас, нажаль.
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17.04.2024 12:49 Ответить
Пора гнати цих засидівшихся і заївшихся бабів, вже всім остогидли.
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17.04.2024 10:03 Ответить
Гуменюк заробляє добре ...за сабатаж кремль платить
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17.04.2024 10:18 Ответить
Пусть идет дальше бизнес делает, она там и юрист и бизнесмен, а тут рОтом пришла работать.
Странные нынче спикеры какие-то. Только нельзя отпускать пока ее и родственничков и мужа не проверят - сколько они наворовали. Прекрасный повод для ипсо, только их так много, что Гуменюк - затерялась на их фоне.
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17.04.2024 11:23 Ответить
устранить, значит устранить
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17.04.2024 11:28 Ответить
У Адіка Шількгрубера поширеною карою була відправка на східний фронт.Можна і у нас таке застосувать.Воги всі військовозобов'язагі і більшість офіцери.
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17.04.2024 11:36 Ответить
погані новини, погано впливають на залишки рейтингу)))
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17.04.2024 11:45 Ответить
Підтверджую! Навіть 10% ЗМІ не висвітлюють звірств рф на південному напрямку, в Оріхові! Тільки блогери частково повідомляють про злочини окупантів!
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17.04.2024 12:44 Ответить
Орехов же под ВСУ, какие зверства?
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17.04.2024 13:03 Ответить
Оріхів кожен день криють артою та кабами з 24.02.22, Кожен день! Вбивають мирних людей, які там досі проживають. Б'ють прицільно по містам отримання гуманітарки.
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17.04.2024 15:03 Ответить
А попереднього Омбудсмена зняли за поширення звірств кацапів у Бучі. Тому Гуменюк чітко виконує вказівки Риго-ОПівського угрупування.
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17.04.2024 14:31 Ответить
 
 