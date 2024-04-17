Журналисты требуют устранить Гуменюк: Запрещает освещать военные преступления РФ на Херсонщине, - заявление
Представители украинских и иностранных медиа обратились в Вооруженные силы Украины и Министерство обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, возглавляющую объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт масовой информации.
В заявлении к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу говорится, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на более "компетентное лицо".
"Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить препятствующие неоправданные ограничения работе журналистов", – говорится в обращении.
Также журналисты требуют обеспечить доступ в районы Херсона, поскольку "эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины".
Заявление подписали объединение украинских медиа "Медиарух", общественная организация "Детектор медиа", а также около 100 представителей украинских и иностранных медиа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
два роки гуменюк всіх влаштовувала, а що сталося?
он, запитайте у маляр. там все в поряді! маляр так і сказала: вона нікого в окопи на посилала!
Коли кацапи звалювали з правого берега Дніпра, вони вже і вишки мобільного зв'язку були попідривали, і всі мости локального значення, вивели всю техніку, весь особовий склад, вимкнули за собою світло, а Наталка продовжувала волати, що це "пастка"...
Я не пропонував повалення клнституційного ладу в Україні. А якраз навраки - відновлення законності та норм Конституції шляхом цілком законного усунення узурпатора влади.
Журналісти ж не пропонували фізичне усунення Гуменюк. 😁
Странные нынче спикеры какие-то. Только нельзя отпускать пока ее и родственничков и мужа не проверят - сколько они наворовали. Прекрасный повод для ипсо, только их так много, что Гуменюк - затерялась на их фоне.