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Германия должна быть устойчива к дезинформации России. Ее цель - ослабить поддержку Украины, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германии нужно стать более устойчивой к распространяемой Россией дезинформации.

Об этом он заявил во время посещения военного центра оперативной связи в Майене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Писториус хотел бы, чтобы российские кампании по дезинформации распознавали на ранней стадии и публично разоблачали.

"Мы должны стать стойкими - как государство и как общество", - подчеркнул он.

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Он добавил, что Россия пыталась повлиять на принятие политических решений в Германии.

"Путин тоже хотел бы, и это постоянные усилия, вбить клин между нами и нашими союзниками и разделить свободные западные общества", - отметил министр обороны Германии.

Цель России – ослабить поддержку Украины и посеять недоверие к НАТО, добавил Писториус.

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Германия (6926) дезинформация (341) россия (95339) Писториус (199)


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пізно!
кацапи скупили всю німеччину, раз п'ять.

падіння ндр, от де найбільша трагедія сов'єтської імперії. планувалося навпаки.
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17.04.2024 09:41 Ответить
Яким чином ви збираєтесь забезпечити цю стійкість?
Вам будуть згодовувати дезу мегатоннами, ніяких потужностей ваших ЦПД не вистачить все це спростовувати.
Єдиний дієвий спосіб - заткнути пельку проросійським ЗМІ та блокувати акаунти ботів, але це ж "не відповідає високим стандартам демократії".
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17.04.2024 09:41 Ответить
 
 