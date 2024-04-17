Германия должна быть устойчива к дезинформации России. Ее цель - ослабить поддержку Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германии нужно стать более устойчивой к распространяемой Россией дезинформации.

Об этом он заявил во время посещения военного центра оперативной связи в Майене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Писториус хотел бы, чтобы российские кампании по дезинформации распознавали на ранней стадии и публично разоблачали.

"Мы должны стать стойкими - как государство и как общество", - подчеркнул он.

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Он добавил, что Россия пыталась повлиять на принятие политических решений в Германии.

"Путин тоже хотел бы, и это постоянные усилия, вбить клин между нами и нашими союзниками и разделить свободные западные общества", - отметил министр обороны Германии.

Цель России – ослабить поддержку Украины и посеять недоверие к НАТО, добавил Писториус.

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