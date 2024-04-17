Германия должна быть устойчива к дезинформации России. Ее цель - ослабить поддержку Украины, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германии нужно стать более устойчивой к распространяемой Россией дезинформации.
Об этом он заявил во время посещения военного центра оперативной связи в Майене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Писториус хотел бы, чтобы российские кампании по дезинформации распознавали на ранней стадии и публично разоблачали.
"Мы должны стать стойкими - как государство и как общество", - подчеркнул он.
Он добавил, что Россия пыталась повлиять на принятие политических решений в Германии.
"Путин тоже хотел бы, и это постоянные усилия, вбить клин между нами и нашими союзниками и разделить свободные западные общества", - отметил министр обороны Германии.
Цель России – ослабить поддержку Украины и посеять недоверие к НАТО, добавил Писториус.
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кацапи скупили всю німеччину, раз п'ять.
падіння ндр, от де найбільша трагедія сов'єтської імперії. планувалося навпаки.
Вам будуть згодовувати дезу мегатоннами, ніяких потужностей ваших ЦПД не вистачить все це спростовувати.
Єдиний дієвий спосіб - заткнути пельку проросійським ЗМІ та блокувати акаунти ботів, але це ж "не відповідає високим стандартам демократії".