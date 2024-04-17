Закупка некачественной амуниции для ВСУ: экс-чиновникам Минобороны Шаповалову и Хмельницкому грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР
Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что бывшие заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.
"Экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных - бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины - по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались на условиях полной предоплаты", - сообщили в ГБР.
Во втором эпизоде фигуранты заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура контроля за качеством товара.
В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы для жизни.
"Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ", - отмечают в пресс-службе.
"Согласно выводам экспертиз, данная амуниция не отвечает государственным и военным стандартам, техническим требованиям для закупки бронежилетов разных типов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих", - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Указано, что должностным лицам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
В настоящее время бывший заместитель министра обороны Украины находится под стражей.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Имя обвиняемого в ГБР и Офисе Генпрокурора не называют, но обстоятельства указывают на Вячеслава Шаповалова, который был заместителем министра с 17 ноября 2021 года по 24 января 2023 года и отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины.
Дело Шаповалова и Хмельницкого
Напомним, экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиарда гривен - на поставке для ВСУ непригодной военной формы.
Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.
По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.
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А в підсобці у Єрмака не пробували пошукать?
Це ж про Рєзнікова, так? Про нього ж, правда? Ну скажіть, що про яйценосного! Чи "голова не відповідає за те, куде сяде зад"?
ЗЕМЛЯ ЇМ ПУХОМ.
СЛАВА УКРАЇНІ.
В.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони? На 15 років?
Та хто ж його посадить? Він же памʼятник!
https://www.youtube.com/watch?v=QIyw-83rrbg&ab_channel=Hegumen