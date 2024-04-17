Закупка некачественной амуниции для ВСУ: экс-чиновникам Минобороны Шаповалову и Хмельницкому грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бывшие заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.

"Экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных - бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины - по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались на условиях полной предоплаты", - сообщили в ГБР.

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Во втором эпизоде фигуранты заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура контроля за качеством товара.

В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы для жизни.

"Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ", - отмечают в пресс-службе.

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"Согласно выводам экспертиз, данная амуниция не отвечает государственным и военным стандартам, техническим требованиям для закупки бронежилетов разных типов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих", - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Указано, что должностным лицам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

В настоящее время бывший заместитель министра обороны Украины находится под стражей.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Имя обвиняемого в ГБР и Офисе Генпрокурора не называют, но обстоятельства указывают на Вячеслава Шаповалова, который был заместителем министра с 17 ноября 2021 года по 24 января 2023 года и отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Дело Шаповалова и Хмельницкого

Напомним, экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиарда гривен - на поставке для ВСУ непригодной военной формы.

Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове.

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