Табачная мафия наносит миллиардные убытки бюджету. Эти деньги могли бы пойти на оружие, - Gazeta Wyborcza

Польские журналисты подсчитали, что украинский бюджет ежегодно теряет деньги, за которые можно купить 29 пусковых установок HIMARS со всем необходимым оборудованием.

Как информирует Цензор.НЕТ, самое влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza обратило внимание на угрожающие объемы рынка табачного контрафакта в Украине, что наносит миллиардный ущерб отечественному государственному бюджету.

"Всем известно, где производятся эти нелегальные сигареты. Кто-то это разрешает, по нашей информации, эта деятельность находится под надежной защитой", - рассказывает собеседник издания из табачной отрасли.

По данным Gazeta Wyborcza, украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года (тогда она составила 4,7 процента рынка). Особенно быстро она начала расти после начала войны.

По данным Kantar Ukraine, в конце прошлого года уровень нелегальной торговли табаком составил уже 25,7%. Это означает, что каждая четвертая сигарета в Украине производится нелегально.

Польские журналисты приводят две причины всплеска нелегального табачного производства в Украине: неэффективность правоохранительных органов и стремительный рост акцизов. Налоги составляют до 70-80% розничной цены пачки сигарет.

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В течение 2018-2025 годов акцизы в Украине росли и будут расти на 20 процентов ежегодно. Это делается для того, чтобы они соответствовали уровню цен в ЕС.

Однако с каждым повышением акциза растет теневая экономика, а легальные продажи падают, отмечает польское издание. В 2018 году в Украине было выкурено 59 миллиардов легальных сигарет, в 2019 году – только 52,69 миллиарда, в 2020 году – 47,53 миллиарда, в 2021 году – 44,21 миллиарда, в 2022 году – едва 36,9 миллиарда.

Как продают нелегальные сигареты в Украине

Как утверждают авторы материала у Gazeta Wyborcza, нелегальными сигаретами в Украине торгуют через Telegram-каналы. Товары делятся на две группы: очевидные подделки (преимущественно бренды международных табачных компаний, вообще не имеющие акцизных марок) и продукция, формально предназначенная для продажи в зоне беспошлинной торговли (с маркировкой Duty Free) или на экспорт. Благодаря наклейке Duty Free потребитель не задается вопросом, почему на упаковке нет акцизной марки. И он сам для себя находит объяснение, почему на этот продукт более низкая цена.

Наибольшее количество нелегальных сигарет распространяется в крупных городах Украины - Днепре, Одессе, Львове, Харькове и т.д. Самым популярным брендом являются сигареты Compliment.

Польское издание также ссылается на материалы украинских СМИ, в частности, "Экономической правды" о крупнейших производителях контрафакта в Украине:

"На ООО "Винниківська тютюнова фабрика" приходится 64% фиктивного производства безакцизных сигарет в 2022 году, согласно данным Kantar. По данным YouControl, эта компания принадлежит влиятельному львовскому бизнесмену, бывшему депутату Львовского областного совета, почетному председателю ФК "Рух" Григорию Козловскому", – отмечают журналисты.

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Польские и украинские журналисты также упоминают другое предприятие - компанию "Юнайтед Тобакко", связываемую с бывшим членом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

"Закрытие фабрики в Желтых Водах стало едва ли не самой большой победой в борьбе с серым рынком, как любят говорить народные депутаты. В то же время, по словам собеседников издания ЭП, имеющих отношение к табачному рынку, фабрика "ожила" на Тернопольщине", - отмечается в материале .

В Gazeta Wyborcza отмечают, что правоохранительные органы получают целые списки точек продаж нелегальных сигарет и данные о нелегальных фабриках, но ничего не происходит. Безакцизные сигареты конфискуют, потом они должны якобы пойти военным, но, в конце концов, снова оказываются на черном рынке. Продукция с поддельными акцизными марками в последнее время содержит на пачках информацию о том, что она произведена украинскими компаниями "Тобако Продакшн" и "Юнайтед Тобакко". Нелегальные сигареты, предназначенные для экспорта или Duty Free, имеют маркировку табачной фабрики в Винниках.

Сколько теряет украинский бюджет

Польские журналисты напоминают, что в украинском парламенте звучала цифра в 1 млрд долларов потерь бюджета от контрафактного производства сигарет. По данным табачной индустрии, этот вид преступления ежегодно влечет за собой дыру в украинском бюджете, которая составляет около 2,5 миллиарда злотых недополученного акцизного налога.

"Это сумма, которая позволяет приобрести 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием (стоимость одного комплекта составляет около $20,7 млн или 86 млн злотых)", - уточняют журналисты.

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В феврале страны G7 (Франция, Япония, Германия, США, Великобритания, Италия и Канада) призвали украинские власти усилить курс на борьбу с нелегальной торговлей табаком. Они озабочены ростом экспорта контрафактных сигарет из Украины на Запад. "Пока в Польшу попадает лишь незначительная часть такой продукции", - говорит собеседник Gazeta Wyborcza из табачной индустрии.

Президент Владимир Зеленский и правительство в Киеве гарантируют, что дни табачных мафий подходят к концу. Есть один успех - принят закон, запрещающий продажу сигарет в магазинах duty-free.

Крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе остается Франция, где теневой рынок составляет более 32 процентов. Что касается Польши, то, согласно отчету KPMG, доля нелегальных сигарет в этой стране находится на рекордно низком уровне - 4,2 процента.