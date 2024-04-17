РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11345 посетителей онлайн
Новости
4 446 48

Табачная мафия наносит миллиардные убытки бюджету. Эти деньги могли бы пойти на оружие, - Gazeta Wyborcza

тютюн,цигарки,сигарети

Польские журналисты подсчитали, что украинский бюджет ежегодно теряет деньги, за которые можно купить 29 пусковых установок HIMARS со всем необходимым оборудованием.

Как информирует Цензор.НЕТ, самое влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza обратило внимание на угрожающие объемы рынка табачного контрафакта в Украине, что наносит миллиардный ущерб отечественному государственному бюджету.

"Всем известно, где производятся эти нелегальные сигареты. Кто-то это разрешает, по нашей информации, эта деятельность находится под надежной защитой", - рассказывает собеседник издания из табачной отрасли.

По данным Gazeta Wyborcza, украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года (тогда она составила 4,7 процента рынка). Особенно быстро она начала расти после начала войны.

По данным Kantar Ukraine, в конце прошлого года уровень нелегальной торговли табаком составил уже 25,7%. Это означает, что каждая четвертая сигарета в Украине производится нелегально.

Польские журналисты приводят две причины всплеска нелегального табачного производства в Украине: неэффективность правоохранительных органов и стремительный рост акцизов. Налоги составляют до 70-80% розничной цены пачки сигарет.

Также читайте: Украина теряет более 500 миллионов евро бюджетных поступлений только от нелегальных сигарет

В течение 2018-2025 годов акцизы в Украине росли и будут расти на 20 процентов ежегодно. Это делается для того, чтобы они соответствовали уровню цен в ЕС.

Однако с каждым повышением акциза растет теневая экономика, а легальные продажи падают, отмечает польское издание. В 2018 году в Украине было выкурено 59 миллиардов легальных сигарет, в 2019 году – только 52,69 миллиарда, в 2020 году – 47,53 миллиарда, в 2021 году – 44,21 миллиарда, в 2022 году – едва 36,9 миллиарда.

Как продают нелегальные сигареты в Украине

Как утверждают авторы материала у Gazeta Wyborcza, нелегальными сигаретами в Украине торгуют через Telegram-каналы. Товары делятся на две группы: очевидные подделки (преимущественно бренды международных табачных компаний, вообще не имеющие акцизных марок) и продукция, формально предназначенная для продажи в зоне беспошлинной торговли (с маркировкой Duty Free) или на экспорт. Благодаря наклейке Duty Free потребитель не задается вопросом, почему на упаковке нет акцизной марки. И он сам для себя находит объяснение, почему на этот продукт более низкая цена.

Наибольшее количество нелегальных сигарет распространяется в крупных городах Украины - Днепре, Одессе, Львове, Харькове и т.д. Самым популярным брендом являются сигареты Compliment.

Польское издание также ссылается на материалы украинских СМИ, в частности, "Экономической правды" о крупнейших производителях контрафакта в Украине:

"На ООО "Винниківська тютюнова фабрика" приходится 64% фиктивного производства безакцизных сигарет в 2022 году, согласно данным Kantar. По данным YouControl, эта компания принадлежит влиятельному львовскому бизнесмену, бывшему депутату Львовского областного совета, почетному председателю ФК "Рух" Григорию Козловскому", – отмечают журналисты.

Также смотрите: В Венгрии остановили украинский бус с сигаретами. МИД Украины начало расследование. ФОТО

Польские и украинские журналисты также упоминают другое предприятие - компанию "Юнайтед Тобакко", связываемую с бывшим членом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

"Закрытие фабрики в Желтых Водах стало едва ли не самой большой победой в борьбе с серым рынком, как любят говорить народные депутаты. В то же время, по словам собеседников издания ЭП, имеющих отношение к табачному рынку, фабрика "ожила" на Тернопольщине", - отмечается в материале .

В Gazeta Wyborcza отмечают, что правоохранительные органы получают целые списки точек продаж нелегальных сигарет и данные о нелегальных фабриках, но ничего не происходит. Безакцизные сигареты конфискуют, потом они должны якобы пойти военным, но, в конце концов, снова оказываются на черном рынке. Продукция с поддельными акцизными марками в последнее время содержит на пачках информацию о том, что она произведена украинскими компаниями "Тобако Продакшн" и "Юнайтед Тобакко". Нелегальные сигареты, предназначенные для экспорта или Duty Free, имеют маркировку табачной фабрики в Винниках.

Сколько теряет украинский бюджет

Польские журналисты напоминают, что в украинском парламенте звучала цифра в 1 млрд долларов потерь бюджета от контрафактного производства сигарет. По данным табачной индустрии, этот вид преступления ежегодно влечет за собой дыру в украинском бюджете, которая составляет около 2,5 миллиарда злотых недополученного акцизного налога.

"Это сумма, которая позволяет приобрести 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием (стоимость одного комплекта составляет около $20,7 млн или 86 млн злотых)", - уточняют журналисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине работают три производителя контрафактных сигарет, что вредит легальным фабрикам, - эксперт

В феврале страны G7 (Франция, Япония, Германия, США, Великобритания, Италия и Канада) призвали украинские власти усилить курс на борьбу с нелегальной торговлей табаком. Они озабочены ростом экспорта контрафактных сигарет из Украины на Запад. "Пока в Польшу попадает лишь незначительная часть такой продукции", - говорит собеседник Gazeta Wyborcza из табачной индустрии.

Президент Владимир Зеленский и правительство в Киеве гарантируют, что дни табачных мафий подходят к концу. Есть один успех - принят закон, запрещающий продажу сигарет в магазинах duty-free.

Крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе остается Франция, где теневой рынок составляет более 32 процентов. Что касается Польши, то, согласно отчету KPMG, доля нелегальных сигарет в этой стране находится на рекордно низком уровне - 4,2 процента.

Автор: 

контрабанда (2408) Польша (8394) сигареты (867)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Вся зелена влада це суцільний злочин
показать весь комментарий
17.04.2024 10:23
+7
Контрабандне зерно, контрабандні сигарети, а поляки кордони блокують... Ну чого ж то ті поляки кордони блокують? Дивно ж, правда?
І що, ніяких думок не виникає7 зовсім, зовсім?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:45
+6
Здавалось би, при чому тут зєля?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся зелена влада це суцільний злочин
показать весь комментарий
17.04.2024 10:23 Ответить
Це правда, але ще треба, щоб хтось хотів нам їх продати, а Штати дозволили. Зауважте, як Штати "дозволили" Данії передати нам F-16-ті, а потім звеліли продати їх Аргентині.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:27 Ответить
Тому що там не вірять уже в нашу перемогу....
почитайте і коменти ще скільки відомих людей там в них

https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
показать весь комментарий
17.04.2024 10:32 Ответить
та то зрадойоб і паства у нього така ж
показать весь комментарий
17.04.2024 10:49 Ответить
Здавалось би, при чому тут зєля?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:31 Ответить
Мовою оригіналу:

Полная стенограмма переписки:

Павлиш: «Привет, как дела?»;

Семиволос: «Так себе»;

Павлиш: «А что случилось?»;

Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»;

Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;

Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;

Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...».
показать весь комментарий
17.04.2024 10:31 Ответить
Бюджет втрачає через контрафактні цигарки? То підніміть ще акциз, "генії".
показать весь комментарий
17.04.2024 10:31 Ответить
Согласен и всячески поддерживаю.
Пусть сигареты подорожают на 5 грн.
Пачка LD 82 или 87 нет разницы. Зато на недополученные деньги от акцизов можно было бы купить круглую цифру 30 Химарсов.
Как донат будет принято
показать весь комментарий
17.04.2024 15:17 Ответить
НАБУ,ДБР,БЕБ,поліція,накінець СБУ кого ще потрібно для викорінення економічного зла,а ні там "дах" -дозволу не дає.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:32 Ответить
если не можешь их победить, возглавь их!!!
показать весь комментарий
17.04.2024 10:50 Ответить
Ім ніколи, вони Гладковського 5 років ловлять.
Мабуть, вибори скоро.
показать весь комментарий
17.04.2024 11:02 Ответить
З якою мордою після таких розслідувань польських жкрналістів Зеленський розказує про недостачу ракет на захист Трипільської ТЕЦ? Весь світ прекрасно знає про наших бандюг і у владі взагалі, і в правопохоронних органах зокрема.
Бандюги знайшли блазня Зеленського, в якого морда не тріщить, коли він тупо бреше (навчився цьому на сцені) - і заткнули ним крісло президента. А патріоти носяться, як з писаною торбою - "не розхитувати країну, не розхитувати країну". Так, як "розхитує" країну бандитська зелена влада, ніякий патріот не зможе.
Зелена пліснява знищить Україну під камлання "переможемо, потім розберемося".
показать весь комментарий
17.04.2024 10:34 Ответить
Не могли . Не вкраде мафія , знайдуться інші .
показать весь комментарий
17.04.2024 10:36 Ответить
Не-хрен чужие деньги считать. Посчитали бы потери от блокирования границы.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:38 Ответить
Контрабандне зерно, контрабандні сигарети, а поляки кордони блокують... Ну чого ж то ті поляки кордони блокують? Дивно ж, правда?
І що, ніяких думок не виникає7 зовсім, зовсім?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:45 Ответить
З якого перепугу там контрабандне зерно? У Польщі навіть засекретили фірми-перекупники, що купляли українське зерно.
показать весь комментарий
17.04.2024 12:16 Ответить
То, типу, жарт такий в тебе?
показать весь комментарий
17.04.2024 12:19 Ответить
Який ще жарт? Фура 20 тонн везе контрабандне зерно через пункт пропуску - самому не смішно таку дурню тут писати?
показать весь комментарий
17.04.2024 12:25 Ответить
І зерно, і контрабандні цигарки - все везуть через пункти пропуску! Смішно тікі тобі, довбойобу, який понятія зєльоного не має як це працює
показать весь комментарий
17.04.2024 13:54 Ответить
Мудак, ти що думаєш, що я модера злякаюсь?. Та пішло тинахуй дебілоїд ***********. Тебе уйобка висрали через сраку тим що у людей головою зветься в привокзальном сортиру прямо на цементний пол, і з того часу замість голови в тебе срака з одною звивиною посередині і та пряма. *** йди смокчи далі падаль смердюча. Срати воно тут буде усім.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:23 Ответить
Єдина новина, так це те, що масштаби української "тютюнової діри", уже обраховують і поляки. А так це зовсім не секрет, всі про це знають. "Не знає" лише українська влада.
І до речі, отакі от речі і знищують бажання приймати Україну в Євросоюз. І так ці цигарки масово їдуть туди, так ще і збільшити масштаби контрабанди, відкривши свої ринки та лібералізувавши транскордонну торгівлю?
показать весь комментарий
17.04.2024 10:42 Ответить
дорослі дяді і тьоті із цивілізованих країн, відкритим текстом, через Gazeta Wyborcza і багато інших видань, возять нагле брехливе гундосе зе!рило в його ж гімні.

це відповідь, на: дайте грошей, дайте ракет, бо з голоду пухну. ви, у всьому винні, ви, наші боржники.

вся україна, в заручниках у свого вибору 2019.
показать весь комментарий
17.04.2024 10:47 Ответить
Ой, в нас цих мафій, тут))) Тютюнова, алко, гральна, горіхова, бурштинова, нарко, медична, судова, прокурорська, IT, будівельна, податкова, митна, освітня, аграрна... і т.д. і т.п. вся країна і так була як сіра зона чи гєтто, а зараз взагалі, як концтабір!!!
показать весь комментарий
17.04.2024 10:49 Ответить
шо, IT теж мафія?
показать весь комментарий
17.04.2024 13:55 Ответить
а шо ні, міністерство з цілим Хфьодоровим під них створили, пільговий податковий період на 10 років подовжили ще, ДіяСіті фактично замінила для них податкову. таких пільг немає жодна галузь економіки , а ні в Україні, а ні в ЄС - 5% податку на прибуток для юридичних особ, в той час як усі інщі платять 22%))) фактично оффшор))) я вже не кажу, що під IT маскують різні криптообмінники і казино))) навіть у СБУ є відділ який займається цифровою безпекою)) той СБУшник Шило на якого завели справу і відсторонили, що був правою рукою Татарова працював спочатку в ньому))) так що це вже мафія!!! грошей більше, переводити їх легше, спіймати за руку складніше, там фізично навіть нічого помацати і покласти до доказів не можна, з нашим дірявим законодавством і нашими мафіозними судами))) ідеальна тема, це вам не ліс кругляк пиляти і возити до європи)))
показать весь комментарий
17.04.2024 14:50 Ответить
Курити зараз дорожче ніж їсти! Ідіоти! Нікотинозалежним, як наркоманам метадон, тютюн не видають безкоштовно... Розмір зарплат і пенсій змушує купувати дешевий контрафакт і переходити на самосад. Дожились при зелених до ручки - на базарах тютюн гранчаками продають, як за дрімучого повоєнного совка і всі гонять самогон...
показать весь комментарий
17.04.2024 11:13 Ответить
Бабушка казала в германскую войну табак был самое ухаживаемое растение на огороде
показать весь комментарий
17.04.2024 15:22 Ответить
Зараз по селах те ж саме. Сортовий тютюн вирощувати пробують, але він потребує багато догляду і довгого процесу ферментації. Саме від правильної ферментації залежить аромат, смак та якість. Тому обходяться самосадом який ферментувати не потрібно і тому він люто крепкий.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:14 Ответить
У нас климат не тот чтоб табак вырастал.
Нужно Крым, грузинские субтропики.
Покупаю "венгерский крепкий" 800 грн. кг.
На 1000 сигарет
показать весь комментарий
17.04.2024 21:00 Ответить
3 роки купую турецький Ксанті 450 грн. кг. Легкий та ароматний. Після очистки (пил, дрючки) вистачає на 1100 цигарок. Єлиний податок що отримують з мене "зелені жлоби" це 20% ПДВ на "Нову почту". До "зелених підорів" я навіть уявити не міг що на старості буду самостійно виготовляти циигарки. Хай здохнуть суки в муках! Що до клімату то у нас уже "південь Франції" і "північ Туреччини". До 1991 року 1,5 мільйона людей працювали в тютюновій галузі і працювали 4 науково-дослідних інститути які займалися селекцією та адаптацією нових сортів під клімат України. Американці знищили тютюнову галузь повністю. Деякі сорти "Дюбеку" свого часу продавались на вагу золота...
показать весь комментарий
17.04.2024 21:19 Ответить
Є ще ідіоти котри вірять у ось такі заклики - на зброю гроші від зеленского?
показать весь комментарий
17.04.2024 11:36 Ответить
А є ще
1 горілчана мафія
2 Зернова мафія
3 лісова....
4 газова...
5 енергетична...
6 земельна ....
7....
8......
9....... і так далі...
Та у нас вся країна працює на мафію
показать весь комментарий
17.04.2024 12:07 Ответить
Бернард Шоу писав: "Будь яка професія це змова проти непосвячених".
показать весь комментарий
17.04.2024 20:15 Ответить
Дожилися. Вже поляки підраховують доходи української мафії. Після цього ми просимо щоби Європа допомогла за рахунок своїх платників податків в тому числі з акцизів на тютюн в Європі.
показать весь комментарий
17.04.2024 12:16 Ответить
От я не розумію - ну з України типу цигарки ввозить контрабандою, але зазвичай є дві сторони. Чогось не бачу наприклад статті, що наприклад - Польща втрачає 500 млн євро, тому що пропускає до себе контрабандні цигарки. Типу - ми білі та пухнасті, а то все Україна-здодійка.
показать весь комментарий
17.04.2024 12:22 Ответить
не розумієш - так почитай митне законодавство ЄС! вони можуть вʼїжджати до Польщі як такі, шо їдуть у Нідерланди (наприклад)
показать весь комментарий
17.04.2024 13:56 Ответить
Що ти несеш дурню - на кожен товар є документи, і до фонаря, їде він у Польщу чи Нідерланди. Контрабанда - це товар, який завозиться нелегально.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:15 Ответить
это вам не пшеница.
Польские курильщики собрались на совет.
Польские курильщики хохлу сказали нет
Что касается Польши, то, согласно отчету KPMG, доля нелегальных сигарет в этой стране находится на рекордно низком уровне - 4,2 процента. Источник:
показать весь комментарий
17.04.2024 15:25 Ответить
Та яка різниця - польща-шмольща, річ у тому, що у ЄС хтось же розповсюджує цигарки з України.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:17 Ответить
Якби все, що йде мимо закупівель в Армію в кормушки Зельоних і свити йшло на перемогу, то ми б малі і купол, і танки, і літаки, і снарядів, ракет, та дронів в десять разів більше ніж кацапня. Але у Зельоного шобла свої інтереси. Важливіші.
показать весь комментарий
17.04.2024 14:28 Ответить
Хочете припинити контрабанду? Здешевіть цигарки, - ніхто не буде шукати контрабандні і буде наповнення бюджету. Горбачов вже робив "поліпшення здоров,я" з горілкою, -потерпіло повний крах, бо ПРИЧИНА НЕ ВІДСУТНІСТЬ ЧИ ВИСОКІ ЦІНИ, А УМОВИ ЖИТТЯ. Якщо БОГ налив - вип,єте, і якщо дав закурити - викурите. Все інше - БОРОТЬБА З БОГОМ. СВІТ ДУАЛЬНИЙ, де діє добро і зло, але є одне але: - ви дослідили тільки один бік паління, - зло, та й то односторонньо. Всі ПРИЧИНИ тих чи інших дій лежать в кожному індивідуально, але ви *** ЗАБИЛИ НА СЕБЕ, тому вони вам невідомі. АРХ М
показать весь комментарий
17.04.2024 16:03 Ответить
..смешно тут другое,ищут мелочь а всем заведуют выше...Выйди на улицу и спроси где взять контробанду.. Хватит дурку гонять,гляньте что курят полицейские и др служащие и будет ясно,как построен механизм,а если посмотреть по столице......
показать весь комментарий
17.04.2024 16:16 Ответить
Протягом 2018-2025 років акцизи в Україні зростали і зростатимуть на 20 відсотків щорічно. Це робиться для того, щоб вони відповідали рівню ЄС. Джерело:
От з якого переляку у нас повинні зростати акцизи до рівня ЄС? Може доходи у нас повинні зростати до рівня ЄС, а потім вже акцизи?
показать весь комментарий
17.04.2024 18:27 Ответить
Акцизи на тютюн це класичний приклад прихованого оподаткування коли за дешевий продукт держава в наказному порядку здирає в десятки разів більше собівартості. Як правило все що викликає залежність споживачів продається значно дорожче - від зубної пасти до горілки, пива, песі-коли та енергетиків. А ще можна безкінечно підіймати ціну на бензин, тепло, воду і взуття... Ніякого ринку в Україні немає. Є монополії які мають 100 сімей на різні товари та послуги. Чиновники їх створюють, кришують і доять...
показать весь комментарий
17.04.2024 20:25 Ответить
Треба ще більше акцизу ,в нас такий гарний міністр економіки ))
показать весь комментарий
17.04.2024 21:51 Ответить
 
 