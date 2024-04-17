В России падают объемы весеннего призыва, агитацию распространяют в поездах, - ГУР МО
Агитационные мероприятия в российских регионах, чтоб приостановить падение желающих идти в армию, масштабируют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Государство-агрессор россия масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Представителям российского режима в регионах кремль спустил требование выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.
Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, для агитации привлекают также российскую железную дорогу.
Вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.
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Всі охочі - вже там.
Всі більш-менш розумні та успішні - на цю "мякіну" не клюнуть.
Чому тоді підсилюють агітацію, якщо і так все нормально з потоком м'яса?
Але основним чинником буде не підсилення агітації, а зниження рівня життя русні та збільшення виплат.
І пропаганда "патріотизму" тут ні до чого.
2) Строковиків частково використовують на війні у всяких брянщинах і білгородчинах.
3) Колишнього строковика потім першочергово мобілізують на наступну путінську війну.
Путлєра "обрали", тепер діти на заводи, чоловіки в чорні пакети, мажори в Дубаї, а жінки в оренду китайцям та кадирівцям. Все те заради чого насправді і народжуються рабсеяни. От тільки, якби ж вони робили це самостійно і не лізли до інших.
для чого нести в наш інфопростір будь-яку згадку про тих дикунів!