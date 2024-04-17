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В России падают объемы весеннего призыва, агитацию распространяют в поездах, - ГУР МО

росія,арміярф

Агитационные мероприятия в российских регионах, чтоб приостановить падение желающих идти в армию, масштабируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Государство-агрессор россия масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Представителям российского режима в регионах кремль спустил требование выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.

Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, для агитации привлекают также российскую железную дорогу.

Вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

Также читайте: РФ проводит в соцсетях информационную операцию по "героизации" уклонистов в Украине, - ГУР МО

Автор: 

россия (95339) ГУР (412)


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Топ комментарии
+1
Можна в орську розтягнуть між дахами над водою, ні в кого такого не буде «дайош крєатів»
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17.04.2024 10:35
+1
Срочникам предлагают подписать контракт. При чем в такой форме, что отказаться сложно. Или фронт или персональный адок на срочке. Вот и вся связь
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17.04.2024 10:47
+1
Клюють, щей як. Не сподівайся на інше
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17.04.2024 10:49
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Можна в орську розтягнуть між дахами над водою, ні в кого такого не буде «дайош крєатів»
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17.04.2024 10:35 Ответить
В орську та оренбурзі можна просто ходити по домівках і пропонувати закрити іпотеку, скасувати комунальні або погасити кредит на ремонт.
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17.04.2024 10:36 Ответить
Не так ходити, як плавати
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17.04.2024 11:04 Ответить
В орську, начебто, вже зійшла велика вода. Тепер час збирати врожай обєздолєнних.
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17.04.2024 11:05 Ответить
Не допоможе.
Всі охочі - вже там.
Всі більш-менш розумні та успішні - на цю "мякіну" не клюнуть.
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17.04.2024 10:35 Ответить
Клюють, щей як. Не сподівайся на інше
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17.04.2024 10:49 Ответить
Т.з. "сво" вже третій рік героїзують та рекламують, росармію - героїзують та рекламують завжди.
Чому тоді підсилюють агітацію, якщо і так все нормально з потоком м'яса?
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17.04.2024 10:50 Ответить
Не треба створювати теплу ванну для українців, слід розуміти, що московити свою мобілізацію проведуть і люди в них будуть. Вони із своїми проблемами справляться, а ми? Будем розказувати як в них все погано злюдьми, то виникає питання - "А мені тоді для чого іти воювати?"
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17.04.2024 11:15 Ответить
Звісно, вони проведуть мобілізацію.
Але основним чинником буде не підсилення агітації, а зниження рівня життя русні та збільшення виплат.
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17.04.2024 11:17 Ответить
На то яким чином вони проведуть мобілізацію нам повинно бути все рівно. Вони її проведуть і люди в них будуть, це треба розуміти і до того готовитись. Нам повинно бути всерівно(нам це обивателям, спеслужби ж повинні відслідковувати ці процеси), що твориться в них всередини. Солдати в них будуть, - і до цього нам потрібно готуватись. В нас з цим є питання. І тепла ванна типу - "Війна закінчиться за два-три тижні", "Війна цивільних не зацепить", "Мобілізація в росіян не пройде, ніхто не піде" є шкідливою для нас, це розслабляє і розкладає українців.
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17.04.2024 11:46 Ответить
Треба більше. А поток є, до сих пір в них під воєнкоматами черги стоять
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17.04.2024 14:18 Ответить
Для багатьох - єдиний шлях "підняти бабла" або позбутись судимості.
І пропаганда "патріотизму" тут ні до чого.
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17.04.2024 14:21 Ответить
О, ще й як до чого! Вони хворі
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17.04.2024 15:28 Ответить
Какая связь между службой по контракту и срочной службой? Молотят хрен-знает-что.
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17.04.2024 10:40 Ответить
Срочникам предлагают подписать контракт. При чем в такой форме, что отказаться сложно. Или фронт или персональный адок на срочке. Вот и вся связь
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17.04.2024 10:47 Ответить
1) На юних строковиків тиснуть, щоб підписували контракти. Батьків поруч немає, щоб підказали і т.д.

2) Строковиків частково використовують на війні у всяких брянщинах і білгородчинах.

3) Колишнього строковика потім першочергово мобілізують на наступну путінську війну.
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17.04.2024 11:04 Ответить
Етап перший - підняти ціни. І знову побіжать бажаючі заробити на вбивствах українців. Коли це перестане працювати, етап другий - мобілізувати побільше бидла. Будуть стогнати, але вірно подихатимуть за царя.
Путлєра "обрали", тепер діти на заводи, чоловіки в чорні пакети, мажори в Дубаї, а жінки в оренду китайцям та кадирівцям. Все те заради чого насправді і народжуються рабсеяни. От тільки, якби ж вони робили це самостійно і не лізли до інших.
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17.04.2024 10:49 Ответить
А когось цікавить , ЩО там у кацапні?

для чого нести в наш інфопростір будь-яку згадку про тих дикунів!
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17.04.2024 11:21 Ответить
 
 