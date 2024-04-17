В России падают объемы весеннего призыва, агитацию распространяют в поездах, - ГУР МО

Агитационные мероприятия в российских регионах, чтоб приостановить падение желающих идти в армию, масштабируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Государство-агрессор россия масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Представителям российского режима в регионах кремль спустил требование выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.

Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, для агитации привлекают также российскую железную дорогу.

Вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

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