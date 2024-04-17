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Удар РФ по Чернигову: Известно о 17 погибших и 78 пострадавших. Цифры могут возрасти (обновлено). ВИДЕО

В результате ракетного удара войск РФ по Чернигову утром 17 апреля много жертв. В настоящее время известно о 17 погибших и 78 пострадавших. Более 40 человек госпитализированы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в эфире национального телемарафона в среду утром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"К сожалению, известно уже о пяти погибших. Поисковая операция продолжается. Напоминаю, на месте работают все службы и главная задача - помощь пострадавшим", - впоследствии отметил Ломако в телеграм-канале.

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"По состоянию на 10:40 - уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов России по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается", - впоследствии отметил Ломако.

Впоследствии глава государства Владимир Зеленский сообщил, что на месте попадания идет спасательная операция, люди под завалами. По данным Зеленского, уже 10 погибших и 20 пострадавших.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших и 22 травмированных.

В свою очередь, Ломако в 12.12 отметил: "По состоянию на сейчас уже 45 травмированных, из них - двое детей. Больницы и медики продолжают оказывать всю необходимую помощь".

По информации заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебы, количество пострадавших снова возросло.

"В городе Чернигов продолжается спасательная операция. Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых - трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье.

Кулеба также информирует, что на месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь нуждающимся.

Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, фиксирующих повреждения. Людям будет предоставлена вся компенсация за разрушенное имущество.

По состоянию на 12:46 глава МВД Игорь Клименко сообщил о 13 погибших и более 60 травмированных в Чернигове. Среди пострадавших – двое детей.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Полицейские совершают поквартирный обход поврежденных домов, помогают раненым. Продолжают работать психологи. Сотрудники органов и подразделений системы МВД в Черниговской области организовали сдачу крови для нужд травмированных", - добавляет Клименко.

"61 человек пострадал, из них 3 ребенка. 3 человека были спасены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают психологи ГСЧС, психологическая помощь оказана 53 людям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 17 апреля, российские войска ударили ракетами по Чернигову. Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ.

ломако

По состоянию на 13.30 известно о 14 погибших.

В 15.45 в ГСЧС сообщили, что в Чернигове в результате атаки погибли 15 человек.

По состоянию на 16 часов известно о 16 погибших, заявили в МВД.

По данным ГСЧС, количество жертв возросло до 17.

"2 человека умерли в больнице. Кроме того, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка", - добавили там.

По состоянию на 19.33 и.о. мэра Александр Ломако сообщил: "К сожалению, известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь. Более 40 человек госпитализированы".

Автор: 

обстрел (26862) ракеты (3549) Чернигов (883)


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Топ комментарии
+44
підари кацапські. щоб ви повиздихали всі !
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17.04.2024 10:42
+43
Зеленський! Кулебо!
Негайно ініціювати засідання Радбезу ООН із вимогою засудження терористичних дій @уйлостану та визнання країною-терористом! Чи знов будете шмарклі жувати?!
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17.04.2024 11:05
+40
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17.04.2024 10:47
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підари кацапські. щоб ви повиздихали всі !
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17.04.2024 10:42 Ответить
Ще коли маленькі були....
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17.04.2024 10:48 Ответить
Так само як і ******* кодло дєрьмака, яке наживається на війні і підігрує паРаші
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17.04.2024 22:52 Ответить
Треба шукати наводчика. І повісити на центральній площі Чернігова.
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18.04.2024 00:29 Ответить
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17.04.2024 10:47 Ответить
Вже вісім....
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17.04.2024 10:54 Ответить
пітари зелені де ракети, де пво ..?
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17.04.2024 11:04 Ответить
якщо виділити кошти на пво, не буде за що будувати дороги чи крутити лайномарафон
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17.04.2024 11:11 Ответить
ну кошти на військових из бюджета Чернигова вот у этого Ломаки и шайки депутатов - шестерок приходиться буквально вырывать из рук... - у них 10 лямов туда 10 сюда на какую-нить чухню не проблема, только когда пинка дашь, зато потом они красиво фоткаются на фоне військових
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17.04.2024 11:28 Ответить
Городским бюджетом по решению зеленого суда распоряжается Брижинский - военная администрация
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17.04.2024 12:03 Ответить
учите законодательство а не транслируйте все что на заборах пишут - Брижинский не выносит и не утверждает бюджет, он может ТОЛЬКО внести свои замечания p.s. читай повестку дня внеочередной сессии горсовета блин
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17.04.2024 13:47 Ответить
підароязикий дурачок а хто забрав ПдФО у громад??
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17.04.2024 22:53 Ответить
смотри сколько твоего ПдФО шло на клумбы а сколько на військових p.s дурачек - сын твоего отца
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18.04.2024 08:55 Ответить
Зеленський! Кулебо!
Негайно ініціювати засідання Радбезу ООН із вимогою засудження терористичних дій @уйлостану та визнання країною-терористом! Чи знов будете шмарклі жувати?!
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17.04.2024 11:05 Ответить
Не хвилюйся.
Усе уважно читають та фільтрують, особливо на Цензор.нет
За калюжі з тобою не згоден, багатьох цьому треба ще вчити
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17.04.2024 11:22 Ответить
бред, кто фильтрует? и какой от этого смысл.
а на петицию надо официально ответить, как с марафоном)))
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17.04.2024 11:59 Ответить
фільтрують спеціально навчені та підготовлені люди, які відповідають за ЗМІ
До прикладу: тільки-но сталося вбивство юнака на фунікулері та поро це повідомили пабліки, то відразу ж була команда щодо службового розслідування в УДО, за результатами якого звільнено у т.ч. заступника керівника УДО.
Офіційна відповідь буде як на марахфон
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17.04.2024 12:03 Ответить
любая петиция это и есть пердёж
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17.04.2024 11:26 Ответить
андрєйбарісич ніразрішаіт
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17.04.2024 11:45 Ответить
За цей час можна було би скопіювати ракети до радянських бук , с-300 і почати штампувати.
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17.04.2024 12:19 Ответить
ракети до С-300 та навіть С-400 виготовлялися в Україні😪
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17.04.2024 18:06 Ответить
Горіти у Вогні усім кацапським кацапам... Царство Небесне загиблим.
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17.04.2024 12:36 Ответить
У Чернігові внаслідок чергового кацапського геноциду є загиблі мирні жителі, багато поранених. Зараз працюють рятувальники та медики. Надається вся необхідна допомога. Створено штаб, буде надано всю необхідну допомогу
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17.04.2024 13:48 Ответить
https://censor.net/user/420666 - де ти?
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17.04.2024 14:43 Ответить
Дома я!
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17.04.2024 14:48 Ответить
Слава Богу! Бо я вже за тебе розпереживався
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17.04.2024 15:06 Ответить
Я там жив у 97-му
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17.04.2024 15:11 Ответить
Після удару по Чернігівському драмтеатру під час виставки дронів в серпні минулого року Берлінська не понесла відповідальності, а влада так і не почала ні встановлювати ППО в прифронтовому місті, ні будувати на безпечних територіях будинки для евакуації населення. ППО можна було б купувати за наші гроші виведені олігархами в офшори - але то неприкосновенне, краще назвати винуватими американців бо перестали забезкоштовно надавати комплекси "Патріот".
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17.04.2024 15:30 Ответить
А у нас есть много систем свободных ПРО?
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17.04.2024 15:46 Ответить
"Берлінська не понесла відповідальності" - за що саме Берлінська на вашу думку має "понести відповідальність"? Вас турбує саме Берлінська, а не ОВА (наприклад)

"краще назвати винуватими американців бо перестали забезкоштовно надавати комплекси "Патріот"" - що означає "перестали"? Надали нуль систем та - "перестали надавати"?
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17.04.2024 16:39 Ответить
Можливо де в чому не згоден з Берлінською. Але підкажіть - це вона надала приміщення та опікувалася заходами безпеки?
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17.04.2024 18:10 Ответить
Вчергове переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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17.04.2024 18:58 Ответить
Офіс прийняв рішення треба подвоїти фінансування телемарафону, вдаримо по ворогу пропагандою...
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17.04.2024 19:48 Ответить
Чому та зелена запхана в українську владу кремлівська нечисть нічого не робила з критичним браком ракет до ППО? Можливо чим більше загине населення України у цій війні тим для них краще?
Де поділися більше сотні Гепардів, наданих партнерами для захисту критичної інфраструктури країни, які з легкістю могли б збити крилаті кацапські ракети?
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17.04.2024 22:53 Ответить
Прими небо душі безневинно вбитих українців
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17.04.2024 23:31 Ответить
гадюкiнцiв на рею!
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18.04.2024 00:53 Ответить
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18.04.2024 01:38 Ответить
 
 