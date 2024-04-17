Удар РФ по Чернигову: Известно о 17 погибших и 78 пострадавших. Цифры могут возрасти (обновлено). ВИДЕО

В результате ракетного удара войск РФ по Чернигову утром 17 апреля много жертв. В настоящее время известно о 17 погибших и 78 пострадавших. Более 40 человек госпитализированы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в эфире национального телемарафона в среду утром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"К сожалению, известно уже о пяти погибших. Поисковая операция продолжается. Напоминаю, на месте работают все службы и главная задача - помощь пострадавшим", - впоследствии отметил Ломако в телеграм-канале.

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"По состоянию на 10:40 - уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов России по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается", - впоследствии отметил Ломако.

Впоследствии глава государства Владимир Зеленский сообщил, что на месте попадания идет спасательная операция, люди под завалами. По данным Зеленского, уже 10 погибших и 20 пострадавших.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших и 22 травмированных.

В свою очередь, Ломако в 12.12 отметил: "По состоянию на сейчас уже 45 травмированных, из них - двое детей. Больницы и медики продолжают оказывать всю необходимую помощь".

По информации заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебы, количество пострадавших снова возросло.

"В городе Чернигов продолжается спасательная операция. Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых - трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье.

Кулеба также информирует, что на месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь нуждающимся.

Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, фиксирующих повреждения. Людям будет предоставлена вся компенсация за разрушенное имущество.

По состоянию на 12:46 глава МВД Игорь Клименко сообщил о 13 погибших и более 60 травмированных в Чернигове. Среди пострадавших – двое детей.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Полицейские совершают поквартирный обход поврежденных домов, помогают раненым. Продолжают работать психологи. Сотрудники органов и подразделений системы МВД в Черниговской области организовали сдачу крови для нужд травмированных", - добавляет Клименко.

"61 человек пострадал, из них 3 ребенка. 3 человека были спасены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают психологи ГСЧС, психологическая помощь оказана 53 людям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 17 апреля, российские войска ударили ракетами по Чернигову. Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ.

По состоянию на 13.30 известно о 14 погибших.

В 15.45 в ГСЧС сообщили, что в Чернигове в результате атаки погибли 15 человек.

По состоянию на 16 часов известно о 16 погибших, заявили в МВД.

По данным ГСЧС, количество жертв возросло до 17.

"2 человека умерли в больнице. Кроме того, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка", - добавили там.

По состоянию на 19.33 и.о. мэра Александр Ломако сообщил: "К сожалению, известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь. Более 40 человек госпитализированы".