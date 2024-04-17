Закон о мобилизации в Украине опубликован: он вступит в силу 18 мая

В среду, 17 апреля, закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос України". Документ вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования.

Об этом говорится в документе издания, информирует Цензор.НЕТ.

"Данный закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего после дня его опубликования", - указано в документе.

Соответственно, новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу уже с 18 мая.

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Основные нормы закона о мобилизации:

Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).

Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления закона в силу, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом, чтобы уточнить данные.

Мужчины должны иметь и носить с собой военно-учетные документы и предоставлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может производить фото- и видеофиксацию.

Уклоняющихся от военной службы будут ограничивать в праве управления авто.

Вместо срочной службы – базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК. После этого им будет предоставлен статус "пригодного" или "непригодного".

Военнослужащие, в случае заключения первого контракта, имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту.

Консульские услуги за границей. В течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. Это не касается действующих военнослужащих.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

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