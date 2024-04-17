Закон о мобилизации в Украине опубликован: он вступит в силу 18 мая
В среду, 17 апреля, закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос України". Документ вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования.
Об этом говорится в документе издания, информирует Цензор.НЕТ.
"Данный закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего после дня его опубликования", - указано в документе.
Соответственно, новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу уже с 18 мая.
Основные нормы закона о мобилизации:
- Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).
- Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления закона в силу, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом, чтобы уточнить данные.
- Мужчины должны иметь и носить с собой военно-учетные документы и предоставлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
- При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может производить фото- и видеофиксацию.
- Уклоняющихся от военной службы будут ограничивать в праве управления авто.
- Вместо срочной службы – базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
- Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
- Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК. После этого им будет предоставлен статус "пригодного" или "непригодного".
- Военнослужащие, в случае заключения первого контракта, имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту.
- Консульские услуги за границей. В течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
- Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. Это не касается действующих военнослужащих.
Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".
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Ура рівності громадян! Ура державі, котра любить українців за кордоном, більше, від тих хто в країні.
а силовики на 10 лінії обшукують тих хто їде у відпуск і так само проїдають бойові... або на західних кордонах сидять
якщо їх призвуть то вони не попадуть на перед, а для них створять нові посади в тилу або придумають якесь посилення західного кордону, блокпости і т.д.
ітак надмірна кількість поточнх тиловиків офіцерів проїдає зарплатами військовий бюджет а в них великі виплати тому що вислуга, звання і т.д. а ви нових туди хочете
За місяць ця мобілізація можливо взагалі нікому не буде потрібна..., якщо США не дадуть допомоги, Арахамія поїде в москву домовлятись про "мир"...
Навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави, яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
Оце цікаво, кому повинні?
А якщо не ношу то що?
Ковідло намбер ту? роби ку та май довідку або не війдеш в заклад.
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
Або вся Україна від вантажника в Епіцентрі до Президента України буде жити за цим Законом про мобілізацію, або русня нас просто знищить. Чисельністю, не майстерністю. Для довідки доречі, вони знову оголосили про мобілізацію 300 000 населення, включаючи жінок віком до 55 років включно!
Тому про культуру, спорт, освіти, науки думати зась! Все задял захисту України від ворога!!!! Закони військового стану повинні працювати. Не продавати горілку, військово-поліцейські патрулі по вулицях і обов'язкова перевірка документів з занесенням відразу до реєстру: кого зупинили, чи пройшов ту ВЛК, чому не служиш?! Лише так ми зможемо досягнути хоча б якихось результатів на фронті. А інакше,- інакше імперське стойло на сотні років і кінець суверенності і незалежності України!!! !!!!!!!!