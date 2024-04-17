Польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска, в очередях около 570 грузовиков, - Госпогранслужба

В настоящее время в Польше заблокировано движение грузовиков на двух пунктах пропуска, митингующие пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивают движение.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти пункты польские протестующие за минувшие сутки не пропускали грузовики в сторону Польши.

Через "Ягодин" по-прежнему протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления. За прошлый день таких было 80. Демченко отметил, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

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По состоянию на утро среды на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши всего около 570 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Через разблокированный вчера пункт пропуска "Долгобычув-Угринов" оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях на этом пункте пропуска осуществляется в обычном режиме.

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Очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 850 и 600 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.