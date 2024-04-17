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Новости
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Польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска, в очередях около 570 грузовиков, - Госпогранслужба

протест,кордон,польща

В настоящее время в Польше заблокировано движение грузовиков на двух пунктах пропуска, митингующие пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивают движение.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти пункты польские протестующие за минувшие сутки не пропускали грузовики в сторону Польши.

Через "Ягодин" по-прежнему протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления. За прошлый день таких было 80. Демченко отметил, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

Читайте: На польской границе остаются заблокированными три направления, в очередях около 500 фур, - Госпогранслужба

По состоянию на утро среды на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши всего около 570 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Через разблокированный вчера пункт пропуска "Долгобычув-Угринов" оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях на этом пункте пропуска осуществляется в обычном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возобновлено движение грузовиков в обоих направлениях в пункте пропуска "Долгобычув-Угринов", - Госпогранслужба

Очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 850 и 600 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

Автор: 

граница (5256) Польша (8394) блокирование (461) Демченко Андрей (278)


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Топ комментарии
+9
а хто засіває їхні поля - зараз саме посівна? ***** доларами?
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17.04.2024 11:16
+6
*****! Ввєді вайська в Сувалкскій калідор. Поляки уже заслужилі.
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17.04.2024 11:25
+6
По всьому світові прозоро видно погіршення ставлення до України. Раша успішно обходить санкції, готується стерти Україну і українців з мапи Світу, а колишні наші партнери влаштовують нам блокаду. Сказати, що це якісь узгоджені дії це нічого не сказати. Доречі наша влада працює в тому ж руслі
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17.04.2024 11:33
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гандони
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17.04.2024 11:14 Ответить
а хто засіває їхні поля - зараз саме посівна? ***** доларами?
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17.04.2024 11:16 Ответить
Українські заробітчани хто ж іще
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17.04.2024 11:46 Ответить
Сучі потвори
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17.04.2024 11:18 Ответить
Потроху іх попускає
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17.04.2024 11:20 Ответить
*****! Ввєді вайська в Сувалкскій калідор. Поляки уже заслужилі.
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17.04.2024 11:25 Ответить
,,Допомога" продовжується!!
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17.04.2024 11:25 Ответить
Україні повезло як утопленику з сусідами
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17.04.2024 11:26 Ответить
По всьому світові прозоро видно погіршення ставлення до України. Раша успішно обходить санкції, готується стерти Україну і українців з мапи Світу, а колишні наші партнери влаштовують нам блокаду. Сказати, що це якісь узгоджені дії це нічого не сказати. Доречі наша влада працює в тому ж руслі
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17.04.2024 11:33 Ответить
Що за цирк, польська влада не може розібратися з фермерами? Фермери готуються до посівної і працюють, а це такі фермери як з мене балерина.
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17.04.2024 11:39 Ответить
Яки то "фермери", сарана підкацапська
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17.04.2024 11:40 Ответить
А коли вони фермерством займаються?
Тепер зрозуміло чому вони так бояться конкуренції!
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17.04.2024 11:50 Ответить
цікаво де буде той непотріб коли орки постукають?а не було їх деякий час бо ракета не далеко орківська приземлилась
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17.04.2024 12:02 Ответить
 
 