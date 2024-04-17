68% украинцев считают, что государство сохраняет суверенитет и может принимать решения, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
Мнения о том, что Украина, преимущественно, потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада и скорее выполняет его команды, придерживаются 25% граждан. Еще 7% затруднились определиться.
При этом в "потерю суверенитета" верят преимущественно те, кто считает, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Украину для уступок.
С регионом проживания вера в то, что Украина сохраняет суверенитет и может принимать самостоятельные решения, никак не связана.
Для сравнения, в 2016 году в опросе КМИС для Фонда "Демократичні ініціативи" 49% опрошенных не считали Украину по-настоящему независимым государством. Считали Украину действительно независимым государством – 38%.
Опрос был проведен 17-23 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1052 респондента из всех подконтрольных Украине регионов. Погрешность не должна превышать 3,4% для показателей, близких к 50%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і це, смертельно небезпечно для держави. чим далі, вони при владі, тим небезпечніше.
ніхто нічого, нам більше не дасть!