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68% украинцев считают, что государство сохраняет суверенитет и может принимать решения, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

прапор

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Мнения о том, что Украина, преимущественно, потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада и скорее выполняет его команды, придерживаются 25% граждан. Еще 7% затруднились определиться.

Также читайте: 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, 44% - что в правильном - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

При этом в "потерю суверенитета" верят преимущественно те, кто считает, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Украину для уступок.

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

С регионом проживания вера в то, что Украина сохраняет суверенитет и может принимать самостоятельные решения, никак не связана.

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

Для сравнения, в 2016 году в опросе КМИС для Фонда "Демократичні ініціативи" 49% опрошенных не считали Украину по-настоящему независимым государством. Считали Украину действительно независимым государством – 38%.

Также смотрите: Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, - Зеленский. ВИДЕО

Опрос был проведен 17-23 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1052 респондента из всех подконтрольных Украине регионов. Погрешность не должна превышать 3,4% для показателей, близких к 50%.

Автор: 

независимость (254) опрос (2819) суверенитет (165) КМИС (328)


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Топ комментарии
+5
скільки українців вважає, що україна в заручниках, свого вибору 2019?
і це, смертельно небезпечно для держави. чим далі, вони при владі, тим небезпечніше.
ніхто нічого, нам більше не дасть!
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17.04.2024 11:38
+5
Якби було б так, то кацапів уже б відігнали до кордонів 1991 р. і війна б уже закінчилася. На жаль, це не так, і тому Україна зараз являється диктатурою під контролем колишніх ригів. Те, що це не бачать 90 % населення являється проблемою саме для остальних 10 %, які підлягають знищенню або вигнанню не тільки в головах кримлівських упирів але й ватних ригів на Банковій
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17.04.2024 11:52
+3
На чиє замовлення проводяться подібні опитування? Кацапів?
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17.04.2024 11:31
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Правила форума Совет форумчан
На чиє замовлення проводяться подібні опитування? Кацапів?
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17.04.2024 11:31 Ответить
скільки українців вважає, що україна в заручниках, свого вибору 2019?
і це, смертельно небезпечно для держави. чим далі, вони при владі, тим небезпечніше.
ніхто нічого, нам більше не дасть!
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17.04.2024 11:38 Ответить
Не думаю, що багато. Більшість ще досі впевнена, що їх вибір був правильний. "Аби не Порошенко" так засрало мозок, чи що там у них замість мозку, що це не лікується.
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17.04.2024 13:21 Ответить
Від росії ми стали самостійними, проте від Європи та Штатів - ні, як вони скажуть так і буде.
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17.04.2024 11:45 Ответить
Якби було б так, то кацапів уже б відігнали до кордонів 1991 р. і війна б уже закінчилася. На жаль, це не так, і тому Україна зараз являється диктатурою під контролем колишніх ригів. Те, що це не бачать 90 % населення являється проблемою саме для остальних 10 %, які підлягають знищенню або вигнанню не тільки в головах кримлівських упирів але й ватних ригів на Банковій
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17.04.2024 11:52 Ответить
якого лікаря !!! зе-н*ркоман, він же "янелох оманьський", він же "геройбоневтік", 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ 2014-19 рр. будує, за домомогою відвертих запроданців, колоборантів, тупо агер\нів кацапського фсб дермака, татарава, стефанчука, арахімії інших "корабельних сосен", тамадів, весільних фотографів маленьку копію паРаші )(уйло !!!



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17.04.2024 13:20 Ответить
по кацапських нпз ще б'єм чи вже припинили?
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17.04.2024 11:46 Ответить
Припинили і це добре. Але не переживайте, Буданов ще якусь фігню придумає, тільки щоб не займатися своєю роботою - військовою розвідкою
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17.04.2024 11:56 Ответить
добре? кому виборцям в США і ЄС? Бо демократія працює як треба, коли виборець там ситий і задоволений, в протилежному випадку ця розхвалена 'демократія' йде в рознос. Для нас - це тільки погано, кацапи йдуть аравою 'пабєждать', бо впевнені в своїй невразливості, тепер ми зайвий раз їх у цьому переконали завдяки 'рекомендаціям' США
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17.04.2024 12:07 Ответить
план Лубянки - уничтожить всех украинских патриотов руками зеленых регионов - а их не одна тысяча и не десять - а как их уничтожить - кинуть на фронт против орды алкашей нарколыг -дагов -чеченов и потихоньку обесточивать с боеприпасами -оружием и амуницией - разасраться с Западом -чтобы не помогал -мародерить и ждать желанного русского мира -где чиновники -мусора и фсб-шники -хозяева жизни и бояре - а все остальное население -рабы и холопы
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17.04.2024 11:54 Ответить
Більш самостійними та незалежними від будь-кого Україна вже була з 2014 до травня 2019 року. Тоді від Заходу ми чули лише "глубокую та суперглубокую азабочєность", замість будь-якої реальної допомоги, тож покладалися виключно на себе. Але тоді в державі було головне - команда професіоналів-державників при владі, які знали що таке державний механізм, як він працює. Команда попередників примудрилась тоді дати державі ріст економіки (після того, як януковОЩ фактично вивів всю державну казну в рашку), відновити оборонне виробництво, коли такі заводи, як танковий завод Малишева, працював у три зміні, а вже в 2020 зе-лідОр його зробив банкрутом), розпочати власні ракетні програми, домогтися із країнами Заходу принципу "про Україну нічого без України", коли ВСІ рішення щодо України не вирішувалися без участі особисто Порошенка. Також попередники підготували та провели в 2019 найдемократичніші вибори, незважаючи на те, що з кацапами ми тоді вже воювали. Зараз Україна майже на 70% залежить від Заходу по економічній допомозі та по військовій допомозі і навіть скорочення цієї допомоги одразу суттєво відчувається і в економіці і на фронті. Зато тепер всім "весело" та "прікольно", не те, що за часів "бариги", коли всі "уставшиє ат вайни" грустили по Туреччинам, Єгіптам та Європам ...
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17.04.2024 12:24 Ответить
Ця інформація окуєнно важлива, а питання для опитування підібрано на злобу дня, ага...
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17.04.2024 12:50 Ответить
 
 