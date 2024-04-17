На Харьковщине и Сумщине враг повредил газопроводы, ограничения действуют в Харькове и Кривом Роге

Из-за российских обстрелов были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях, без газа осталось 800 домохозяйств. В результате боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.

"В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы. Без газоснабжения остались 370 домохозяйств в Харьковской области и 430 - в Сумской", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. После аварийного ремонта линия включена в работу.

Также отмечается, что по техническим причинам отключалась воздушная линия на Харьковщине, в результате чего обесточились высоковольтные подстанции и воздушные линии, питающие бытовых потребителей Харькова и области. В течение двух часов потребители были заживлены. Ночью снова были кратковременные аварийные отключения высоковольтных линий в Харьковской области – продолжается возобновление электроснабжения потребителям.

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Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня.

"В вечерние пиковые часы нагрузки происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. На текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии. Экспорта не предполагается", - добавили в Минэнерго.