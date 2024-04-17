Певцу с Буковины Герелло, оправдывающему вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на солиста Мариинского театра, певца с буковинскими корнями Василия Герелло, публично поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Винницкой области.

По данным следствия, Герелло открыто выступал в поддержку страны-агрессора, в том числе во время массовых мероприятий с участием Путина в честь незаконной оккупации Крыма.

Также в своих интервью и публичных выступлениях с начала 2000-х он рассказывал о "единстве братских народов" и о том, что "большинство украинцев за Россию".

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Кроме того, в августе 2023 года Герелло по приглашению военно-политического руководства страны-агрессора выступил на концерте в военно-медицинской академии им. С. Кирова для российских боевиков, участвовавших в войне против Украины.

Во время мероприятия он высказался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Герелло о заочном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.