Певцу с Буковины Герелло, оправдывающему вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на солиста Мариинского театра, певца с буковинскими корнями Василия Герелло, публично поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Винницкой области.
По данным следствия, Герелло открыто выступал в поддержку страны-агрессора, в том числе во время массовых мероприятий с участием Путина в честь незаконной оккупации Крыма.
Также в своих интервью и публичных выступлениях с начала 2000-х он рассказывал о "единстве братских народов" и о том, что "большинство украинцев за Россию".
Кроме того, в августе 2023 года Герелло по приглашению военно-политического руководства страны-агрессора выступил на концерте в военно-медицинской академии им. С. Кирова для российских боевиков, участвовавших в войне против Украины.
Во время мероприятия он высказался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Герелло о заочном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны).
Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
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А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
про какую гарилу?
да не про гарилу - а гарила сосна палала
Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.
Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.
Така куйня, малята...
щоб співав ультразвуком..
Це ж не *****, не яник і навіть не Ківа, який охорону мав. Просто ножичком на вулиці десь пирнути чи на парковці торгівельного центру - це ж неважко і сильно крутого планування не потребує!
Правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Джерело:
Внутряні органи зосереджені на всяких герелло...