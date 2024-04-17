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Новости
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Певцу с Буковины Герелло, оправдывающему вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

василь,герелло

Служба безопасности собрала доказательную базу на солиста Мариинского театра, певца с буковинскими корнями Василия Герелло, публично поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Винницкой области.

По данным следствия, Герелло открыто выступал в поддержку страны-агрессора, в том числе во время массовых мероприятий с участием Путина в честь незаконной оккупации Крыма.

Василь Герелло - підозра від СБУ

Также в своих интервью и публичных выступлениях с начала 2000-х он рассказывал о "единстве братских народов" и о том, что "большинство украинцев за Россию".

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Кроме того, в августе 2023 года Герелло по приглашению военно-политического руководства страны-агрессора выступил на концерте в военно-медицинской академии им. С. Кирова для российских боевиков, участвовавших в войне против Украины.

Во время мероприятия он высказался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Василь Герелло

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Герелло о заочном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Автор: 

СБУ (19847) артисты (281) певец (64) подозрение (481)


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Топ комментарии
+18
Булоб непогано урізноманітнити концерти кабзона й виступами цього контрацептива...
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17.04.2024 12:13
+11
Сподіваюсь, що зарплату від маріїнського театру на картку "співак" отримує вчасно?
А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
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17.04.2024 12:16
+8
"у своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію..."

Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.

Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.

Така куйня, малята...
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17.04.2024 12:25
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Булоб непогано урізноманітнити концерти кабзона й виступами цього контрацептива...
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17.04.2024 12:13 Ответить
Їм би не завадили ще народні артисти України - кіркоров, басков, кролікі, молочний... До всіх треба добратись...
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17.04.2024 13:41 Ответить
а що воно таке? Частушки співає?
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17.04.2024 13:57 Ответить
грохніть тихенько того кобзона,всеодно його ніхто не знає )
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17.04.2024 12:14 Ответить
Сподіваюсь, що зарплату від маріїнського театру на картку "співак" отримує вчасно?
А на росії він часом не у відрядженні знаходиться? "Па культурнаму абмєну"?
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17.04.2024 12:16 Ответить
Ціла купа рос.хахлів недобитків підтримують війну, велика кількість родичів пересварені, але вони народ Донбасяу бульше *******, чим свої батьків, братів, родичів в Україні.
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17.04.2024 12:18 Ответить
герелло - анука спой нам гарила
про какую гарилу?
да не про гарилу - а гарила сосна палала
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17.04.2024 12:19 Ответить
цей соліст, відомий любитель "руцьких щей". солить для них капусту й консервує посолене в одній парашній консерваторії. більше нічим не знаменитий.
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17.04.2024 12:21 Ответить
То нехай вже і прізвище підлаштує на більш скрєпну, типу "Гаврілла"
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17.04.2024 12:25 Ответить
"у своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братських народів" і про те, що "більшість українців за Росію..."

Проблема в тому, що на початку 2000-х (у той рік затонула пл "курськ") власне один знайомий СБУшник з Південмашу розповідав мені про єдність братських народів, і що більшість українців за рассею.

Його героєм був павєл судоплатов, він вважав Степана Бандеру нацистом, а в кабінеті в нього була ікона МП.

Така куйня, малята...
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17.04.2024 12:25 Ответить
яйця відрізати..
щоб співав ультразвуком..
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17.04.2024 12:28 Ответить
От я не розумію, що заважає прибирати таких? ну чи там умовну сімонян?
Це ж не *****, не яник і навіть не Ківа, який охорону мав. Просто ножичком на вулиці десь пирнути чи на парковці торгівельного центру - це ж неважко і сильно крутого планування не потребує!
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17.04.2024 12:28 Ответить
Там спочатку ціла черга на ліквідацію з пілотів стратегічної авіації...
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17.04.2024 12:46 Ответить
Ну ті перебувають у воєнних містечках віддалених, а ці - в мацквє...
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17.04.2024 13:00 Ответить
Скільки ж їх ще цих Херелло є? І багато з них процвітають на неокупованій території!
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17.04.2024 12:30 Ответить
хто знав такого п.дора раніше, "дякую" блд за рекламу
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17.04.2024 12:35 Ответить
Нах...це отут потрібно,якась нікчема.
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17.04.2024 12:47 Ответить
Цікаво, якби не ця стаття, скільки б людей в Україні знало про цю погань?
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17.04.2024 12:49 Ответить
Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету. Ці гроші могли б піти на зброю, - Gazeta Wyborcza

Правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Джерело:

Внутряні органи зосереджені на всяких герелло...
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17.04.2024 12:52 Ответить
Такй собі анілорак.
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17.04.2024 13:02 Ответить
Шоб у його срака горiлла!
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17.04.2024 13:20 Ответить
Горилла
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17.04.2024 13:54 Ответить
До сраки ваші "заочні підозри". Ради цього варто утримувати державним коштом арагву "підозрянтів" (сбу, проКУРВАтури, набу сап,мвс...), чисельність якої перевищує чисельність ЗСУ???
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17.04.2024 15:05 Ответить
 
 