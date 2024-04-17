РФ готовит провокацию против Украины, связанную с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, - ГУР МО

Российские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию против Украины. Она будет связана с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, в том числе во время боевых действий в Судане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"На фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте, вражеские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства. В частности, Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения в ходе боевых действий в Республике Судан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности, в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемого ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине.

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В ГУР отметили, что целью таких публикаций является дискредитация Украины и партнеров, а также обвинения западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

Кроме этого, РФ будет пытаться акцентировать внимание на том, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия воюет в Украине.

"В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси", - добавили в разведке.

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"В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси", - добавили в разведке.

ГУР отмечает, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия.