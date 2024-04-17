Лидеры стран G7 близки к согласованию плана использования замороженных российских активов для финансирования Украины, - МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что между лидерами западных стран-членов G7 наметился консенсус относительно того, как воспользоваться более чем 220 миллиардами фунтов стерлингов российских активов, которые были заморожены после того, как диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.

"Я думаю, что наметился консенсус по поводу того, что проценты по этим активам могут быть использованы для поддержки гораздо большей финансовой помощи Украине", - заявил Кэмерон.

Министр заявил, что существует "ответ", вокруг которого страны G7 "могут объединиться".

"Если мы сможем это сделать, мы действительно сможем предоставить реальную финансовую огневую мощь Украине на основе этих активов, а не предоставлять активы напрямую", сказал Кэмерон.

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