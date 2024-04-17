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Новости
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Лидеры стран G7 близки к согласованию плана использования замороженных российских активов для финансирования Украины, - МИД Великобритании

кемерон,девід

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что между лидерами западных стран-членов G7 наметился консенсус относительно того, как воспользоваться более чем 220 миллиардами фунтов стерлингов российских активов, которые были заморожены после того, как диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.

"Я думаю, что наметился консенсус по поводу того, что проценты по этим активам могут быть использованы для поддержки гораздо большей финансовой помощи Украине", - заявил Кэмерон.

Министр заявил, что существует "ответ", вокруг которого страны G7 "могут объединиться".

"Если мы сможем это сделать, мы действительно сможем предоставить реальную финансовую огневую мощь Украине на основе этих активов, а не предоставлять активы напрямую", сказал Кэмерон.

Также читайте: Великобритания, вероятно, никогда не сможет конфисковать российские активы, - Politico

Автор: 

G7 (833) Кэмерон (247) замороженные активы (276)


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Так,звичайно.Вже близько двох років«близькі до узгодження».
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17.04.2024 13:52 Ответить
Ага, ще 20-30 років, як мінімум...
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17.04.2024 13:57 Ответить
Імпотенти даладьє + чемберлени 21 сторіччя
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17.04.2024 15:37 Ответить
Оце тіло ні нащо не здатне
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17.04.2024 17:13 Ответить
эти питоры близки уже 2 года. да всё никак.
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17.04.2024 17:53 Ответить
Времени на раскачку нет!!!
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17.04.2024 17:56 Ответить
F-16 та атакамси на усі!
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18.04.2024 02:03 Ответить
 
 