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Оккупанты не проводят необходимых проверок и ремонтов на Запорожской АЭС, - Энергоатом

аес,запорізька

За неимением квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих, а потому не могут проводить необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Это большая угроза оборудованию. Из-за некомпетентных действий этого персонала постоянно фиксируются отказы оборудования, и ситуация постоянно ухудшается. Не проводятся в полном объеме ремонты и регламентные проверки", - сказал он.

Котин отметил, что оборудование атомной электростанции нуждается в постоянных проверках согласно графикам. Кроме того, после перевода четвертого энергоблока ЗАЭС в "холодную остановку" в НЭК "Энергоатом" возникли опасения, что в энергоблоке обнаружили серьезные дефекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЭ Гросси о ситуации на ЗАЭС: Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии

Автор: 

Энергоатом (409) Петр Котин (36) Запорожская АЭС (700)


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Бо окупанти з московії, це випадкові і тимчасові істоти на АЕС в Україні!!
Вони це теж розуміють, тому тільки гадять, крадуть, руйнують, як це і просили, такіж істоти, - ригоАНАЛИ та комуняки з московії в Україні!!
Симоненко з калінкаровим та мартиненком, цьому підтвердження!!
Слава Україні! Смерть, московським наймитам та оркам!
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17.04.2024 15:21 Ответить
Я не хочу стать прорицателем,но твари с болот мацковии,взорвут ЗАЭС или ядерный снаряд...быдлонасекомыши с болот мацковии...
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17.04.2024 16:04 Ответить
 
 