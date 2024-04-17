Оккупанты не проводят необходимых проверок и ремонтов на Запорожской АЭС, - Энергоатом
За неимением квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих, а потому не могут проводить необходимые ремонты и проверки в полном объеме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"Это большая угроза оборудованию. Из-за некомпетентных действий этого персонала постоянно фиксируются отказы оборудования, и ситуация постоянно ухудшается. Не проводятся в полном объеме ремонты и регламентные проверки", - сказал он.
Котин отметил, что оборудование атомной электростанции нуждается в постоянных проверках согласно графикам. Кроме того, после перевода четвертого энергоблока ЗАЭС в "холодную остановку" в НЭК "Энергоатом" возникли опасения, что в энергоблоке обнаружили серьезные дефекты.
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Вони це теж розуміють, тому тільки гадять, крадуть, руйнують, як це і просили, такіж істоти, - ригоАНАЛИ та комуняки з московії в Україні!!
Симоненко з калінкаровим та мартиненком, цьому підтвердження!!
Слава Україні! Смерть, московським наймитам та оркам!