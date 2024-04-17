Нацполиция о ракетном ударе РФ по Чернигову: есть информация о шести пропавших без вести гражданах. ВИДЕО+ФОТО
В Чернигове идет поисково-спасательная операция на месте российского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 14 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.
"Есть информация о шести пропавших без вести гражданах. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.
Полицейские опубликовали видеозапись из нагрудной камеры своего коллеги, на которой были сняты первые минуты после атаки оккупантов на Чернигов.
Полицейские и спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи.
Ракетный удар по Чернигову 17 апреля
Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.
Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.
Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".
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так шо, висновки робіть самі.
але, кордони закриті, озброєними прикордонниками.