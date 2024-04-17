Нацполиция о ракетном ударе РФ по Чернигову: есть информация о шести пропавших без вести гражданах. ВИДЕО+ФОТО

В Чернигове идет поисково-спасательная операция на месте российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 14 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.

"Есть информация о шести пропавших без вести гражданах. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.

Полицейские опубликовали видеозапись из нагрудной камеры своего коллеги, на которой были сняты первые минуты после атаки оккупантов на Чернигов.







Полицейские и спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".