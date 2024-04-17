РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11047 посетителей онлайн
Новости Война
8 186 6

Нацполиция о ракетном ударе РФ по Чернигову: есть информация о шести пропавших без вести гражданах. ВИДЕО+ФОТО

В Чернигове идет поисково-спасательная операция на месте российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 14 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.

"Есть информация о шести пропавших без вести гражданах. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.

Полицейские опубликовали видеозапись из нагрудной камеры своего коллеги, на которой были сняты первые минуты после атаки оккупантов на Чернигов.

Чернігів
Чернігів
Чернігів

Полицейские и спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

Автор: 

обстрел (26862) Чернигов (883)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
грьобана русня та довбані партнери....
показать весь комментарий
17.04.2024 14:23 Ответить
українці лишилися майже наодинці з монстром. весь світ вже стомився навіть стурбованість висловлювати.
показать весь комментарий
17.04.2024 14:24 Ответить
весь світ втомився від махрових крадіїв невігласів, що українці обрали в керівництво держави!
так шо, висновки робіть самі.
але, кордони закриті, озброєними прикордонниками.
показать весь комментарий
17.04.2024 14:29 Ответить
як голосували - так і живуть!
показать весь комментарий
17.04.2024 14:57 Ответить
чорне 17 квітня 2024 року для Чернігова...
показать весь комментарий
17.04.2024 14:26 Ответить
 
 