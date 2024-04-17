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Новости
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Минфин не рассчитался за строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС, долг – 3,5 млрд грн, - основатель MS Capital Шкиль

марченко,сергій

Строительство водопровода выполнено исключительно благодаря и за счет подрядных организаций.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил основатель и CEO холдингу MS Capital Максим Шкиль.

"В результате подрыва Каховской ГЭС более одного миллиона жителей Днепропетровщины оказались без воды. Понимая социальную ответственность, Autostrada сразу без выходных и финансирование, в круглосуточном режиме, начала строительство водопровода.

Результат водопровод протяженностью 145 км построен, но министерство финансов месяцами согласовывает паспорт бюджетной программы и по состоянию на сегодняшний день расчет за выполненные работы так и не состоялся! Сегодня это уже факт, что обеспечение людей питьевой водой для министерства финансов Марченко не является приоритетом", - говорится в сообщении.

По словам Шкиля, из-за отсутствия финансирования государством компания могла бы остановить работу.

Читайте: Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций, - Шкиль

"Но это было бы безответственно. Были надежда, что после завершения работ финансирование будет выделено, но месяцами слышим очередные надуманные причины, а средств так и нет. На совещаниях Президенту докладывают, что все сделано. Сделано, но не рассчитано! Строительство водопровода выполнено исключительно благодаря и за счет подрядных организаций. Долг перед Автострадой только по этому объекту 3,5 млрд грн! Министерство финансов, во главе с министром Марченко, использует любые рычаги и зацепки, чтобы не выполнять возложенные на них функции даже по таким социально важным вопросам. Обидно, что за это нет никакой ответственности!" - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский еще в октябре 2022 поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, - основатель MS Capital Шкиль

Автор: 

Максим Шкиль (6) Каховская ГЭС (270)


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Топ комментарии
+9
Не на часі!!! У нас асфальт, бетон, і яйця в кілограмах.
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17.04.2024 14:32
+9
А нікого взагалі не піпче той факт, що цього дядьки з його сраною автострадою щось дуже багато стало всюди, і при чому на всіх держзамовленнях воно сидить? А якщо відкрити сайт цієї суперкомпанії і поскролити медіа новини до самого низу, то виявиться, що воно будівельна мегакомпанія лише з 2021 року, а до 2021 року воно було автомобільним салоном в Одесі... це такі особливості національного **********?
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17.04.2024 14:38
+5
за саботаж та відверті корупційні дії, які шкодять Україні під час війни, будуть руки рубати, чи ще не на часі?
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17.04.2024 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Не на часі!!! У нас асфальт, бетон, і яйця в кілограмах.
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17.04.2024 14:32 Ответить
та зе-говнотелелохотрон !!!
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17.04.2024 14:40 Ответить
та ви подивіться що це за канторка .яка так налегке засунула 3.5 лярда....це фафорит банкової і великого крадівництва ....там вони і половини не засунули ....автострада тільки в 21 році отримала від мінфіну 13млрд за якісь дороги............так що за них не переживай .не платять бо напевне мало заніс)))))) і ніхто просто так за свої 3.5 млрд під час війни без гарантів єрмака нічого розкрадати і робити не буде
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17.04.2024 15:16 Ответить
Так, а роботи по факту виконані чи ні?
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17.04.2024 15:32 Ответить
за саботаж та відверті корупційні дії, які шкодять Україні під час війни, будуть руки рубати, чи ще не на часі?
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17.04.2024 14:34 Ответить
А нікого взагалі не піпче той факт, що цього дядьки з його сраною автострадою щось дуже багато стало всюди, і при чому на всіх держзамовленнях воно сидить? А якщо відкрити сайт цієї суперкомпанії і поскролити медіа новини до самого низу, то виявиться, що воно будівельна мегакомпанія лише з 2021 року, а до 2021 року воно було автомобільним салоном в Одесі... це такі особливості національного **********?
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17.04.2024 14:38 Ответить
І раптом з ним не розрахувались?
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17.04.2024 14:43 Ответить
Бенина школа
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17.04.2024 14:41 Ответить
так, тут водогін збудований. але грошей за роботу ніхто не побачить. а будуть хвилі підіймати, прийдуть хлопці малюка.
а в трипіллі, навіть і не думали будувати захист.
отаке життя малята....
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17.04.2024 14:41 Ответить
Шкіль ви молодець, але забули з ким ви маєте справу, це ж зЄлєпукін і ко!!!
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17.04.2024 14:44 Ответить
Спочатку наведіть справки, що воно таке, той Шкіль. На тому дуже молодому чоловіку вже клейма ніде ставити
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17.04.2024 15:23 Ответить
Так я не знаю його, але його фірма і ще де які поставили воду, зробили це а тепер що, люди які це зробили не повинні отримати гроші які вклали, заробили!!! Це нормально???
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17.04.2024 18:39 Ответить
Ніхєра у нас підрядники богаті. Можуть собі дозволити побудувати водогін вартістю 3,5 лярда і не збанкрутувати. А може той водогін стільки по факту і не коштує як замутили в кошторисі
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17.04.2024 14:46 Ответить
Государство должно подрядчику, а подрядчик должен сотне других фирм: десятке заводов поставлявших трубы и арматуру, перевозчикам, субподрядчикам.
Работам с одним из заводов поставлявших трубы по программе. Если до прошлого года у них для нас была отстрочка платежа до 7 дней, в прошлом году уже оплата по факту отгрузки, то в этом году уже только предоплата.
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17.04.2024 14:59 Ответить
А мінфін в нас фінансами не займається,всі платіжки йдуть через офшори 57-ми радників Андрія Борисовича так,що пане Шкіль,всі питання до Єрмака ).
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17.04.2024 14:48 Ответить
Президент не виконує свої функції, Верховна Рада не виконує свої функції, Кабінет міністрів не виконує свої фунції - яка ж "потужна" і одностайна владна команда!
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17.04.2024 14:51 Ответить
Ви слихалі как поют дрозди
...
Певчие избранники россії?
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17.04.2024 21:08 Ответить
разберите его нафиг и сразу деньги найдутся.

Откатов хотят.
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17.04.2024 14:59 Ответить
Так погодь.Ця приватна шарага(а не державна) зі слів Вілкула молодшого казала,що до водогін побудує за свої гроші(заради мешканців області.А зараз виходить що не за свої(чи інвесторів),а за гроші держави.Мін-фін винен.А блазен приїджав і піарілся на цьому у кривий ріг.
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17.04.2024 15:08 Ответить
младориг львівського осередку сидить на потоках великого крадівництва)))???
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17.04.2024 16:10 Ответить
 
 