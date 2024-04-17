Минфин не рассчитался за строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС, долг – 3,5 млрд грн, - основатель MS Capital Шкиль

Строительство водопровода выполнено исключительно благодаря и за счет подрядных организаций.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил основатель и CEO холдингу MS Capital Максим Шкиль.

"В результате подрыва Каховской ГЭС более одного миллиона жителей Днепропетровщины оказались без воды. Понимая социальную ответственность, Autostrada сразу без выходных и финансирование, в круглосуточном режиме, начала строительство водопровода.

Результат водопровод протяженностью 145 км построен, но министерство финансов месяцами согласовывает паспорт бюджетной программы и по состоянию на сегодняшний день расчет за выполненные работы так и не состоялся! Сегодня это уже факт, что обеспечение людей питьевой водой для министерства финансов Марченко не является приоритетом", - говорится в сообщении.

По словам Шкиля, из-за отсутствия финансирования государством компания могла бы остановить работу.

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"Но это было бы безответственно. Были надежда, что после завершения работ финансирование будет выделено, но месяцами слышим очередные надуманные причины, а средств так и нет. На совещаниях Президенту докладывают, что все сделано. Сделано, но не рассчитано! Строительство водопровода выполнено исключительно благодаря и за счет подрядных организаций. Долг перед Автострадой только по этому объекту 3,5 млрд грн! Министерство финансов, во главе с министром Марченко, использует любые рычаги и зацепки, чтобы не выполнять возложенные на них функции даже по таким социально важным вопросам. Обидно, что за это нет никакой ответственности!" - подытожил он.

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