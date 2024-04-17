РФ начинает видеть признаки того, что США и союзники устают, им становится труднее находить пути поддержки Украины, - министр финансов Еллен

В США опасаются, что Россию подбодрит то, что США и другие страны не могут принять решение о продлении помощи Украине.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, она опасается, что Россия может взбодриться внутренними дебатами в США и других странах по продлению помощи Украине.

"Я боюсь, что РФ начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или что им становится труднее находить пути поддержки Украины, и это дает ей надежду, что она сможет переждать нас и дождаться, когда наша решимость разрушится", - объяснила Еллен.

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