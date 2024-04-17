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Новости Помощь Украине
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РФ начинает видеть признаки того, что США и союзники устают, им становится труднее находить пути поддержки Украины, - министр финансов Еллен

сша,україна

В США опасаются, что Россию подбодрит то, что США и другие страны не могут принять решение о продлении помощи Украине.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, она опасается, что Россия может взбодриться внутренними дебатами в США и других странах по продлению помощи Украине.

"Я боюсь, что РФ начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или что им становится труднее находить пути поддержки Украины, и это дает ей надежду, что она сможет переждать нас и дождаться, когда наша решимость разрушится", - объяснила Еллен.

Читайте также: Министр финансов США Еллен: Бездействие Конгресса относительно Украины - подарок Путину

Автор: 

россия (95339) США (26368) Еллен Джанет (37)


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Топ комментарии
+7
"Рішучість"??Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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17.04.2024 15:05
+6
Війна для них ще не почалась, а вони вже втомились.
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
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17.04.2024 15:08
+6
Від чого вони втомлюються від ніхера не роблення, зрозуміло що з цією "допомогою" що нам надавали війну в РФ не виграти... і тепер що далі?
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17.04.2024 15:18
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У США побоюються, що Росію підбадьорить те, що США та інші країни не можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні.

****, геніально!
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17.04.2024 15:04 Ответить
Китай вас швидко приведе до тями підбадьорливим копняком-підсрачником десь в районі Тайваню
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17.04.2024 15:14 Ответить
Геніально було роздути мильну бульбашку про "свєрхдєржаву" США. Голівуд могьот.
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17.04.2024 15:17 Ответить
"Рішучість"??Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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17.04.2024 15:05 Ответить
Ми переможемо в будь якому випадку, нехай закатають губу!
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17.04.2024 15:05 Ответить
від чого втомилися? За винятком деяких стран, суцільна балаканина та міркування.
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17.04.2024 15:07 Ответить
Війна для них ще не почалась, а вони вже втомились.
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
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17.04.2024 15:08 Ответить
Памперси куплять і занепокояться.
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17.04.2024 15:11 Ответить
Нічого не буде
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17.04.2024 15:15 Ответить
Чому ні? Китай вже бачить, що Захід - то "паперовий тигр".
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17.04.2024 15:17 Ответить
Захід нічого робити не буде. Просто обсиратися і бігати по стелі з гучними закликами, як і у війні паРаші проти України. Питання, що робитиме США. Пропетляти вже не зможуть.
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17.04.2024 18:17 Ответить
Втомитися і обісратися-різні речі.
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17.04.2024 15:14 Ответить
От мені цікаво як вони збираються протистояти Китаю?
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17.04.2024 15:17 Ответить
Занепокоєнням. А якщо ескалація,то сувора стурбованість.
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17.04.2024 15:18 Ответить
Ніяк США просто п#здять багато злиють як всіх решта до того, як і нас зараз зливають...
всі в світі починають розуміти, якщо в тебе в арсеналі нема ЯЗ ти ніхто...
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17.04.2024 15:24 Ответить
"як вони збираються протистояти Китаю? "

Напевно, що у вашій курячій уяві "протистояти", - це, щонайменше, "взять Бєрлін".

І тепер скажіть, будь-ласка, чим ви відрізняєтеся від рускіх?? Та нічим. Ментальна спорідненість з рускімі в розгорнутому вигляді.
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17.04.2024 15:31 Ответить
У США знову можуть відкласти голосування за допомогу Україні:
6 місяців -гра в наперстки по американськи

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net
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17.04.2024 15:18 Ответить
Від чого вони втомлюються від ніхера не роблення, зрозуміло що з цією "допомогою" що нам надавали війну в РФ не виграти... і тепер що далі?
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17.04.2024 15:18 Ответить
Європа втомилася пункти пропуску блокувати?
А кацапстан продає своє(?)збіжжя під «потужними»санкціями.
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17.04.2024 15:22 Ответить
Начало , к подготовки, сдаче территорий ? Как понять ?
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17.04.2024 15:23 Ответить
Що це значить втомлюються, ви ж гаранти демократії, надайте зброю на еквівалентну вартість ядерної зброї, якщо ви не виконуєте той бездарний папірець під назвою будапештський меморандум. На мій погляд в історичному майбутньому США багато втратить в довірі цивілізованих країн світу.
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17.04.2024 15:49 Ответить
Как можно устать, если экономика США и союзников в десятки раз мощнее кацапской
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17.04.2024 17:01 Ответить
Просто ***** хорошо просчитал розовых пони. Они глупы и слабы.
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17.04.2024 17:08 Ответить
Вони не дурні і не слабкі - вони жили за принципом "Шоб в нас все було і нам за це нічого не було ", особливо в цій парадигмі жила одна країна - та шо за океаном ( ну а шо поки тобі з боку не вкажуть на твої не тіко достоїнства а й недостатки ти так і будеш жити в ілюзіях шо не є гуд ).
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17.04.2024 18:25 Ответить
Швидко партнери втомилися. На другий рік війни вже їхні "палнамочія фсьо". Стидоба.
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17.04.2024 18:15 Ответить
 
 