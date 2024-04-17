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РФ начинает видеть признаки того, что США и союзники устают, им становится труднее находить пути поддержки Украины, - министр финансов Еллен
В США опасаются, что Россию подбодрит то, что США и другие страны не могут принять решение о продлении помощи Украине.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Еллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, она опасается, что Россия может взбодриться внутренними дебатами в США и других странах по продлению помощи Украине.
"Я боюсь, что РФ начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или что им становится труднее находить пути поддержки Украины, и это дает ей надежду, что она сможет переждать нас и дождаться, когда наша решимость разрушится", - объяснила Еллен.
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+7 Юрист Правильный
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****, геніально!
Що буде, коли одночасно спалахнуть Тайвань і Південна Корея?
всі в світі починають розуміти, якщо в тебе в арсеналі нема ЯЗ ти ніхто...
Напевно, що у вашій курячій уяві "протистояти", - це, щонайменше, "взять Бєрлін".
І тепер скажіть, будь-ласка, чим ви відрізняєтеся від рускіх?? Та нічим. Ментальна спорідненість з рускімі в розгорнутому вигляді.
6 місяців -гра в наперстки по американськи
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-17/5846908-v-ssha-snova-mogut-otlozhit-golosovanie-za-pomoshch-ukraine-nazvana-prichina?traffic_source=ukr.net
А кацапстан продає своє(?)збіжжя під «потужними»санкціями.