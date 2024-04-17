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Бывшая Арка Дружбы народов лишена статуса памятника. Теперь монумент может быть демонтирован, - Минкульт

арка,дружби,народів

Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением памятник потерял статус памятника истории и может быть демонтирован.

Об этом сообщает пресс-центр Минкульта, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия - Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятки истории и может быть демонтирован", - говорится в сообщении.

В Минкульте отмечают, что Арка Дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом отмечается в специализированном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики", - отметили в министерстве.

Также в заключении говорится, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух якобы братских народов не соответствует историческим реалиям. А в условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий.

Он также является частью информационно-пропагандистской кампании Кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" украинского народа как "обломка" "разделенного русского народа", "искусственности" Украины как государства.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", - резюмировал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Читайте также: В Киеве демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". ФОТО

Автор: 

Киев (25469) Министерство культуры и информационной политики (771) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+8
Помятник"Ярмо на шее Украины"-он не представляет никакой ни эстетической ни культурной ценности. СССР умел делать некрасивые безвкусные монументы. Переплавить и наделать ударных дронов которые запустить на росийские НПЗ
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17.04.2024 15:06
+7
Все що пов'язано з парашею і совком повинно бути знищено!!!
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17.04.2024 15:08
+6
А там прикол есть. Она мордой лица смотрит на восток, на расею. А подобные вещи всегда, во все времена делали лицом к врагу. Архитекторы уже тогда знали что расея враг
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17.04.2024 15:17
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Помятник"Ярмо на шее Украины"-он не представляет никакой ни эстетической ни культурной ценности. СССР умел делать некрасивые безвкусные монументы. Переплавить и наделать ударных дронов которые запустить на росийские НПЗ
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17.04.2024 15:06 Ответить
а "батьківщина мати"? яку так полум'яно захищав ткаченко? і таки захистив...
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17.04.2024 15:09 Ответить
А там прикол есть. Она мордой лица смотрит на восток, на расею. А подобные вещи всегда, во все времена делали лицом к врагу. Архитекторы уже тогда знали что расея враг
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17.04.2024 15:17 Ответить
Тоже безвкусное совковое произведение. Но она со страшным лицом и поднятым мечем смотрит в сторону врага-в сторону Парашки.
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17.04.2024 17:42 Ответить
Зря, Ваня надеешься!
Не возьмут тибя в комиссию, им самим на молочишко детишкам надо!
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17.04.2024 16:25 Ответить
Успехов в переплавке. Эта дура из титана сделана. Там нужна вакуумно-дуговая печь и температуры выше 1700 градусов. Плюс переплавленый титан всегда ниже качеством, бо в нём выше концентрация кислорода и всяких левых примесей. На дроны пустить его дорого и жалко. На высокотехнологичное оружие - качество металла будет слабоватенькое. Вот на что-то типа титановых великов это дело пустить думаю норм будет. А вот уже за вырученное бабло - да можно дроны.
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17.04.2024 19:59 Ответить
Тепер цей матеріал , можно на зброю упррядкувати
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17.04.2024 15:07 Ответить
Арку свободи українського народу (колишню Арку дружби народів) не будуть зносити, зазначила КМДА у відповідь на запит BBC Україна.

хто головніший? пєдалік чи держ культура?
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17.04.2024 15:07 Ответить
бубочка
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17.04.2024 15:11 Ответить
А бубАчка це виборча посада, як і педалік теж. Війна колись закінчиться.
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17.04.2024 15:26 Ответить
Потым ти будеш волати "гроши на ЗСУ"?
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17.04.2024 15:36 Ответить
Перекладаю на українську.
Потим ті будєш волаті "гроші на ЗСУ"?
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17.04.2024 15:46 Ответить
Дякую...
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17.04.2024 15:51 Ответить
За що???
Потим ті будєш волаті "гроші на ЗСУ?
Потим , волаті , ті . Де він вчився на перекладача?
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17.04.2024 17:39 Ответить
Все що пов'язано з парашею і совком повинно бути знищено!!!
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17.04.2024 15:08 Ответить
Було б символічно, якби цю арку у 2022 році знесло російською ракетою.
Что с дружбой навєкі ?
ОНА УТОНУЛА В ДНЕПРЕ.
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17.04.2024 16:20 Ответить
мільйонів 50 потратять на ..... проектну докуметацію по ... демонтажу
Сам процессссс - інша сума!
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17.04.2024 15:09 Ответить
Зараз кацапня з зебілами почнуть верещати в істериці "Ниначасе, ита наша история, зачим бароться с памятниками, какаяразница главное что би фонарь светил" і тд.....
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17.04.2024 15:12 Ответить
хайби стояла коли ввечері їду по набережній красиво світіиться . хороший єксурсовод щей якіхсь би туристів возив подивитися , та копічину заробляв би. йі пі дари знесуть а на її мйсці будинок для єліти слуг наріду збудують.
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17.04.2024 15:14 Ответить
Любиш дивитись на ярмо - намалюй на вітровому склі і любуйся.
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17.04.2024 15:49 Ответить
селюк, тобі мабудь з клехівки видніше.
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17.04.2024 18:28 Ответить
А куди з цієї арки подівся напис "Навіки влипли"?
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17.04.2024 15:16 Ответить
Пофарбувати у веселку і назвати LGBTQIA+
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17.04.2024 15:17 Ответить
відразу у Європу приймуть ...гей...
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17.04.2024 15:30 Ответить
Це ж удар по малоросійському его Володимира Олександровича
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17.04.2024 15:18 Ответить
На демонтаж та вивіз сміття треба мільони. Оголосити конкурс на артпроект, дати фінансування вп'ятеро меньше і нехай митці зроблять з цього монстра проукраїнську пропаганду
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17.04.2024 15:25 Ответить
Доречі, це найвища точка на правому березі поблизу Дніпра. А це гарний розвідувальний пункт провсяквипадок
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17.04.2024 15:37 Ответить
Це якщо Гідропарк піде в наступ.
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17.04.2024 16:18 Ответить
Ні, Іване. Аби дістатися "найвищої точки..." треба від цієї споруди піднятися сходами ще добряче наверх -- до водонапорної вежі / Музея води.
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17.04.2024 16:49 Ответить
Якщо у вас огидна бородавка на шкірі, ви її видаляєте, чи робите з того артпроєкт з гарною пропагандою?
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17.04.2024 17:12 Ответить
на часі...скоро скажуть, що там є радіо чи ще якісь маяки...на місці посіють конюшину з барвінком.
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17.04.2024 15:32 Ответить
А може написати на ній "рускій іді нах…" та й хай стоїть для нагадування прийдешнім поколінням?
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17.04.2024 15:37 Ответить
Путін не зрозумів, що відкрив ящик Пандори який совєти ховали під гаслом «Украинцы и русские братья навек!».
Не грузини, ні молдавани, а українці брати на віка. Під цією ковдрою скрита люта ворожнеча.
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17.04.2024 15:47 Ответить
Цікаво що там всередині - металевий зварний каркас, чи армований цемент.
Так чи інакше військовим підривникам це робота на один зуб.
Ще й розберуть на частини, які не вимагають для перемішення спецтехніки.
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17.04.2024 15:55 Ответить
Та знесіть вже цей шматок лайна. Скільки можна?
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17.04.2024 15:57 Ответить
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17.04.2024 15:58 Ответить
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17.04.2024 16:00 Ответить
На этом месте должен быть воздвигнут монумент памяти жертв рашистского имперского нацизма.
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17.04.2024 15:59 Ответить
...есть идея! Надо тельце бункерной крысятины повесить на шнурке....
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17.04.2024 16:06 Ответить
Годі вже тих клятих монументів.
Нехай буде місце, де можна відпочити.
Нехай люди гуляють, цілуються, фотографуються і радіють життю.
Ми ж воюємо саме за це ?
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17.04.2024 16:08 Ответить
И чё вы дое... до этой арки?
Красивое сооружени и нижрена оно не символизирует ВМЕНЯЕМЫМ людям!
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17.04.2024 16:29 Ответить
Ярмо росийское оно символизирует. И больше ни-че-го.
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17.04.2024 16:43 Ответить
ага. а ещё радугу ЛГБТ.
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17.04.2024 19:34 Ответить
Ничего не имею против ЛГБТ. По жизни и по этой войне: ЛГБТ-страны -- Бельгия, Нидерладны, Франция, Великая Британия -- показали себя лучше и человечнее, чем рос.********.
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18.04.2024 10:17 Ответить
Так ты жертва пропаганды? Какая нахрен дружба народов?
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18.04.2024 10:34 Ответить
+++!!!
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17.04.2024 16:42 Ответить
Нужно убирать весь комплекс с дурноватым гранитным барельефом счастливых фигур придурковатого вида ,имени позднего совка.Ф там и родина-мать,примитивный напыщенный совок.
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17.04.2024 18:11 Ответить
По идее уже можно приходить с болгарской и начинать.
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17.04.2024 19:21 Ответить
из гранита нужно сделать натуральную скалу, хорошо бы с нёё родничок пустить водопадом.
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17.04.2024 19:36 Ответить
 
 