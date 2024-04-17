Бывшая Арка Дружбы народов лишена статуса памятника. Теперь монумент может быть демонтирован, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением памятник потерял статус памятника истории и может быть демонтирован.

Об этом сообщает пресс-центр Минкульта, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия - Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятки истории и может быть демонтирован", - говорится в сообщении.

В Минкульте отмечают, что Арка Дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом отмечается в специализированном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики", - отметили в министерстве.

Также в заключении говорится, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух якобы братских народов не соответствует историческим реалиям. А в условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий.

Он также является частью информационно-пропагандистской кампании Кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" украинского народа как "обломка" "разделенного русского народа", "искусственности" Украины как государства.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", - резюмировал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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